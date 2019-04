Sezonul Romania-Franța a debutat in anul in care cele doua state au celebrat, impreuna cu Europa, Centenarul sfarșitului Primului Razboi Mondial, iar Romania a marcat Centenarul Marii Uniri. A fost și este o ocazie pentru a celebra valorile comune și de a intari dialogul complex dintre țarile noastre și de a consolida parteneriatul strategic romano-francez. Nascut dintr-o voința politica comuna a celor doua state, manifestata la cel mai inalt nivel, Sezonul Romania-Franța a debutat in noiembrie 2018 și se va finaliza in iulie 2019, in acest an desfașurandu-se in paralel cu Președinția Romaniei…