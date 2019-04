Stiri pe aceeasi tema

- Transforma radacinile copacilor vechi in obiecte de decor. Este vorba despre Sergiu Morcan din Causeni care da o noua viata buturugilor copacilor, care au fost smulsi, cu tot cu radacini, de muncitorii din oras, la indicatia autoritatilor.

- Ieri, 3 aprilie 2019, in jurul orei 21.10, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce actionau pe strada Principala din localitatea Tau, comuna Roșia de Secaș, l-au depistat pe un barbat de 44 de ani, din comuna, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In…

- Un barbat in varsta de 90 de ani a fost accidentat de tramvaiul 41, miercuri dimineata, pe bd. Averescu, la intersectia cu bd. Marasti, fiind transportat la spital, a anuntat Brigada Rutiera. Circulatia tramvaielor a fost restrictionata pentru scurt timp pe sensul catre Piata Presei.…

- Un barbat de 44 de ani din Tanatari, raionul Caușeni, și-a pierdut viața dupa ce ar fi fost injunghiat de catre soția sa in regiunea inimii. Potrivit informațiilor, cazul a avut loc ieri, 24 martie, in jurul orei 20:35.

- Operațiunile de toaletare a spațiilor verzi și cele de indepartare a arborilor care reprezinta un potențial pericol sau care afecteaza imobilele langa care sunt plantați, care se desfașoara in aceasta perioada a anului, pana la 15 martie, au starnit nemulțumirile unora dintre reprezentanții ...

- Conform viceprimarului Sucevei, Marian Andronache, taierea sau toaletarea arborilor fara avizele necesare se sanctioneaza cu amenda de pana la 40.000 de lei. Numai ca procedura de obtinere a tuturor avizelor este greoaie. Primarul Sucevei, Ion Lungu, spune ca pot sa treaca si trei luni pina la primirea…

- Un barbat de 63 de ani, locuitor al satului Baurci, raionul Ceadar-Lunga, a murit lovit de un automobil in timp ce aduna de pe traseu cioburile de la propriul accident. S-a intamplat in aceasta dimineata, in apropiere de localitatile Zloti si Sagaidac, din raionul Cimislia.

- Schiorii si turistii sunt rugati sa nu intre in zona de activitate a echipelor de interventie Ninsorile abundente din ultima perioada au afectat arborii din Masivul Postavarul, care au inceput sa se rupa sub greutatea zapezii. Nu a facut exceptie nici domeniul schiabil din Poiana…