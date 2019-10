Stiri pe aceeasi tema

- O controversata lucrare de arta semnata de Jeff Koons, dedicata victimelor atacurilor teroriste din Paris din 2015, va fi inaugurata in gradinile de pe Champs-Elysees pe 4 octombrie, potrivit huffingtonpost.fr, citat de agentia de presa Mediafax.

- Sculptura "Bouquet of Tulips", realizata de artistul american Jeff Koons si reprezentand o mana care tine un buchet de lalele, cadou oferit de Statele Unite municipalitatii din Paris dupa atacurile teroriste din 2015-2016, a fost inaugurata oficial vineri, dupa polemici intense care au durat aproape…

- Lucrare penala pentru tractarea unei remorci neinmatriculate Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Oancea efectueaza cercetari pe numele unui barbat care s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera, la volanul unui microbuz care avea atașata o remorca neinmatriculata.…

- PSG // Dupa a doua infrangere in primele șapte etape din Ligue 1, 0-2 cu Reims acasa, antrenorul Thomas Tuchel e intr-o situație dificila. Massimiliano Allegri așteapta in umbra. Parisul e tot mai trist. Chiar daca a spulberat Realul in grupele Champions League, campioana Franței se chinuie in Ligue…

- Dr. John DeHaan, cu o activitate de aproximativ 50 de ani in cercetarea criminalistica privind incendierea și efectele exploziilor asupra cadavrelor umane, a aratat ca metoda folosita de Gheorghe Dinca, respectiv arderea unor cadavre intr-un butoi metalic, este la fel

- Regatul Unit va avea un acord comercial important cu SUA dupa Brexit, a declarat duminica, la Biarritz (sud-vestul Frantei), presedintele american Donald Trump in timpul primei sale intalniri tete-a-tete cu premierul britanic Boris Johnson dupa preluarea mandatului de catre acesta din urma, transmit…

- Moscova a cerut miercuri Frantei sa 'nu-i dea lectii' in privinta arestarilor in masa de manifestanti in weekend, acuzand-o ca a facut uz de 'toate metodele represive' in timpul miscarii 'vestelor galbene', informeaza France Presse. Opozitia rusa, a carei numerosi candidati si-au…

- Rachete americane descoperite de catre forte loiale Guvernului de uniune nationala (GNA) din Libia intr-o baza apartinand unor combatanti rivali ai maresalului Khalifa Haftar apartin Frantei, insa au fost scoase din uz si urmeaza sa fie distruse, a anuntat miercuri Ministerul francez al Armatelor, relateaza…