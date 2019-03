Stiri pe aceeasi tema

- Daca traversezi o perioada dificila și te confrunți cu numeroase probleme, atunci trebuie sa rostești rugaciunea de sambata seara a lui Arsenie Boca, pe care chiar el obișnuia sa o rosteasca. Se spune ca te scapa de toate relele, insa e musai sa fie spusa in fiecare sambata seara.

- Arsenie Boca avea obiceiul ca in fiecare sambata sa rosteasca o rugaciune extrem de puternica, despre care spunea ca face adevarate minuni. Efectele se vad imediat daca o rostești! Rugaciunea de scapa de vraji și blesteme și aduce inapoi norocul in viața ta, ca tu sa ai parte de sanatate, bani și fericire.

- Pe langa nenumaratele superstiții legate de Dragobete, exista și Rugaciunea pentru ziua de 24 februarie, care ii este adresata parintelui Arsenie Boca și despre ea se spune ca face adevarate minuni. "Doamne Iisuse Hristoase, ajuta-ma ca astazi toata ziua sa ma lepad de mine insumi, ca cine stie din…

- Liniștea sufleteasca și trecerea peste cumpenele vieții pot fi obținute cu rugaciune, spun preoții. De mare ajutor in acest sens este rugaciunea eliberarii a parintelui Arsenie Boca, despre care se spune ca ar fi facut minuni și ar fi ajutat mii de oameni sa gaseasca calea cea dreapta.

- „Zis-a Domnul catre ucenicii Sai: Voi sunteti lumina lumii; nu poate o cetate aflata pe varf de munte sa se ascunda. Nici nu aprind faclie si o pun sub obroc, ci in sfesnic, si lumineaza tuturor celor din casa. Asa sa lumineze lumina voastra inaintea oamenilor, incat sa vada faptele voastre ...

- Daca simți ca lucrurile nu merg tocmai bine in viața ta și ca ești urmarit de ghinion la totul pasul, atunci rugaciunea lui Arsenie Boca pentru a atrage binele in viața ta este mai mult decat utila! Daca vrei sa iși gasești un loc de munca mai bun sau sa caștigi mai mulți bani iata ce ai de facut!

- Un adevarat spectacol de lumini albastre, provocat de explozia unui transformator la New York, a provocat cele mai nebune speculatii pe Twitter in randul turistilor si locuitorilor, carora nu le venea sa creada ce vedeau, relateaza Franceinfo.

- Marșul Tacerii de la București in cinstea comemorarii eroilor Revoluției din 1989 a strans sambata seara, 22 decembrie, peste 3000 de oameni in București. Actrița Oana Pellea a postat un mesaj trist pe contul de socializare, in care marturisește ca se aștepta sa i se alaturie mai mulți oameni. „Da.…