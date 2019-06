Stiri pe aceeasi tema

- ”Eu consider ca Viorica Dancila, astazi, in momentul asta, este cea mai potrivita sa conduca partidul. (...) Nu doar pentru asta (ca detine functia de premier - n.r.), pentru ca eu cred ca este cea mai potrivita sa conduca partidul astazi. Asta este optiunea mea”, a spus Ionel Arsene, inainte de…

- "Am luat aceasta decizie pentru ca nu puteam accepta sa stau pe margine in timp ce partidul in care am investit timp, energie, munca, multa munca si mai ales suflet are nevoie de ajutor pentru a-si putea gasi directia si pentru a-si putea regasi ritmul si locul in politica romaneasca", a scris Gabriel…

- Președintele interimar al PSD, Viorica Dancila, ii susține pe liderul de grup al PSD de la Camera Deputaților, Daniel Suciu in funcția de președinte executiv și pe fostul ministru al tineretului, Marius Dunca, pentru funcția de secretar general al PSD, au declarat pentru G4Media.ro surse din partid.…

- Presedintele PSD Olt, senatorul Paul Stanescu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca nu va participa la intalnirea informala a social-democratilor de la Neptun. Filiala judeteana a adoptat o rezolutie in care ii cere imperativ sa candideze la Congres. Stanescu a fost numit presedinte executiv…

- "Data la care se va desfasura congresul PSD va fi stabilita vineri, prin vot, in sedinta Comitetului Executiv National al partidului", a declarat, miercuri, presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila. Ea a adaugat ca doreste ca toate deciziile in partid sa fie discutate in forurile statutare,…

- Presedintele interimar al PSD, premierul Viorica Dancila, a anuntat marti, dupa sedinta Comitetului Executiv National (CEx), ca s-a votat ca Titus Corlatean sa fie propus vicepremier, Ministerul Justitiei...

- Liviu Dragnea a afirmat, intr-un interviu pentru Adevarul Live, ca membrii Guvernului nu trebuie sa uite scopul in care au fost numiti in functie. Intrebat in ce relatii se mai afla cu premierul Viorica Dancila, Dragnea a raspuns: "Eu am relatii personale cu femeia pe care o iubesc". In același interviu,…

- ''Președintele a mai lansat o carte. Cine putea scrie un ghid al Europei daca nu Klaus Iohannis, care și-a petrecut cea mai mare parte a mandatului in vacanțe? Turistul gazduit de Palatul Cotroceni nu știe ce sa mai faca pentru un nou mandat. In loc de o carte in care sa descrie ce este Uniunea…