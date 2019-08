Stiri pe aceeasi tema

- Șase biciclete va sunt puse la dispoziție, gratuit, la Centrul de Informare Turistica din Margina pentru a merge pe doua roți și a redescoperi tradițiile și poveștile oamenilor din satele banațene. The post Redescoperiți tradițiile și poveștile oamenilor plimbandu-va cu bicicleta prin satele banațene.…

- Cartierul istoric al Timișoarei, Elisabetin, va putea fi redescoperit in perioada 12-13 octombrie 2019, in cadrul evenimentului „HoT: spot Elisabetin!”. Sunt pregatite pentru tine instalații de arta inspirate din starea curenta de conservare și poveștile patrimoniului construit din Elisabetin. In cadrul…

- In jurul datei de 21 iunie, longitudinea astronomica a Soarelui este de 90deg;. Este momentul solstitiului de vara, ce marcheaza inceputul verii astronomice. Anul acesta, solstitiul este pe 21 iunie la ora 18.54. Ziua de astazi este cea mai lunga din an si marcheaza inceputul verii astronomice. Conform…

21 Iunie, Ziua Soarelui sau cea mai lunga zi din an - solstițiul de vara. Citește ce marcheaza acest eveniment și care este explicația celei mai lungi zile din an! Ziua Soarelui - Solstițiul de vara sau cea mai lunga zi din an In data de 21 iunie, longitudinea astronomica a Soarelui este de 90 de grade,…

- O familie din Timiș este in culmea disperarii. Copilul lor in varsta de 11 ani, care a plecat de acasa la scaldat impreuna cu alți copii, la o balta din localitatea de frontiera Lunga, comuna Comloșu Mare, din județul Timiș, a disparut in ape. Este posibil ca baiatul sa se fi inecat. In aceste momente…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu pentru județul Timiș. Alerta care anunța „averse torențiale ce vor cumula 35…40 l/mp, grindina de dimensiuni mici și posibil medii, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelie” vizeaza localitațile Lugoj,…