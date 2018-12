Stiri pe aceeasi tema

- Vreme se raceste in toata tara in week-end Vremea va deveni rece în majoritatea regiunilor în acest weekend, chiar deosebit de rece în estul si sud-estul teritoriului, unde si vântul va avea unele intensificari, iar valorile termice vor fi negative în cursul noptilor…

- Potrivit Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara, in cursul noptii de miercuri spre joi, politistii au gasit, in municipiul Vulcan, fetita care disparuse din Petrosani, dupa ce plecase impreuna cu un barbat dupa pomana de Ziua Mortilor. "In cursul noptii, in urma activitatilor investigative…

- Poliția rusa a reținut aproape 60 de oameni la Moscova și St. Petersburg in timpul unor proteste neautorizate impotriva cercetarii penale a zece adolescenti ruși acuzați de extremism. In capitala rusa, protestul a avut loc in fața Serviciului Federal de Securitate (FSB). La St. Petersburg, printre cei…

- Un barbat de 50 din judetul Vrancea a murit, luni, la scurt timp dupa ce s-a intors in Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala din localitatea Odobesti, unde era internat si de unde plecase fara bilet de voie. Politia a deschis o ancheta. Reprezentantii Procuraturii, ai Politiei si ai Directiei…

- Investigația poliției din Bulgaria in cazul jurnalistei de investigații Victoria Marinova care fost ucisa in localitatea bulgara Ruse, in noaptea de sambata, continua. Jurnalista de 30 de ani a fost gasita fara suflare intr-o zona greu accesibila, in niște tufișuri, langa Dunare. Anchetatorii spun…

- Ei voiau sa comita atentatul la un mare eveniment in Olanda cu ajutorul centurilor cu explozivi si pustilor de asalt de tip AK-47, a anuntat joi procuratura, potrivit AFP. ”Politia a arestat sapte barbati joi (...) suspectati de a fi intr-un stadiu foarte avansat in pregatirea unui atentat…

- Politia din orasul german Halle (est) a demarat cel putin 10 anchete dupa ce la o demonstratie care a avut loc luni protestatarii au folosit simboluri si sloganuri naziste, relateaza marti agentia dpa, scrie Agerpres. Institutia a indicat de asemenea ca ancheteaza si incidentele in care unii…