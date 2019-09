Stiri pe aceeasi tema

- "Joi, 5 septembrie 2019, la sediul Episcopiei Devei si Hunedoarei, sub presedintia Inaltpreasfintitului Parinte Laurentiu, Arhiepiscopul Sibiului si Mitropolitul Ardealului, s-au desfasurat lucrarile sedintei Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Ardealului. In cadrul sedintei Sinodului mitropolitan,…

- Elevii hunedoreni pot beneficia de bursele “Arsenie Boca” . Incepand din toamna anului 2013, Fundația „Cuvantul care zidește” a Episcopiei Devei și Hunedoarei a acordat, prin concurs de dosare, cate 10 (ulterior 20) burse școlare anuale, pentru elevii de gimnaziu și cei de liceu, in cuantum de 200…

- In Sala Sinodala din Reședința Patriarhala, a avut loc ședința de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane in cadrul careia: Au fost aprobate Regulamentul Organismelor Centrale ale Bisericii Ortodoxe Romane și Regulamentul Administrarii Bunurilor Bisericești, inaintate Sfantului Sinod de…

