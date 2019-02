Arsenium, ex O-Zone, lanseaza single-ul „Depresie”

Stiri pe aceeasi tema

- directia 5 sarbatoreste dragostea cu „Romantic story”, o piesa sensibila cu un videoclip de poveste. Piesa este compusa de catre Marian Ionescu, Adi Sina si Alina Serban, iar videoclipul este realizat de THN. Noul single poate fi ascultat pe urmatorul album al trupei, „Muzica, flori si poezie”, alaturi…

- “Sale el sol” si “Vin” sunt doar cateva dintre hiturile care l-au facut cunoscut pe Sonny Flame, iar astazi solistul revine cu un nou single “Da-Le”. Piesa este compusa de Marcel Prodan impreuna cu Sonny Flame si face parte dintr-o serie de single-uri pe care artistul le va lansa anul acesta. “Am lucrat…

- Rapper-ul de doar 26 de ani, Rich the Kid, revine cu single-ul „Splashin”, piesa care va anima atmosfera cluburilor in perioada sarbatorilor de iarna si nu numai. „Splashin” este o piesa aerata, cu un beat molipsitor, care expune toate avantajele unui stil de viata opulent. In ultima perioada, Rich…

- Proiectul Carla rsquo;s Dreams a intrat in faza nocturna. Aceasta faza denumita "Nocturn va cuprinde 6 istorii, povestite de 6 personaje in decurs de aproximativ 200 de zile. Vor fi lansate aproximativ 13 piese, un șir de testimoniale explicative, dar și alte material, inclusiv muzicale.

- Asa cum ne-a obisnuit, Tamy are o super voce si lanseaza azi o piesa cu influenta balcanica, in colaborare cu casa de discuri Balkanica Records. Noul single al artistei se numeste “Incerc sa zbor” si Tamy ne asigura ca transmite astfel un mesaj extrem de pozitiv.

- Artistul de origine turca, Serkan, lanseaza alaturi de Veo o noua piesa cu videoclip, „Guzel”. Cu versuri in limba turca si engleza, single-ul este compus de catre cei doi artisti impreuna cu Cristian Pistol. „Guzel” („Frumoaso” in limba turca) este o piesa cu influente orientale care iti ofera o stare…