Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul actor de comedie Alexandru Arșinel a declarat, pentru MEDIAFAX, ca nu va merge la Referendumul pentru redefinierea familiei, dar afirma ca are „apucaturi normale și ca este fiu de țaran”. „In general, eu sunt fiu de țaran, de CFR-ist, am apucaturi normale. Dar pentru ca nu vreau…

- Politicieni din mai multe partide s-au intalnit la o sedinta tinuta in biserica din Banesti pentru a discuta despre referendumul pentru modificarea Constitutiei. Liderii politici s-au pus la masa, cu spatele la altar, si le-au tinut discursuri celor din incapere.

- Scene greu de înțeles, în Prahova, dupa ce presa locala a publicat mai multe imagini de la o ședința a politicienilor ținuta într-o biserica din localitatea Banești! Tema? Referendumul pentru Familie.

- Este de-a dreptul spectaculos ce s-a putut descoperi, chiar saptamana aceasta, in curtea unei imense si celebre constructii din orasul Iasi! • Totul in pamant si de o importanta extraordinara! • Avand in vedere ca sapaturile sunt abia la inceput, ceea ce ar putea fi gasit cu siguranta va crea valva…

- Acesta a evitat cateva luni sa apara in spațiul public, scrie b1.ro. Mai mult, el a fost inlocuit pe scena, in spectacolele de revista pe care le avea. Citeste si Alexandru Arsinel a pierdut o parte substantiala din venituri. Ce a patit celebrul actor Totuși, Arșinel a reușit sa-și…

- Cunoscutul lanț de farmacii a renunțat la colaborarea cu Alexandru Arșinel, deși actorul spera la reluarea contractului intrerupt imediat dupa moartea partenerei Stelei Popescu, in noiembrie anul trecut.

- Cunoscutul lanț de farmacii a renunțat la colaborarea cu Alexandru Arșinel, deși actorul spera la reluarea contractului intrerupt imediat dupa moartea partenerei Stelei Popescu, in noiembrie anul trecut.