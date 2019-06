Arsenalul lui Lepa: Alte două pistoale descoperite în mașina ucigașului polițistului Cristian Amariei Potrivit purtatorului de cuvant al IGPR, Georgian Dragan, polițiștii care au cercetat casa și imprejurimile locuinței lui Ionel Lepa au gasit, intr-o mașina folosita de acesta, doua pistoale, ambele neletale. Unul dintre pistoale era cu bile, celalalt cu gaze. Se pare ca ucigașul se pregatea de ceva timp și era conștient ca oamenii legii vor veni sa il duca la inchisoare pentru executarea pedepsei, fiind decis sa riposteze. Practic, oamenii legii trimiși sa puna in executare mandatul, au cazut intr-o ambuscada. Va reamintim ca pe langa cele doua pistoale, Lepa mai avea și pistolul… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seful Politiei Romane, Ioan Buda, a sosit, luni seara, in judetul Timis si s-a oprit direct in orasul Recas, unde este cautat ucigasul politistului Cristian Amariei, care a fost impuscat in timpul unei misiuni, duminica. "Am venit sa ii sprijinim pe colegi, suntem o echipa complexa si de la Bucuresti,…

- Șeful Poliției Romane, chestorul Ioan Buda, se afla la Izvin pentru a obține cat mai multe detalii vitale despre acest caz, de la fața locului. Vizita acestuia vine dupa ce a criticat modul in care s-a desfașurat operațiunea de prindere a suspectului, spunand ca aceasta a fost efectuata defectuos.…

- Cautarile pentru prinderea barbatului care a împușcat mortal un polițist, duminica, în localitatea timișeana Izvin, au fost reluate luni dimineața, în sprijinul polițiștilor și jandarmilor venind și ajutoare din București și din alte județe. Potrivit unor surse judiciare,…

- „Acțiunea a fost organizata defectuos, o sa va explic de ce și cum la momentul oportun. Astazi ne concentram sa-l prindem pe criminal, dupa care venim și facem o analiza a evenimentelor. Discutam de organizarea intregii acțiuni de catre cei de la Inspectoratul Județean care aveau informații…

- Zeci de polițiști, dar și angajați ai IPJ Timiș s-au adunat, luni la ora 12, in fața instituției, pentru a ține un moment de reculegere in memoria colegului lor cazut la datorie. Polițiștii de la Rutiera au pornit sirenele autospecialelor și au salutat ceremonial, iar colegii lor au…

- Ionel Marcel Lepa a reușit sa scape inițial de urmarirea oamenilor legii, deși a fost ranit. A fost oprit in timp ce incerca sa fure o mașina pentru a scapa, insa s-a facut nevazut. Luni, echipele de cautare i-au luat urma in localitatea Remetea Mare, aproape de Timișoara. Criminalul…

- Forte suplimentare din Bucuresti, Arad si Caras- Severin au sosit in Timis pentru prinderea lui Ionel Marcel Lepa, barbatul care a impuscat mortal un politist din orasul Recas aflat in misiune. Cautarile au fost intrerupte pe timpul noptii si reluate in zori.Politistii din Timis sunt in continuare…