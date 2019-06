Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul se adreseaza iubitorilor de muzica live și tuturor celor care vor sa petreaca o zi de vara cu o bere rece în mâna, alaturi de prieteni, într-o atmosfera de festival. „Avem 7 trupe românești care s-au alaturat campaniei noastre și care vor urca pe scena BB…

- Peste 170 000 de persoane au participat la Street FOOD Festival care a avut loc weekend-ul acesta, 9-12 mai, pe Aleea Stadionului din Cluj-Napoca. Mancarea gustoasa, gatita pe moment chiar in fața oamenilor,...

- "Mergem în capitala Ardealului sa le spunem românilor ca dupa doi ani si jumatate de hotie, acum au pentru prima data sansa sa îsi faca vocea auzita acolo unde conteaza cel mai mult, la vot. Alianta USR-PLUS are cea mai buna echipa de candidati, oameni noi în politica,…

- In zilele de 9 și 10 mai, Biblioteca Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava, coordonata de Sanda-Maria Ardeleanu, va organiza cea de-a VI-a editie a Salonului International de Carte „Alma Mater Librorum”. Conform unui comunicat al USV, la Salon s-au inscris deja peste 20 de edituri din țara și…

- Practicanții spectaculoaselor discipline sportive culturism&fitness din Moldova și Bucovina se vor reuni, in etapa de zona a Campionatului Național sambata, 13 aprilie, la casa de Cultura a Sindicatelor din Focșani. La ora 9:00, va incepe cantarul, iar la ora 14:00, vor intra in competiție primii concurenți.…

- Ministerul Cercetarii si Inovarii organizeaza participarea Romaniei la cea de-a 47-a editie a Salonului International de Inventii de la Geneva - Elvetia, care are loc in perioada 10-14 aprilie. Potrivit unei informari publicate pe site-ul institutiei, selectia inventiilor participante in standul Romaniei,…

- Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca (AMOFM) Bucuresti va organiza, vineri, 12 aprilie, o noua editie a "Bursei generale a locurilor de munca", informeaza AMOFM. Evenimentul va avea loc la Palatul National al Copiilor. Pana in prezent si-au anuntat participarea 101 agenti economici, cu…

- Diversificarea surselor de finantare, investitii in inovare si capacitarea talentelor de a ramane si de a inova in Europa sunt principalele provocari la care Uniunea Europeana trebuie sa raspunda cu solutii integrate, considera ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu.…