ARPIM: Niciunul dintre guvernantii din ultimii 8 ani nu a acordat atentie acestei suprataxari a industriei farmaceutice In ultimul trimestru al anului 2017, taxa clawback a fost in valoare de 23,45%, mai mare cu aproximativ 4 puncte procentuale comparativ cu trimestrul trei al aceluiasi an, cand a fost calculata la 19,42%. Producatorii internationali de medicamente sustin ca in perioada 2013 - 2017 taxa clawback a fost in continua crestere si prin plata acesteia, industria producatoare de medicamente a acoperit tratamente ale pacientilor romani de peste 7 miliarde de lei, mai mult decat bugetul alocat medicamentelor intr-un an.

PRIMER - Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania – care reuneste 16 situri de fabricatie din tara – considera ca escaladarea "taxei claw-back" de la 18,89% in ultimul trimestru al anului 2016 la 23,45% in trimestrul patru din 2017 este inca o dovada ca producatorii industriali…

„In perioada 2013 – 2017, taxa clawback a fost in continua crestere, si prin plata acesteia, industria producatoare de medicamente a acoperit tratamente ale pacientilor romani de peste 7 miliarde de lei, mai mult decat bugetul alocat medicamentelor intr-un an", se arata intr-un comunicat remis, miercuri,…

- In ultimul trimestru al anului 2017, taxa clawback a fost in valoare de 23,45%, mai mare cu aproximativ 4 puncte procentuale comparativ cu trimestrul trei al aceluiasi an, cand a fost calculata la 19,42%.

Taxa clawback a fost in valoare de 23,45% in ultimul trimestru al anului 2017, mai mare cu aproximativ 4 puncte procentuale comparativ cu trimestrul trei al aceluiasi an, cand a fost calculata la 19,42%, potrivit Asociatiei Romana a Producatorilor Internationali de Medicamente (ARPIM).

- Aceștia susțin ca nivelul taxei ar putea ajunge la 30% in a doua jumatate a anului viitor. Deși, in ultim vreme, Ministerul Sanatații a facut public faptul ca dorește sa poatrte discuții cu producatorii din industria farmaceutica pe tema taxei clawback, dupa ce a fost luata decizia ca aceasta taxa…

- Taxa clawback pentru detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor derivate din sange uman sau plasma umana a fost suspendata, joi, prin Ordonanta de Urgenta, pentru o perioada de pana la 2 ani, incepand cu 1 ianuarie 2018. Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate…

- Producatorii din acest sector sunt nemulțumiți ca in bugetul prezentat pentru 2018 nu sunt prezazute masuri pentru protejarea acestor medicamente, in situația in care multe deja au disparut de pe piața. Proiectul de buget facut public zilele acestea de autoritați și supus deja votului in comisiile…

- "Decizia de a suspenda taxa clawback pentru o anumita categorie de medicamente, astfel incat pacienții sa nu mai intampine dificultați in a le gasi in farmacii, este o masura care adreseaza simptomele, nu cauza problemei. Deși salutara pentru o categorie de pacienți, aceasta masura va transfera problemele…

- Asociatia Romana a Producatorilor Internationali de Medicamente (ARPIM) reaminteste ca sunt necesare solutii pe termen lung si de fond pentru rezolvarea crizei medicamentelor, care sa vizeze cresterea bugetului alocat acestora si modificarea mecanismului de calcul al taxei clawback.

- Scutirea de la plata obligatiei de tip “clawback” a medicamentelor care costa sub 25 lei reprezinta singura masura care poate genera efecte durabile asupra accesului pacientilor la medicamentele uzuale din farmacii si spitale, in conditiile in care semnalele pe care le dau serviciile de urgenta,…

- Peste 80% din medicamentele sub 25 de lei au devenit nerentabile pentru producatorii romani de medicamente. Acestia dau vina pe taxa clawback, pe care sunt nevoiti sa o achite, care a crescut considerabil fata de anii trecuti.

- Asociația Romana a Producatorilor Internaționali de Medicamente - ARPIM – arata ca creșterea voita a taxei clawback impovareaza producatorii pana la a-i face sa nu mai vanda medicamente pe piața din Romania. Peste 2.000 de medicamente risca sa dispara din farmacii.

- Asociația Romana a Producatorilor Internaționali de Medicamente - ARPIM – arata ca creșterea voita a taxei clawback impovareaza producatorii pana la a-i face sa nu mai vanda medicamente pe piața din Romania. Peste 2.000 de medicamente risca sa dispara din farmacii.