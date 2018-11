Stiri pe aceeasi tema

- AC Milan a intors in 9 minute meciul cu Olympiakos din Europa League, 3-1, grație tanarului atacant Patrick Cutone, 20 de ani, intrat dupa pauza. "Dubla" lui și assisturile altei rezerve, Calhanoglu, l-au scos pe antrenorul Genaro Gattuso din impas. Dupa ce s-a chinuit infiorator s-o bata pe Dudelange,…

- RB Leipzig, FC Copenhaga, Dinamo Zagreb, Arsenal Londra si Sporting Lisabona au obtinut victorii in deplasare, joi, in etapa a doua a grupelor Europa League la fotbal. Sporting a reusit o victorie dramatica, nesperata la un moment dat, dupa ce era condusa de Vorska Poltava cu 1-0 in min. 89. Lusitanii…

- Un cal s-a speriat și a intrat intr-un magazin! Animalul care era folosit la o parada a ranit trei oameni, scrie libertatea.ro.Scene incredibile la Arezzo, in Italia, unde trebuia sa se desfașoare o parada stradala.

- Atacantul nigerian Kehinde Fatai, care a jucat in Romania la Farul Constanta si Astra Giurgiu, a semnat cu Dinamo Minsk, echipa aflata in acest moment pe locul 4 in campionatul de fotbal al Belarusului, ce se desfasoara dupa sistemul primavara - toamna, informeaza presa internationala. …

- Gigi Becali (60 de ani) a avut discursul unui om foarte suparat, dupa ce echipa sa a pierdut avantajul de 2-0 si a ratat calificarea in grupele Europa League doar pentru a doua oara in ultimii 13 ani.

- Scene halucinante au avut loc la o primarie de comuna din Argeș, unde doi membri USR au fost atacați chiar de catre edilul localitații, în momentul în care au mers sa depuna dosarele cu semnaturi pentru inițiativa #FaraPenali.Primarul s-a enervat foarte tare când…

- Hajduk Split a jucat primul meci pe teren propriu dupa eliminarea din turul trei al Europa League, impotriva celor de la FCSB, scor 2-1. Gnohere a adus calificarea pentru echipa lui Nicolae Dica, cu un gol marcat in minutul 90+3.

- Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat golul echipei Ludogoret Razgrad in meciul terminat la egalitate, 1-1, in deplasare cu bosniacii de la Zrinjski Mostar, joi, in mansa secunda a turului al treilea...