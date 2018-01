Arsinel, pacient cu greutate si prioritate al medicului Lucan, isi apara salvatorul: Nu pot sa cred ca sunt adevarate aceste acuzatii

Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Arsinel ii ia apararea medicului Mihai Lucan. Actorul Alexandru Arsinel, care in 2013 a fost supus unei operatii de transplant de catre medicul Mihai Lucan, spune ca nu crede acuzatiile de tentativa de omor care i se aduc doctorului, catalogand drept „oribil” ceea ce i se intampla fostului…

- Arsinel, despre acuzatiile de tentativa de omor aduse doctorului Lucan: "Oribil!" Actorul Alexandru Arsinel, care in 2013 a fost supus unei operatii de transplant de catre medicul Mihai Lucan, spune ca nu crede acuzatiile de tentativa de omor care i se aduc doctorului, catalogand drept „oribil” ceea…

- Alexandru Arsinel a fost acuzat ca ar fi primit tratament preferential din partea medicului Mihai Lucan, in 2013, cand a suferit o operatie de transplant renal. Un scandal urias a fost declansat atunci, iar medicul spunea ca a considerat ca starea de sanatate a actorului era mai grava decat a altora.…

- Incepand de la 1 ianuarie, persoanele care sufera de afecțiuni cardiace sau de diabet vor putea obține mai greu eliberarea și reinnoirea permisului de conducere, reiese dintr-un ordin de ministru, la cererea unei directive europene din anul 2016, potrivit Ministerului Sanatații (MS). „O directiva europeana…

- Incepand de la 1 ianuarie, persoanele care sufera de afecțiuni cardiace sau de diabet vor putea obține mai greu eliberarea și reinnoirea permisului de conducere, reiese dintr-un ordin de ministru, la cererea unei directive europene din anul 2016, potrivit Ministerului Sanatații (MS). „O directiva europeana…

- Procurorii DIICOT au inceput urmarirea penala „in rem” pentru tentativa de omor calificat cu premeditare, dupa ce medicul Mihai Lucan ar fi incercat sa sectioneze intentionat artera unui pacient, pentru a-i face rau unui coleg, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Anchetatorii…

- Dosarul Lucan. Emanuel Ungureanu: Procurorul de caz sa nu negocieze cu mafia din sistemul medical Deputatul USR Emanuel Ungureanu cere procurorului de caz sa ”nu negocieze cu mafia din sistemul medical si judiciar care a facut scut in jurul lui Mihai Lucan”. De asemenea, Ungureanu cere IJ si CSM sa…

- Lucan: Romania - o tara careia nu ii plac miturile Medicul Mihai Lucan s-a prezentat, vineri dimineata, la Sectia 17 Politie in cadrul masurii controlului judiciar dispuse de instanta, acesta declarand, la iesire, ca Romania este o tara careia nu ii plac miturile, referindu-se la persoana sa. Solicitat…

- Doctorul Mihai Lucan si-a inceput ziua de vineri la politie, in Capitala. Cercetat sub control judiciar pentru delapidare in cazul Institutului de Urologie si Transplant din Cluj, medicul s-a prezentat la primele ore ale diminetii la Sectia 17 Politie din Capitala pentru a da cu subsemnatul. El trebuie…

- Medicul Mihai Lucan, la control judiciar. Urologul s-a prezentat, vineri dimineața, la secția 17 Poliție ca urmare a masurilor dispuse de instanța prin controlul judiciar. La ieșire, Mihai Lucan a spus ca Romania este o tara careia nu ii plac miturile. Solicitat de jurnaliști sa comenteze faptul ca…

- La Institutul de Urologie si transplant Renal de la Cluj Napoca, criteriile pentru a ajunge pe masa de operatie pentru a face transplant nu erau respectate aproape niciodata. Astfel ca cei mai multi pacienti faceau operatie chiar in anul in care se inscriau pe lista de asteptare, in timp ce celor…

- Filosoful Mihai Sora ii condamna pe medicii romani care au facut avere calcand in picioare legile, sanatatea pacientilor si chiar cadavrele acestora, fara nicio remuscare, referindu-se la cazurile Lucan si Burnei. "Dragi prieteni, cunoasteti cu totii secventele acelea de la Animal Planet,…

- Dezvaluiri ale fostului ministru al sanatatii Vlad Voiculescu despre dosarul Lucan."Caracatita domnului Lucan" Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a facut marti cateva referiri despre dosarul intrumentat de procurorii DIICOT in cazul medicului clujean Mihai Lucan. "CARACATIȚA DOMNULUI…

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii, sustine ca politicieni si oameni cu influenta au profitat de serviciile preferentiale ale medicului Mihai Lucan. "PREȚUL CURAȚIEI/CURAȚENIEI Nu exista mulți medici sau mulți pacienți ai domnului Lucan care sa nu fi știut cum stau lucrurile. Ceea ce nu știu…

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii, sustine intr-o postare pe facebook ca politicieni si oameni cu influenta au stiu si au profitat de serviciile preferentiale ale medicului Mihai Lucan, printre care actorul Alexandru Arsinel si fostul deputat Victor Socaciu, relateaza Agerpres. "Nu…

- Intr-o postare pe facebook, cu titlul "CARACATIȚA DOMNULUI LUCAN", fostul ministru arata, citand paragrafe din rechizitoriul anchetatorilor, ca Mihai Lucan ar fi incercat chiar sa obțina o intalnire cu el. "In bula mea, toata lumea pare absolut șocata de acuzațiile care ii sunt aduse domnului…

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații, afirma, intr-o postare pe Facebook, ca dosarul DIICOT pe numele lui Mihai Lucan și a fiului acestuia este alcatuit „intr-o masura covarșitoare” pe baza a doua rapoarte ale Corpului de Control al Ministrului Sanatații de anul trecut. Vlad Voiculescu mai…

- Fostul ministrul al Sanatații Vlad Voiculescu afirma ca dosarul DIICOT ce il vizeaza in principal pe chirurgul Mihai Lucan și pe fiul acestuia este alcatuit „intr-o masura covarșitoare” pe baza a doua rapoarte ale Corpului de Control al Ministrului Sanatații de anul trecut.

- Medicul Mihai Lucan a declarat luni, dupa ce procurorii au gasit asupra sa un jurnal, ca mai are o agenda si ca nu este nimic secret, negand totodata informatiile conform carora ar fi intentionat sa il abordeze pe seful DIICOT. ”Mai am o agenda, daca vreti v-o dau, ca sa vedeti cat de secreta e. Nu…

- Lucan, despre jurnalul gasit de procurori: Mai am o agenda, daca vreti v-o dau, ca sa vedeti cat de secreta e Medicul Mihai Lucan a declarat luni, referindu-se la jurnalul gasit de procurori asupra sa, ca mai are o agenda si ca nu este nimic secret, negand totodata informatiile conform carora ar fi…

- Medicul urolog Mihai Lucan si fiul sau sunt cercetati sub control judiciar. Desi procurorii DIICOT au cerut arestarea preventiva, judecatorul de la Tribunalul Bucuresti a considerat ca Mihai Lucan nu constituie un pericol.Accident cumplit in Caraș-Severin. Doi tineri au murit, iar altul a…

- Medicul Mihai Lucan, cercetat sub control judiciar pentru delapidare in cazul Institutului de Urologie si Transplant din Cluj, avea un jurnal in care isi nota planurile, inclusiv pe acela conform caruia avocata lui ar fi trebuit sa creeze „un cerc protector“ in jurul sau, construind in locul sau relatii…

- Tribunalul Bucuresti a decis cercetarea sub control judiciar a medicului Mihai Lucan, acuzat de procurorii DIICOT intr-un dosare de delapidare cu un prejudiciu de 1 milion de euro. Aceeasi decizie a fost luata in cazul fiului sau si a fostului manager al Institutului Clinic de Urologie si Transplant…

- Tribunalul Bucuresti a decis cercetarea sub control judiciar a medicului Mihai Lucan, acuzat de procurorii DIICOT intr-un dosare de delapidare cu un prejudiciu de 1 milion de euro. Aceeasi decizie a fost luata in cazul fiului sau si a fostului manager al Institutului Clinic de Urologie si Transplant…

- Rasturnare de situatie in cazul medicului Mihai Lucan, dar si in cel al fiului sau, Valerian Lucan. Decizia judecatorilor e extrem de surprinzatoare. Acestia au decis ca cei doi, dar directorul administrativ in cadrul Institutului Clinic de Urologie Cluj-Napoca, Dan Emil Fofiu-Sanpetreanu, vor fi…

- Magdalena Serban, femeia acuzata ca a omorat o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou in statia Dristor, nu recunoaste ca ar fi lovit-o pe tanara cu piciorul si sustine ca a avut o stare de 'disperare' si o 'decadere' din cauza unei vieti lipsite de hrana si adapost. …

- EXCLUSIV Deputatul Emanuel Ungureanu: ”Jaful pus la cale de Mihai Lucan este uriaș. Vorbim despre standardul maxim de lacomie” Deputatul USR, Emanuel Ungureanu, a vorbit in aceasta dimineața, in exclusivitate la Realitatea FM Cluj, despre scandalul in care este implicat profesorul Mihai Lucan. Ungureanu…

- Surse din cadrul anchetei au declarat pentru Adevarul ca medicul este anchetat pentru delapidare. In urma cu doua saptamani, Adevarul a relatat despre acuzatiile aduse medicului Mihai Lucan de catre deputatul USR Emanuel Ungureanu

- Un barbat in varsta de 39 de ani din Cluj este cercetat de politistii din Alba. Acesta a condus o masina ce avea autorizatia de circulatie provizorie expirata. Potrivit IPJ Alba, in 13 decembrie, politistii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș, in timp ce desfașurau activitati de supraveghere si control…

- Deputatul PSD Beatrice Tudor a cerut Ministrului Sanatații, prin intermediul unei interpelari, sa faca publice evaluarile Corpului de Control al Ministerului in ceea ce privește modul in care sunt respectate protocoalele de triaj ale pacienților cu cazuri urgene care vin la spitalele din Romania,…

- Corpul de Control al Ministerului Sanatații a facut o serie de verificari la Institutul de Pneumofiziologie ”Marius Nasta” din București și a descoperit mai multe nereguri privind contractele de achiziții publice. Prin urmare, se cere demisia managerului Georgeta-Gilda Popescu și a directorului financiar-contabil,…

- Peste 16.750 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), cele mai multe fiind in Bucuresti si in judetele Arad, Prahova si Sibiu, iar cele mai putine sunt in Giurgiu, Caras-Severin si Bacau, in acest ultim judet fiind…

- Inconștiența și incompetența administrativa a Executivului Consiliului Județean Cluj duce astazi la poluarea Someșului, dupa ce „barajul de gunoi” de la Pata Rât a cedat. Levigatul curge în acest moment catre Someș, atrage atentia Horia Nasra. „Autoritațile trebuie…

- PSD Cluj acuza de ”inconștiența și incompetența administrativa” Executivul Consiliului Județean Cluj, dupa ce ”barajul de gunoi” de la Pata Rât a cedat. Levigatul curge în acest moment catre Someș. ”Autoritațile trebuie sa…

- Meteorlogii avertizeaza ca, in aceste trei judete din zona Moldovei, se va inregistra ceata care va determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m, izolat sub 50 m. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, din cauza viscolului, a caderilor de zapada si a caderilor de stanci,…

- Potrivit Libertatea, mai mulți pacienți proaspat operați sunt plimbați printre vizitatori pe holuri in Spitul Județean Braila. De asemenea, aceștia sunt transportați cu același ascensor pe care-l folosesc și vizitatorii. Direcția pentru Sanatate Publica a precizat ca nu poate face un control in unitatea…

- "Cred ca e nevoie sa facem ceva rapid. Exista o așteptare a romanilor ca lucrurile sa se imbunatațeasca. Din pacate, nu vad niciun semn din partea actualei guvernari din care sa reiasa ca Sanatatea ar fi luata ca și prioritate, ca s-ar face cu adevarat ceea ce s-a promis in programul de guvernare…

- In 2016, a trait calatoria vietii lui mergand circa 700 de kilometri pe jos, cu rucsacul in spate, in pelerinaj spre Santiago de Compostela. Anul acesta, Dacian Pascuta, un antreprenor din Cluj, si-a luat iubita si au plecat amandoi pe Camino, cum este numit faimosul pelerinaj facut de milioane de oameni…

- Zece cadre didactice din judet au fost admise in Corpul de Experti al Corpului de Control al Ministerului Educatiei, in urma unui proces de evaluare realizat de ministerul de resort.Este vorba despre Razvan Vasile Aioanei (Centrul Scolar de Educatie Incluziva Suceava),Iulia Samson (Scoala ...

- Suparat ca a fost demis din functia de manager al Ambulantei Bihor, ec. Gheorghe Pintea isi ataca colegii din conducere si anunta „fisuri politice”. Ec. Pintea a fost demis miercuri, prin ordin de ministru, iar joi a convocat o conferinta de presa pentru a trece in revista un bilant…

- "Vreau sa multumesc pentru implicare si ANAF pentru ca, la un moment dat, intr-un termen foarte scurt, va incepe un control in asa fel incat sa scoatem la iveala toate companiile ce au avut contract cu Omnia Turism si au fost de buna credinta. Toate acestea trebuie aparate si chiar in instanta trebuie…

- In ultima saptamana in judetul Galati au mai fost confirmate inca doua noi cazuri de rujeola. De la inceputul epidemiei de rujeola numarul cazurilor raportate a urcat la 83. Din acestea deocamdata 79 au fost si confirmate serologic. Fata de alte judete ale tarii unde numarul noilor imbolnaviri este…

- Cazurile de rujeola au cunoscut o incidența crescatoare in ultima luna, in județul Brașov. Jumatate dintre cazurile noi inregistrate la nivel național sunt in judetul Brasov. Potrivit statisticilor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, numarul total de cazuri confirmate…

- S-au incheiat verificarile Corpului de Control la Direcția Județeana de Cultura. Au fost gasit și probleme. Conducerea instituției nu s-a prea sinchisit sa ocupe locurile vacante ori sa recupereze bani. A primit insa termen sa rezolve toa...

- START….Ministerul Educatiei Nationale a anuntat ca in luna octombrie va avea loc o noua selectie pentru constituirea Corpului de Experti pentru Corpul de Control. In total sunt puse la bataie 400 de locuri, iar in cursa se poate inscrie orice persoana care este cadru didactic inscris in Registrul National…

- …și minte fara jena, precum șeful ceapeului care baga raportari fictive la partid. Auziți nerozie: ”Corpul de control al prefectului este in permanența in activitate…”. Am impresia ca ne ia la mishto acest reprezentant de seama al Guvernului in Gorj. Domnule prim-ministru,…

- Ramasitele a sute de militari români cazuti pe front, în Rusia, au fost reînhumate în... cutii de carton! S-a întâmplat saptamâna trecuta, când oficialii din tara noastra au mers lânga Volgograd, oras în apropierea caruia se afla cimitirul…

- Guvernul a aprobat crearea Corpului de Control al prim-ministrului. Noua structura, organizata in cadrul Cancelariei de Stat, va verifica executarea indicațiilor si dispozițiilor premierului si va fi formata din opt consilieri.