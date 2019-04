Stiri pe aceeasi tema

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest lanseaza „Arome proprii” – www.aromeproprii.ro, o platforma care promoveaza producatorii și produsele alimentare din Regiunea Vest. Platforma „Arome proprii”...

- „Platforma «Arome proprii» a fost realizata ca o inițiativa pilot in cadrul proiectului «NICHE – Dezvoltarea de lanțuri valorice inovative in sectorul agroalimentar», care iși propune crearea de ecosisteme favorabile inovarii in sectorul alimentar in șapte regiuni europene”, au transmis…

- Firmele și autoritațile locale din Caraș-Severin, Timis, Arad și Hunedoara au cerut finanțari de 1,6 miliarde de euro in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, suma fiind de trei ori mai mare decat fondurile alocate de UE, adica 642 de milioane de euro, a precizat, intr-un comunicat,…

- Firmele și autoritațile locale din Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara au cerut finanțari de 1,6 miliarde de euro in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, suma fiind de trei ori mai mare decat fondurile alocate de UE, adica 642 de milioane de euro, a anunțat Agenția de Dezvoltare Regionala…

- Firmele și autoritațile locale au cerut finanțari de peste 1,6 miliarde de euro in cadrul actualei ediții a Programului Operațional Regional, in Regiunea Vest. Aceasta reprezinta o depașire de aproape trei ori a fondurilor alocate, adica 642 milioane de euro, conform celor anunțate de Agenția de…

- Deschiderea acestui centru regional avansat are loc dupa ce consorțiul care are ca lider Tehimpuls a aplicat la DIHELP – „Digital Innovation Hub Enhanced-Learning Programme” , un program lansat de Comisia Europeana (CE) cu scopul de a susține crearea și funcționarea acestor hub-uri de inovare…

- Evaluarea peer review a lanțurilor alimentare din regiunea Emilia Romagna, realizata in cadrul proiectului Food Chains 4 Europe, a demarat in 12 februarie 2019, cu un seminar cu tema ”Ambalarea produselor alimentare din regiunea Emilia Romagna – Perspective privind inovarea și sustenabilitatea”. Echipa…

- ARAD. Primaria Municipiului Arad anunta ca incepand de luni, 14 ianuarie 2019,se pot plati taxele si impozitele locale aferente acestui an. Aradenii au la dispozitie urmatoarele modalitati de plata: in numerar, prin POS, respectiv plata online. La casierie Plata in numerar sau…