Art Direction Trailer pentru System Shocke Reboot

- BANDAI NAMCO Entertainment Europe, unul dintre liderii industriei de jocuri video, a dezvaluit mai multe detalii despre BLACK CLOVER QUARTER KNIGHTS, care urmeaza sa fie lansat în 2018 pentru PlayStation®4 și PC în format digital prin intermediul STEAM®. În acest joc de…

- Pentru filmarea clipului “Get it right”, producatorul Diplo și cantareața daneza MØ au zguduit ringul de dans a fostului Hotel Alexandria. Videoclipul este regizat de Brantley Gutierrez, iar coregrafia a fost realizata de Sara Bivens și Calvin Hodge. Ideea inspiraționala a clipului se axeaza pe o rutina…

- Directia 5 a lansat piesa “Cand sunt cu tine” Versurile sunt scrise de catre Dinu Olarasu, iar muzica este compusa de Marian Ionescu. Videoclipul piesei este regizat de Alex Ceausu si a fost filmat pe parcursul unei zile. Single-ul “Cand sunt cu tine” se regaseste pe cel mai recent albumul lansat de…

- Cele peste 350 de milioane de vizualizari pe YouTube ale melodiei „2U”, interpretata de David Guetta ft. Justin Bieber, au convins-o pe Yamira sa realizeze un cover inedit. Artista a utilizat pentru videoclipul coverului ei filmari personale din a doua luna de miere, petrecuta la Paris. „Sunt o romantica…

- Pe internet a fost publicat un videoclip cu brazilianul Italo Fernandes, care a demonstrat un truc cu un balon metalic plutitor in aer. Acesta, facind manipulari cu miinile, parea ca susține balonul in aer. Cu toate acestea, soția barbatului a dezvaluit, din neatenție, inșelaciunea. Femeia a venit la…

- Videoclipul a aparut luna trecuta la o televiziune din Rusia si arata cum oamenii de stiinta rusi folosesc un caine pentru a demonstra o noua „tehnologie de respiratie lichida”, relateaza IFL Science.

- Voq.ro Omar Arnaout, castigatorul primului sezon „Next Star 2013”, a lansat o noua melodie, „Insaha”, impreuna cu artistul marocan Ahmed Chawki. Dupa ultima colaborare cu Pitbull, artistul Ahmed Chawki de origine marocana, lanseaza astazi videoclipul #Insaha in colaborare cu Omar Arnaout, castigator…

- YouTube a deblocat videoclipul lui Navalnii in care politicianul rus ii cheama pe ruși la un miting de protest organizat la 28 ianuarie, anunța meduza. Din tag-urile la videoclip au disparut numele președintelui rus Vladimir Putin și a șefului Comisiei Electorale Centrale Ella Pamfilova, precum și cuvintele…

- Carmen Șerban, dupa ce a filmat in biblioteca UMF. Artista a explicat tuturor ca nu a facut nimic greșit. Aceasta a obținut aprobare in urma unei cerereri, pentru a filma videoclipul. Mai mult, artista a ținut sa precizeze ca videoclipul a fost filmat in perioada vacanței , motiv pentru care nu a deranjat…

- Dupa ce au urcat alaturi de Loredana Groza pe scena Salii Palatului, doua zile consecutive, in cadrul concertelor artistei din luna noiembrie, unde au interpretat magistral celebrul cantec „Buna seara, iubite”, dar si alte melodii, Razvan, Rares si Razvan, adica The Kryptonite Sparks ne aduc intr-o…

- Intr-o incercare de a populariza modificarile aduse Codului Penal, Filiala PSD Craiova a postat pe rețelele de socializare un filmuleț care a facut valuri in doar cateva ore. Controversatul material pleaca de la ipoteza unei crime la metrou, in urma careia „poliția incompetenta” nu reușește identificarea…

- Este ancheta interna la Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila, dupa ce a fost filmat in biblioteca institutiei videoclipul unei manele. Melodia este a cantaretei Carmen Serban, care spune ca a filmat in acea locatie dupa ce solicitarea ei a fost aprobata de conducere. Videoclipul a fost…

- Turdeanul Calin Pop a lansat cel mai nou videoclip al sau, pentru un colind la care este semnatarul versurilor și al muzicii. Videoclipul a fost realizat in zona comunei Frata, filmarile fiind facute de Marian Oprea și Bogdan Iozon. Read More...

- RocketWerkz, studioul lui Dean Hall, fostul director al proiectului DayZ, a dezvaluit astazi Living Dark. Jocul este descris drept un „neo-noir adventure propulsat de narativa procedurala, in care deciziile cu privire la indivizi și facțiuni intr-un oraș dens și deschis”. Acțiune, stealth,…

- Un copil de doar șase ani a produs 11 milioane de dolari din review-uri la jucarii, pe un canal de youtube, scrie dcnews.ro Ryan este "gazda" de 6 ani a "Ryan ToysReview", un canal popular de review-uri al jucariilor pe YouTube. Un canal YouTube de familie,…

- Baiatul explica plangand ca unii colegi rad de el, de nasul lui, numindu-l urat și repetandu-i ca nu are prieteni, scrie libertatea.ro. Copilul a mai povestit ca la masa colegii au turnat lapte pe el, i-au pus șunca pe haine și au aruncat cu paine in el. Citeste si Un elev din Constanta, retinut…

- Frontier Developments anunța ca urmatorul DLC pentru Planet Coaster, cel mai bun joc rollercoaster tycoon-like din ultima decada, va primi noul DLC Adventure Pack in data de 18 decembrie la prețul de 11$. Pachetul va conține decorațiuni precum piramide, temple, caverne, dar și trasee și rollercoastere.…

- Electronic Arts și Zoink Games au de butat cu primele imagini de gameplay din Fe in cadrul PlayStation Experience 2017 (2:19 – 14:34): In Fe preiei controlul unui cubuleț care se trezește intr-o padure și descopera o lume in care se comunica doar prin sunete. Fe va sosi pe PlayStation 4, Xbox One, Switch…

- Friend & Foe a debutat cu primul clip cu secvențe de gameplay din Vane in cadrul PlayStation Experience 2017 (1:22 – 13:56): Vane este un joc de aventura atmosferic despre secretele unui taram necunoscut și de a-ți gasi locul acolo. Se afla in dezvoltare pentru PlayStation 4 și nu are inca o data de…

- Voq.ro 3 Sud Est lanseaza videoclipul piesei “Stele” La cateva zile dupa lansarea single-ului “Stele”, 3 Sud Est revine cu videoclipul piesei, regizat de Dan Petcan. Filmarile s-au desfasurat in Bucuresti si au durat aproximativ 12 ore. Clipul reda in imagini povestea de iubire a doi tineri care transforma…

- Videoclipul piesei "Despacito", interpretata de Luis Fonsi si Daddy Yankee, a ocupat prima pozitie in Topul 10 al celor mai vizualizate clipuri muzicale de pe platforma online Youtube, detronand "Gangnam Style", cantat de Psy, lider al clasamentului...

- 20 de zile pana la Craciun. Numaratoarea inversa incepe acum! Uram bun venit lunii Decembrie si iernii cu noua piesa lansata de Lavinia, dedicata sarbatorilor – E sarbatoare, e Craciun. Compusa de catre Lavinia, piesa “E sarbatoare, e Craciun” vorbeste despre sarbatorile de iarna, o bucurie cum doar…

- Artistii sarbatoresc Romania si romanismul in stilul lor caracteristic, readucand in prim-plan vechi cantece romanesti, remixate. What’s UP și Ioana Ignat lanseaza piesa “Așa-mi vine” și ne aduc aminte de celebra piesa lansata de Ducu Bertzi. Piesa “Așa-mi vine”, lansata pe 1 decembrie, de Ziua Naționala…

- Videoclipul piesei “Lilith” a fost filmat și regizat de Bogdan Paun și Alexandru Mureșan de la NGM Creative. “Mi s-a parut interesanta asocierea dintre o femeie și personajul mitologic "Lilith". Lilith a fost, dupa multe mituri și legende, prima femeie a lui Adam. Și spre deosebire de Eva,…

- "Imnul" Pietei Centrale a devenit viral pe Facebook. Videoclipul dedicat celui mai faimos loc din Chisinau, realizat de echipa "Made in Moldova" de la Canal 3, a fost vizualizat de peste 505.000 de internauti. Cei mai multi dintre ei sunt din Republica Moldova.

- The Motans revine cu o noua piesa care se numește “Lilith” in colaborare cu Keed de la Șatra B.E.N.Z. Piesa a fost compusa de The Motans cu Keed, Achi, Damian Rusu, Radu Dimitriu și produsa de Vlad Lucan, (“Diggy Down” – INNA, majoritatea pieselor Guess Who). Videoclipul piesei “Lilith” a fost filmat…

- Videoclipul cantecului "Gangnam Style", lansat de rapperul sud-coreean Psy in 2012, care a deținut timp de mulți ani recordul absolut de difuzari pe YouTube, a reușit sa depașeasca luni pragul de 3 miliarde de vizualizari pe aceasta platforma online, potrivit EFE. Sursa foto: Psy…

- Voq.ro Jo lanseaza single-ul si videoclipul “Cana” JO revine cu un look urban flirty si un clip provocator, pe care nu ai voie sa-l ratezi! Artista colaboreaza din nou cu HaHaHa Production si lanseaza single-ul si videoclipul “Cana”. Piesa este compusa de Vlad Popescu, Vlad Munteanu, Cristian Pascu,…

- Carla's Dreams a lansat o noua producție video, care șocheaza prin imagini in care este redata lupta interioara a unui barbat dezamagit in iubire. Videoclipul, ”Formula apei”, este melodia care vrea sa arate ca indiferent de timp, iubirea și dorul fața de omul drag ramine viu in sufletul unu om. ”Un…

- Tanarul artist Claudiu Dumitrache te pune pe ganduri prin noul videoclip. Claudiu Dumitrache (18) a scris versiunea in romana pentru “Sign of the times” de la Harry Styles. Videoclipul ne-o prezinta pe fata ideala (careia i se canta), dansad in ploaie si diferite secvente din natura sau spatiu, peisaje,…

- Rockeri brutali, fiți avertizați ca jocul definitoriu al genului muzical iubit de voi, Brutal Legend, este gratuit pe Humble Bundle in urmatoarele 48 ore. Este activabil pe Steam și ramane in contul vostru permanent. Brutal Legend este un third person action/strategy creat de mintea nebuna…

- In timp ce EA și DICE au modificat rata cu care jucatorii din Need for Speed: Payback și Star Wars: Battlefront 2 pot debloca conținutul suplimentar, in defavoarea microntrazacțiilor, Bungie și Activision par sa faca opusul. Un post pe reddit conține mai multe marturii ale jucatorilor din Destiny 2,…

- Guz ne-a obișnuit luna de luna sa lanseze o noua piesa insoțita de videoclip. In ultima luna de toamna, artistul continua povestea albumului „Colecționez suflete" și lanseaza „Cand luna imi bate-n geam". Piesa a fost compusa in studioul lui Max Kissaru de catre Guz si Max. Videoclipul a fost regizat…

- Voq.ro Luis Fonsi si Demi Lovato lanseaza single-ul si videoclipul „EchameLa Culpa” Luis Fonsi a revenit cu o alta colaborare, la fel de plina de savoare si culoare, alaturi de Demi Lovato. “Echame La Culpa” se numeste single-ul ce este lansat dupa ce Fonsi a cucerit topurile cu feat-ul cu Daddy Yankee.Ritmuri…

- Voq.ro Delia lanseaza single-ul “Fata lu’ tata” Delia lanseaza single-ul “Fata lu’ tata”, piesa compusa de Carla’s Dreams si produsa de Alex Cotoi. Artista a mai colaborat cu Carla’s Dreams atat pentru “Cum ne noi” (featuring), dar si “Da, mama”, ambele hituri incontestabile in Romania.Videoclipul piesei…

- Deși n-a trecut mult timp de la cea mai recenta piesa a lor, “Beretta“, baieții de la Carla’s Dreams lanseaza melodia “Frica”, pentru care au colaborat cu Alexandru Cotoi. Videoclipul este regizat, așa cum ne-am obișnuit, de Roman Burlaca. „O piesa despre o frica despre care se tace, o frica ascunsa…

- Videoclipul pe care vi-l prezentam a fost filmat din cabina unui pilot indian. Dupa aterizare, l-a plasat pe internet și a scris: &"Aceasta priveliște este ceea ce vede pilotul și, din fericire, pasagerul nu o vede.&"

- Voq.ro Cristian Sanda lanseaza “Cine esti tu pentru mine?”, alaturi de Jo Cristian Sanda revine cu o super colaborare cu JO si lanseaza “Cine esti tu pentru mine?”. Piesa este compusa de Marius Moga, Cristian Sanda, Ironic, Andrei Popa si Adrian Radu. Videoclipul, in regia lui San, combina cu succes…

- Voq.ro RoadkillSoda lanseaza videoclipul “Prometheus” RoadkillSoda a lansat astazi un nou single. „Prometheus” este primul extras de pe noul album, intitulat „Mephobia”, care va fi lansat pe 14 noiembrie in Expirat Halele Carol. „Prometheus” descrie perfect stilul formației: o combinație de stoner rock…

- NightDive Studios prezinta un nou trailer, unde este prezentat progresul inregistrat in dezvoltarea lui System Shock Reboot, care nu trebuie confundat cu System Shock 3, produs de OtherSide Entertainment. Putem vedea 8 minute de gameplay dintr-o versiune destul de avansata a jocului. Data lansarii nu…

- Voq.ro Eres Tu – Kryan, Fabyan, Yoandri, Micke Moreno Artiștii Global Records Latin, Kryan, Fabyan, Yoandri și Micke Moreno, lanseaza piesa și videoclipul „Eres Tu”. Melodia a fost compusa de Alexandru Cotoi impreuna cu artiștii inșiși. Videoclipul a fost filmat de Khaled Mokhtar, care a colaborat cu…

- In doar o saptamana de la lansarea pe youtube melodia Lorei, Ramas bun a reusit sa adune peste 3 milioane de vizualizari. Videoclipul a fost filmat si la Constanta, atat pe plaja cat si in Piata Ovidiu. ...

- Inspirat dintr-o poveste de dragoste cu final neasteptat, Mircea Eremia lanseaza single-ul “Dor de noi”. Regizat de catre Trandafilm si filmat in Bucuresti, videoclipul piesei il aduce pe Mircea Eremia intr-o poveste de dragoste care continua doar prin amintiri. Filmarile au fost pline de peripetii,…

- Au fost publicate online capturi de ecran cu sesiuni de gameplay prezentate la Paris Games Week 2017 din remake-ul Shadow of the Collosus: Remake-ul versiunii originale, lansate pe PlayStation 2, va sosi pe PlayStation 4 din 6 februarie. The post Gameplay din remake-ul Shadow of the Collosus appeared…

- GameTomo a publicat primul clip cu secvențe de gameplay din Project Nimbus: Code Mirai. Mech action game-ul este realizat cu ajutorul Unreal Engine 4 și suporta grafica HD la rezoluții mari și va sosi pe PC și PlayStation 4 la inceputul anului viitor. The post Primele secvențe de gameplay din Project…

- Zilele trecute, Mircea Eremia a filmat un videoclip pentru single-ul “Dor de noi”, pe care urmeaza sa il lanseze saptamana asta. Artistul a fost nevoit sa stea multe ore in apa rece, la temperatura cu grade minus in termometre. Mircea a petrecut numeroase ore pe platoul de filmare, unde a trebuit sa…

- Artistul Global Records Latin de origine portoricana, Fabyan Sanchez lanseaza primul sau single și videoclipul “Sin Ti”. Melodia este compusa impreuna cu Vlad Lucan (‘Diggy Down – INNA’) și Achi, in cadrul sesiunii de producție organizata in Romania. „Sin Ti este o piesa pe care o iubesc, pur și simplu!…