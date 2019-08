Stiri pe aceeasi tema

- Seful Ryanair, Michael O'Leary, a facut declaratia intr-un material video intern adresat angajatilor dupa publicarea rezultatelor financiare, in 29 iulie, cand a precizat ca spre sfarsitul lunii septembrie si dupa Craciun ar putea fi redus numarul locurilor de munca la operatorul aerian irlandez.Conform…

- Facebook continua sa inregistreze cresteri ale veniturilor si numarului de utilizatori, in pofida faptului ca a primit doua sanctiuni de mai multe milioane dolari in aceeasi zi si ca are deschise o serie de investigatii de catre reglementatori, a anuntat compania, citata de agentia EFE, conform Agerpres.Citește…

- British Airways ar putea fi amendata cu aproape 230 de milioane de dolari dupa ce datele personale ale clienților ar fi fost furate de pe serverele companiei. Oficiul de reglementare in domeniul datelor din Marea Britanie (ICO) intenționeaza sa aplice aceasta amenda dupa incidentul de anul trecut, dar…

- Cosmin Contra, selecționerul primei reprezentative, a vorbit astazi cu jurnaliștii prezenți la Mogoșoaia despre meciurile Romaniei cu Norvegia și Malta din preliminariile EURO 2020, care se disputa pe 7 și 10 iunie. Naționala va intalni Norvegia, la Oslo, pe 7 iunie, ora 21:45 (ora Romaniei), urmand…

- Fostul fotbalist Dorinel Munteanu, liderul selectiilor la echipa nationala a Romaniei cu 135 de prezente, a declarat, vineri, ca este obligatoriu ca prima reprezentativa sa castige toate cele 6 puncte puse in joc in meciurile din deplasare cu Norvegia si Malta pentru a-si creste sansele de calificare…

- Dintre cei 30 de jucatori convocati in lotul largit, tehnicianul Cosmin Contra a renuntat la 4 fotbalisti: portarul Florin Nita, fundasii Cristi Manea si Cosmin Moti si mijlocasul ofensiv Alex Mitrita.

- Selectionerul Cosmin Contra a anuntat vineri, 17 mai, o lista largita de jucatori care ar putea face parte din lotul pentru partidele cu Norvegia si Malta din iunie, contand pentru preliminariile EURO 2020, scrie frf.ro.Nationala va intalni Norvegia, la Oslo, pe 7 iunie, ora 21:45 ora Romaniei , urmand…

- Cei mai mari zece beneficiari de subventii din agricultura, cu activitati atat in sectorul vegetal, cat si in cel zootehnic, au incasat anul trecut aproape 30 de milioane de euro (29,61 milioane de euro), SC Agricost SA din judetul Braila fiind pe primul loc in acest top, cu 9,18 milioane de euro,…