In agricultura ecologica a județului sunt inscriși 21 de producatori, 16 apicultori, 4 procesatori și 4 comercianți. Județul Dambovița se

- Toamna isi intra in drepturi! Tara noastra va fi cuprinsa, incepand cu acest weekend, de o vreme deosebit de rece. Temperaturile vor ajunge si la 16-17 grade. De la temperaturi aflate la pragul de 30 de grade Celsius, vom ajunge, pe finalul acestei saptamani, la maxime de 18-19 grade. Sambata, se apropie…

- Mai multe informatii legate de inceputul toamnei astronomice vei afla in editia de maine, 21 septembrie, a ziarului Jurnal de Caras-Severin. Tot in editia de weekend, horoscopul amuzant iti va dezvalui cum te stresezi si te calmezi in functie de zodie, iar testul autocunoasterii din editia…

- Intre 14 – 16 septembrie Caravana Filmelor TIFF se oprește in Ploiești pentru un weekend cu filme premiate și apreciate de publicul de pretutindeni. Evenimentul, organizat cu sprijinul Primariei Municipiului Ploiești, le ofera cinefililor prahoveni șansa de a urmari proiecțiie in aer liber, pe Esplanada…

Pe stadionul Dumitru Tica Popescu, de la orele 18:00, a avut loc meciul din cadrul etapei a 2-a a Ligii

Opera rock „Ștefan cel Mare – Poemele Moldovei", cea de-a doua parte a unei trilogii inspirata din istoria Romaniei, va

Dambovițenii care sunt beneficiari ai serviciilor de apa și canalizare furnizate de catre Compania de Apa se pregatesc sa scoata,

foto: MDI TV Un tanar din Pucioasa a fost gasit, noaptea trecuta, inconștient intr-o mașina parcata pe strada Fantanelor din