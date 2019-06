Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc la Sucursala CEC Bank din localitatea doljeana Motatei. Un barbat a reusit sa intre in sediul bancii si a incercat sa sparga seiful. Imaginile surprinse pe camerele de supraveghere arata ca hotul este un "incepator", iar politistii spera sa-l identifice cat mai repede.

- Un avion multirol rus Suhoi Su-35 a efectuat manevre periculoase in apropierea unei aeronave americane de supraveghere maritima P-8A Poseidon in cursul unui incident petrecut marți deasupra Marii Mediterane, susțin autoritațile SUA, dar Moscova neaga acuzațiile, informeaza site-ul The Moscow Times,…

- Ediția de anul acesta a Nopții Muzeelor a atras peste 1.000.000 de vizitatori la nivel național și a propus publicului expoziții in diferite instituții muzeale, intervenții și experiențe artistice, proiecții, dans, piese de teatru și concerte, potrivit Mediafax.Anul acesta, in București au…

- Politistii din cadrul Sectiei 9 Politie Rurala Cetate au depistat un barbat de 35 de ani, din Unirea, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 561A, in localitatea Motatei, fara a poseda permis de conducere. Fiind testat cu aparatul ...

- Doi fotbalisti din Dolj au ajuns la spital dupa ce au fost atacati cu secera de un grup barbati. Conflictul a inceput in trafic, din cauza unei neacordari de prioritate intr-o intersecție potrivit observator.tv Incident grav in trafic, in județul Valcea, pe raza satului Calina din…

- Atentie, soferi. Vezi ce se intampla daca filmezi un incident in trafic si cand e inutila proba video Poliția ii poate sancționa pe șoferi pentru incalcare regulilor de circulație doar pe baza unor filmari realizate cu camera video de pe bord. Dar, nu tot ce trimiți tu polițiștilor poate fi luat in…

- Un cuplu din Suedia a cerut permisiunea autoritaților sa-și arate fundul catre camera de securitate instalata recent de vecinul lor, informeaza Daily Mail. Cererea neobișnuita a fost trimista catre...

- Orasele Resita si Herculane sunt castigatoare ale competitiei Cities of Tomorrow, organizata de Camera si Comert si Industrie Romano-Germana, la inceputul acestei saptamani, la Bucuresti.