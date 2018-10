Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo nu a fost inclus in lotul Portugaliei pentru partidele cu Polonia și Scoția. Atacantul in varsta de 33 de ani se afla in plin scandal mediatic, dupa ce poliția statului Nevada a deschis un dosar in care portughezul este acuzat de viol.

- Romania intalneste Tara Galilor (12 octombrie, ora 19:00, Stadion "Dr. Constantin Radulescu" - Cluj-Napoca) si Liechtenstein (16 octombrie, ora 21:00, Stadion "Ilie Oana" - Ploiesti). Pentru a obtine calificarea directa, nationala pregatita de Mirel Radoi mai are nevoie de patru puncte din cele doua…

- Ion Dron, liderul grupului de initiativa pentru constituirea Partidului Politic „Pentru Oameni, Natura si Animale” (PONA) cheama partidele politice proeuropene (cu exceptia Platformei DA) si unioniste sa participe joi, 11 octombrie, la o dezbatere pentru formarea unei liste comune de candidati la alegerile…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a virat subventii in valoare totala de 61.761.794,61 de lei in contul partidelor politice in luna septembrie, se arata intr-un comunicat transmis miercuri AGERPRES. Potrivit sursei citate, valoarea subventiei virata de AEP in contul fiecarui partid politic in…

- Spectacolul de cinci stele din UEFA Champions League. Ieri am asistat la o serie de surprize uriașe, dar și la dispute spectaculoase in debutul etapei a 2-a a grupelor UCL. Bayern Munchen nu a izbutit sa invinga puștii celor de la Ajax chiar pe ”Allianz Arena”, insa șocul serii a venit de la Moscova,…

- Partidele din coalitia guvernamentala a Germaniei au convenit marti asupra unei noi legi cu privire la imigratie care sa incurajeze atragerea de lucratori calificati din afara Uniunii Europene, asumandu-si astfel un demers riscant din punct de vedere politic pentru a reduce carentele de personal…

- Ministrul german de interne, Horst Seehofer, a indicat luni ca unii refugiati ar trebui sa fie lasati sa renunte la statutul lor de solicitant de azil daca isi gasesc un loc de munca si invata limba germana, semnaland astfel disponibilitatea sa pentru un compromis intr-o disputa a coalitiei privind…