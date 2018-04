Stiri pe aceeasi tema

- N-a fost chiar o zi de primavara deplina, vineri, 30 martie, insa cea de-a XXVII-a editie a Salonului de Primavara al Artei Naive, deschis la Muzeul de Arta Contemporana al Centrului International de Cultura „George Apostu” a compensat prin bogatia culorilor si a mesajelor de pe cele 120 de lucrari…

- Cu prilejul aniversarii a 168 de ani de la inființarea Jandarmeriei Romane, Inspectoratul de Jandarmi Judetean “Avram Iancu”Alba a desfașurat vineri, 30 martie a.c., un simpozion la Casa de Cultura a Sindicatelor care a avut ca tema “Contribuția Jandarmeriei Romane la Marea Unire”. Au fost purtate…

- În perioada 30 martie20 aprilie 2018 cu ocazia srbtorilor Pascale are loc cea dea XXVIIa ediie a Salonului naional de primavar al Artei Naive. Evenimentul se desfoar la Galeriile de Arte ale Centrului Internaional de Cultur i Arte George Apostu din Bacu. Organizatorul evenimentului este Centrul...

- Judecatorii din Tribunalul Constanta au acordat un nou termen in dosarul in care Filip Ion Pop sef al Casei de Cultura din Constanta in perioada 23 iulie 1993 22 iunie 2002 , inspectorii fiscali Mioara Gache fosta Jagura si Nicoleta Mitrica fosta Butan, fosta Alexandru au fost trimisi in judecata de…

- Emisiunea „Castiga Romania!“, prezentata de Virgil Iantu la TVR 2, a fost selectata in finala International Format Awards 2018 si intra in competitie alaturi de productii precum „The Wall“ (NBC) si „Letterbox“ (BBC).

- Muzeul Principia a gazduit de curand cea de-a treia ediție a evenimentului “Blind date cu 300 de carți”, realizat de echipa liceenilor YouthBank din cadrul Fundației Comunitare in scopul promovarii lecturii, a istoriei de sub emblematicul acoperiș in forma de carte al muzeului, dar și strangerii de…

- Cazacii Rusiei, cea mai buna companie de dans rusesc din lume, va avea 3 spectacole in Romania: Iasi (23 martie 2018, Opera Nationala), Constanta (25 martie 2018, Casa de Cultura a Sindicatelor) si Bucuresti (26 martie 2018, Sala Palatului). In show-ul de 2 ore trupa s-a decis sa includa o SURPRIZA…

- Centrul Judetean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Traditionale Cluj, instituție de cultura aflata sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, in parteneriat cu Asociația Artiștilor Fotografi Hunedoreni și Muzeul Civilizației Dacice și

- Echipa VINCA a contribuit la modernizarea noului terminal al Aeroportului International "George Enescu" din Bacau prin realizarea pavajului din placi de granit. Noul terminal al aeroportului a fost inaugurat in data de 9 noiembrie 2017, iar primul zbor a avut loc pe 15 noiembrie 2017, spre…

- Muzeul Județean Argeș inaugureaza la Veneția o expoziție temporara intitulata „Memoria Marelui Razboi: Monumentele comemorative ale eroilor neamului in judetul Arges”. Expoziția este dedicata rememorarii participarii argeșenilor la Primul Razboi Mondial și va avea loc luni, 19 martie, in galeria Institutului…

- Consilierii locali de la Targu Jiu au stabilit oferta pe care o va depune primaria pentru a putea cumpara Casa de Cultura din oras. Imobilul va fi scos, din nou, la licitatie, la inceputul lunii viitoare. Municipalitatea se grabeste sa pr...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, referitor la eticheta de ”penali” folosita de presedintele Klaus Iohannis, ca acesta nu are cultura politica, iar daca ignora incalcarile Constitutiei facute de DNA, va arata ca este presedintele Statului paralel. "Este stiut…

- Alexandra Antal, solista vocala colaboratoare a Ansamblului folcloric „Meseșul” al Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj, a caștigat Marele Premiu la cea de-a cincea ediție a Festivalului concurs de folclor „Rozmarin in colțul mesii”, organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea…

- Marti, 20 martie, de la ora 19.00, Casa de Cultura a Studentilor Suceava organizeaza un Recital Instrumental, pe scena Auditoriumului „Joseph Schmidt" al Universitatii „Stefan cel Mare".Interpreteaza: conf. univ. dr. Doina Grigore (pian), conf. univ. dr. Sebastian Vartosu ...

- Rezerva de umiditate in cultura graului de toamna se va incadra in limite satisfacatoare pana la apropiate de optim, in cea mai mare parte a zonelor de cultura, doar izolat in nordul si nord-estul Moldovei se vor inregistra deficite moderate de umiditate in sol, reiese din prognoza agrometeorologica,…

- Muzeul de Arta Brasov si Post Modernism Museum organizeaza in perioada 8 martie - 27 mai 2018 expozitia „Centenarul femeilor din arta romaneasca”, curatoriata de Cosmin Nasui și Radu Popica. Vernisajul va avea loc joi, 8 martie, ora 17, la Muzeul de Arta Brasov, de pe B-dul Eroilor…

- Zeci de specialisti in biologie si ecologie vor efectua, timp de cateva luni, studii in mai multe arii protejate din Harghita, in baza carora se vor elabora planurile de management ce vor sta la baza conservarii valorilor naturale si a gestionarii durabile a resurselor din acele zone. Activitatile sunt…

- In luna martie vor fi organizate concursuri in mai multe institutii publice din judetul Alba. Pentru ocuparea posturilor, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante si conditii de participare la concurs: Directia Generala…

- Inca de pe bancile scolii, elevii fac cunostinta cu secretele diferitelor meserii. Au avut prilejul sa afle mai multe la actiunea desfasurata miercuri la la Casa Municipala de Cultura, unde 200 de elevi din mai multe unitati de invatamant din Gherla și din Dej au participat la dezbaterea unui proiect…

- Vicepresedintele Comisiei pentru Educatie si Cultura din Parlamentul European, Mircea Diaconu, a declarat luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Sighisoara, ca din punct de vedere fizic nu simte nevoia sa mai candideze pentru un nou mandat in Parlamentul European, insa daca oamenii ii vor cere…

- Polițiștii locali din cadrul Biroului de Ordine Publica au desfașurat in data de 21.02.2018, intre orele 10.00 si 14.00, o acțiune, ce a vizat respectarea regimului parcarilor cu plata din zona centrala a municipiului (parcare Casa de Cultura, parcare str. Dumbravei, parcare Parcul Trandafirilor, parcare…

- O inedita sezatoare in care vor fi cusute martisoare cu simboluri traditionale va fi organizata joi, la Centrul de Cultura si Arta Salaj, intreaga suma obtinuta ulterior din vanzarea martisoarelor urmand a fi folosita pentru acordarea unor burse pentru educatie. "Am pus la cale o sezatoare de lucru…

- Articol realizat de Roxana Clopotaru, studenta in anul I la Facultatea de Știinte Politice, Litere și Comunicare, specializarea jurnalism. Post-ul DE LA CITITORI: Seara de carte – un proiect de succes in cultura dambovițeana apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Potrivit dr. Adrian Balba, managerul Complexului Muzeal de Stiintele Naturii din Constanta, vulpoiul a sapat in timpul noptii de marti un tunel pe sub gardul imprejmuitor, la adancimea de circa 50 de cm, pentru a iesi la vanatoare de pasari salbatice. "Mai precis vulpoiul a iesit sa vaneze…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Cluj, instituție de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Cluj, invita publicul clujean duminica, 18 februarie 2018, la spectacolul folcloric de Dragobete. Evenimentul, care va reuni tineri interpreți de folclor din…

- Condițiile meteo afecteaza alimetarea cu apa la Constanța! Din cauza vântului, începând cu ora 08.20, la nivelul stației de tratare și pompare Palas din Constanța, s-au înregistrat mai multe caderi/fluctuații de tensiune. Imediat, echipele de permanența au…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj porneste o serie de expozitii cu artistii plastici gorjeni care au fost prezenti la Expozitia „100 de artisti pentru 100 Romania” de la Sala Brancuti a Palatul Parlamentului- Bucuresti. In data ...

- Economistii au fost nedumeriti in ultimii ani de un asa-numit ”paradox al productivitatii”, si anume faptul ca revolutia digitala din ultimele patru decenii nu a avut ca rezultat o crestere puternica a productivitatii muncii, asa cum s-a intamplat la inceputul dezvoltarii tehnologice, iar un sondaj…

- Spectacole: Mireasa Țarului - 16:00, Teatrul National de Opera si Balet Maria Biesu RM, Chișinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 152 Expoziții: Expozitia „Natura. Omul. Cultura” (Muzeul National de Etnografie si Istorie Naturala, Chișinau, str. Mihail Kogalniceanu, 82) Diorama „Operatia Iasi-Chisinau.…

- Spectacole: Чужая жена и муж под кроватью – 18:00, Teatrul Dramatic Rus de Stat „A. Cehov”, str. Vlaicu Pircalab, 75 Expoziții: Expozitia „Natura. Omul. Cultura” (Muzeul National de Etnografie si Istorie Naturala, Chișinau, str. Mihail Kogalniceanu, 82) Diorama „Operatia Iasi-Chisinau. 1944” (Muzeul…

- In perioada 1- 25 februarie 2018, Centrul Judetean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Traditionale Iași, in parteneriat cu Institutul Național al Patrimoniului București, organizeaza cea de-a XIV-a ediție a SIAN – Salonul Internațional de Arta Naiva, in cadrul caruia sunt expuse lucrari ale pictorilor…

- Electrocentrale Constanta SA CET Palas a comunicat in data de 1.02.2018 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctele termice nr. 59, 73, 74, 75, 76, 125, 126, 127. In consecinta, in lipsa energiei termice, s au oprit instalatiile RADET care asigura distributia…

- In perioada 1-25 februarie 2018, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradtionale Iasi, in parteneriat cu Institutul National al Patrimoniului Bucuresti, organizeaza cea de-a XIV-a editie a Salonului International de Arta Naiva (SIAN). In cadrul salonului vor fi expuse lucrari…

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj ii invita pe toți cei care iubesc folclorul romanesc, sunt talentați, viseaza sa devina celebri și sa cante muzica populara pe marile scene, sa participe la preselecția pentru noul sezon al emisiunii „Vedeta populara”, care…

- Aronia este un arbust originar din America de Nord, ale carui fructe sunt foarte cautate și apreciate datorita proprietaților lor terapeutice minunate. Bogate in antioxidanți, vitamine, acizi organici și su...

- Rodica Nassar la Sanatate, Ecaterina Andronescu la Educatie, Razvan Cuc la Transporturi si George Ivascu la Cultura sunt noii ministri pe care ii pregateste PSD pentru Guvernul Dancila. De asemenea, Sevil Shahideh ar putea prelua functia de secretar general al Guvernului. In rest, ALDE nu schimba pe…

- Primaria Lugoj impreuna cu Ansamblul Folcloric „Lugojana” al Casei de Cultura a Municipiului vor marca implinirea a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane. Evenimentul va avea loc miercuri, 24 ianuarie, la ora 11, in Piata Victoriei (sensul giratoriu din fata Primariei). Cei peste…

- Pe data de 29 ianuarie, urmeaza ca Parlamentul sa fie convocat in sesiune extraordinara si sa se pronunte prin vot asupra investirii noului Executiv si adoptarii programului de guvernare. Potrivit declaratiilor de pana acum ale liderilor PSD, Guvernul Dancila va avea aceeasi structura ca si…

- Implinirea a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane va fi marcata si la Zalau, prin organizarea mai multor actiuni specifice. Primul eveniment al zilei – un ceremonial militar si religios – este programat la ora 12, pe platoul de marmura, urmat, la ora 16, de spectacolul “Hai sa dam mana cu mana”,…

- Astazi, 17 ianuarie, seful statului, Igor Dodon a desfasurat o sedinta de lucru cu privire la lansarea anului 2018 - anul lui Ștefan Cel Mare și Sfint, Domnitor al Moldovei, care va avea loc pe data de 2 februarie, in cadrul unei festivitați, la Palatul Republicii, noteaza NOI.md. In cadrul sedintei…

- Titlul de Cetatean de Onoare al Capitalei a fost conferit actorului Alexandru Arsinel si scriitoarei Ileana Vulpescu, luni, cu prilejul Galei Premiilor Municipiului Bucuresti pentru Arta si Cultura, potrivit unui comunicat al Teatrului de Revista „Constantin Tanase”.

- O gala caritabila ce are ca scop strangerea de fonduri pentru reabilitarea casei memoriale a lui Iuliu Maniu, din Badacin, va fi organizata in data de 16 februarie, la Zalau, de catre Directia Judeteana pentru Cultura (DJC) Salaj. "Va fi un eveniment caritabil pentru sustinerea reabilitarii…

- Leul moldovenesc, la inceputul noii saptamini de lucru, s-a intarit ușor fața de dolar, dar a slabit puternic fața de euro, noteaza NOI.md. In particular, in ultimele zile, acesta s-a apreciat cu aproximativ 0,5 bani fața de moneda americana, dar s-a depreciat cu aproape 30 de bani fața de moneda unica…

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman organizeaza luni, 15 ianuarie 2018, manifestarea cultural-artistica „Eminesciana”. Manifestarea va avea loc in sala de festivitați a primariei municipiului Alexandria, incepand cu ora 16,00. La aceasta acțiune culturala…

- Deputatul Marius Bodea, presedintele Organizatiei Municipale a PNL Iasi, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca anuntul facut de premierul Mihai Tudose, potrivit caruia autostrada spre Transilvania va avea traseul Iasi - Bacau - Onesti - Valea Oituzului - Brasov, reprezinta "dovada politica…

- Academia Romana va sarbatori luni, 15 ianuarie 2018, Ziua Culturii Nationale. Sectia de filosofie, teologie, psihologie si pedagogie și Sectia de filologie și literatura vor organiza Simpozionul „Cultura romana la ceas aniversar – Centenarul Marii Uniri“. Evenimentul se va desfașura in Aula Academiei…

- „Avem bijuterii placate cu aur, seturi realizate din pietre semipretioase, lucrate de mine cu multa atentie. Preturile pentru bijuterii sunt cuprinse intre 30 si 100 de lei, iar cele pentru seturi pornesc de 70 de lei si pot ajunge la 150 de lei, in cazul garniturilor complete“, aflam de…

- Vremea schimba foaia, iar iarna isi intra in drepturi. Țara noastra urmeaza sa fie lovita de un episod de ger. Dupa temperaturile anormale din urmatoarele zile, incepand de joi se vor resimti primele influente ale aerului rece. Ploile din partea de sud a Moldovei si de nord-est a Munteniei se vor transforma…

- Anul trecut leul moldovenesc și-a consolidat poziția fața de dolar cu 14,4%, dar și fața de euro cu 2,3%, relateaza NOI.md. Aceste informații sint confirmate de datele Bancii Naționale a Moldovei, potrivit carora cursul oficial al leului fața de dolar la data de 1 ianuarie 2017 era de 19,9814 lei pentru…

- In unele zone din tara, inclusiv in partile Moldovei, in noaptea dintre ani se face un calendar cu ceapa pentru a sti cat de ploioasa sau de secetoasa va fi fiecare luna. Prognoza meteo este valabila pentru regiunea in care este facut calendarul. Daca 2017 a adus seceta, in 2018 ne vom satura de precipitatii.…