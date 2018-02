Aroganta si superioritatea, la "loc de cinste" in sedinta de CL de la Bistrita!

Stiri pe aceeasi tema

- Experiența a fost dezamagitoare: aroganța și superioritatea primarului Ovidiu Teodor Crețu și-au spus cuvantul, executanții sai loiali i-au susținut fara nicio ezitare ideile megalomane, iar puținii cetațeni interesați de soarta orașului, prezenți in sala la ședința de CL au fost tratați cu o lipsa…

- Cea mai importanta sedinta a Consiliului Local a fost compromisa de actuala putere/majoritate PSD-ALDE. Am crezut ca in lipsa unei dezbateri publice reale, pe care trebuia sa o angajeze primarul orasului Ovidiu Cretu, vom avea o dezbatere normala in sedinta Consiliului Local. Nu s-a putut fiindca si…

- Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara pentru joi, 15 februarie 2018, ora 10:00, sedinta care are loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, Piata Daciei nr. 1, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24). Proiectul ordinii…

- Primarul COMUNEI CEANU MARE - Moldovan Ana Liliana , a convocat prin DISPOZITIA Nr. 47 din 08.02.2018 Consiliului Local al COMUNEI CEANU MARE in sedinta extraordinara pentru aprobarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al COMUNEI CEANU MARE pe anul 2018, sedinta care a avut loc astazi 14.02.2018…

- DISPOZITIE Nr. 239 din 13.02.2018 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii in sedinta extraordinara Primarul Municipiului Campia Turzii; In conformitate cu prevederile art.39 alin.(2), alin.(3) si alin.(5) din

- Aleșii hușeni se intalnesc joi, intr-o ședința extraordinara in care vor analiza 13 proiecte de hotarare. Printre cele mai importante se numara aprobarea bugetului local pentru acest an și a unor credite de angajament pentru lucrari de infrastructura. Primarul municipiului Huși, Ioan Ciupilan, i-a convocat…

- Liberalii nu mai știu cum sa iasa din groapa in care au intrat singuri, atunci cand au respins proiectul construirii unui nou spital județean in Focșani. Disperați ca trebuie sa suporte oprobiul focșanenilor nemulțumiți, la doua saptamani dupa votul negativ din…

- Joi, 15 februarie, Consiliul Municipal este chemat sa aprobe propunerea Executivului de reducere a impozitelor si taxelor locale aprobate pentru anul 2018 prin HCL nr. 495/2018. Pentru o mai buna intelegere a acestei masuri, in cele ce urmeaza se face o sinteza a valorii finale a impozitelor pentru…

- Bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia va fi supus la vot in ședința ordinara a Consiliului Local din data de 16 februarie 2018, de la ora 13.00. Pe ordinea de zi se mai afla aprobarea rețelei școlare a unitaților de invațamant de stat și particular preuniversitar, aprobarea…

- Primarul comunei Cumpana, Mariana Gaju, convoaca Consiliul Local Cumpana in sedinta ordinara, care va avea loc pe data de 16.02.2018, la ora 14.00, in sala de sedinte a Consiliului Local.Printre proiectele care vor fi supuse atentiei consilierilor locali se numara: bilantul contabil si contul de executie…

- Joi, 8 februarie, la Primaria Mioveni a avut loc ședința extraordinara a Consiliului Local, probabil, cea mai importanta din an, pentru comunitate, deoarece a inclus doua puncte majore de pe ordinea de zi: aprobarea bugetului pentru 2018 si aprobarea listei de investiții a acestui an. Pentru anul 2018…

- Consilierii locali din Alba Iulia sunt convocati joi, 8 februarie, de la ora 13.00, in sedinta extraordinara, cu un singur proiect pe ordinea de zi: aprobarea retragerii normei de hrana pentru personalul Politiei Locale, proiect initiat de primarul Mircea Hava. Alba24 a anuntat inca de ieri ca politistii…

- Cei 21 de alesi locali din Alba Iulia au primit, marti, in sedinta Consiliului Local tablete de ultima generatie pe care ar urma sa primeasca proiectele de hotarare. Decizia a fost aplicata anul trecut si de Consiliul Judetean Alba, insa a fost un esec deoarece doar doi consilieri folosesc tabletele…

- Consilierul local FDGR Cristian Macedonschi a atras atenția in cadrul ședinței de Consiliul local Brașov, din data de 26 ianuarie, ca municipalitatea trebuie sa fie proprietar asupra pasajului din Centrul Civic din Brașov, de langa biserica de lemn. „Astfel, trebuie analizat cum a ajuns Tunele S.A.…

- Repartitia locuintelor sociale disponibile din municipiul Baia Mare va fi hotarata in sedinta ordinara de marti, 30 ianuarie, a Consiliului Local. Proiectul de hotarare pe aceasta tema ce va fi supus votului alesilor locali arata in felul urmator: Proiect de hotarare privind aprobarea repartitiilor…

- Pentru prima data in acest an, consilierii locali din comuna Saligny au fost convocati, astazi, de catre primarul Ion Beiu, in sedinta ordinara. Pe ordinea de zi au fost incluse, spre dezbatere si aprobare, 13 proiecte de hotarare. Spre deosebire de alte administratii publice locale din judet, la Saligny…

- Infratirea municipiului Suceava cu unul dintre cele mai renumite orase din lume - Bethlehem, locul de nastere al lui Iisus Hristos, va fi discutata in sedinta de Consiliu Local de joi, 25 ianuarie.„Consiliul Local Bethlehem a aprobat asocierea cu municipiul Suceava. In sedinta de Consiliu ...

- Joi, 25 ianuarie 2018, incepand cu ora 14.00, in sala Ion I.C. Bratianu a primariei, va avea loc ședința ordinara a Consiliului Local al municipiului Aiud. Ședința va avea urmatorul proiect al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentelor locale pentru lucrari de interventie in…

- Astazi, la ora 16.00, va avea loc prima ședința ordinara din acest an a Consiliului Local (CL) Deva. Pe ordinea de zi inițiala, la punctul 3 este un proiect de hotarare privind schimbarea din funcție a viceprimarului Razvan Mareș, iar la punctul 4 desemnarea altei persoane care sa ocupe acest post.…

- Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, judetul Constanta, in conformitate cu prevederile Legii nr.215 2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare in data de 15 ianuarie 2018, ora 12,00, in sala de sedinte…

- Intruniți in ședința ordinara pe aceasta luna, aleșii locali hușeni au reușit sa epuizeze, in mai puțin de o ora, toate cele 13 proiecte de hotarare aflate pe ordinea de zi. Intalnirea a fost una ceva mai calma ca de obicei și a avut un final armonios, consilierii ciocnind o cupa de șampanie. Mai puțin…

- Ședința ordinara a Consiliului Local (CL) Craiova care a avut loc joi nu a fost nici pe departe una liniștita. Deși a inceput in spiritul Craciunului, cu doua grupuri de copii care au cantat colinde, consilierii din opoziție au uitat ...

- Aflat la a VII-a ediție, Festivalul de colinde, datini și obiceiuri de iarna organizat la Giarmata s-a dovedit și in acest an un succes. Sala Caminului Cultural din localitate a fost neincapatoare pentru numarul mare de persoane prezente pentru a participa la evenimentul organizat deja de șapte ani…

- In data de 20 decembrie 2017, incepand cu ora 14:00, in sala Ion I.C. Bratianu a primariei, va avea loc ședința ordinara a Consiliului Local al municipiului Aiud. Ședința va avea urmatorul proiect al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii indicatorilor tehnico economici…

- Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara pentru astazi, 18 decembrie 2017, ora 11,00, sedinta care are loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, strada Unirii nr. 163, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Nicu I. Constantinescu (sala…

- Revolutionarii timisoreni au cerut sambata primariei sa afiseze la Opera Nationala Romana din municipiu continutul Proclamatiei de la Timisoara. Solicitarea a fost facuta in cadrul sedintei festive a Consiliului Local care a marcat, sambata, inceperea manifestarilor dedicate comemorarii Revolutiei…

- Deputatul PSD, Liviu Plesoianu, a postat un mesaj acid pe contul sau de Facebook la o zi distanta dupa ce Cristi Danileț, judecator la Tribunalul Cluj și fost membru in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat ca luni, intre orele 12:00 și 13:00, judecatorii și procurorii din județele…

- Aleșii locali hușeni au avizat favorabil toate cele șapte puncte aflate pe ordinea de zi a ședinței de indata de ieri. Aproximativ zece minute, atat a durat ședința de indata de ieri dimineața a Consiliului Local (CL) Huși. Primele proiecte de hotarare care au trecut de votul aleșilor au fost cele referitoare…

- Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara pentru luni, 18 decembrie 2017, ora 11,00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, strada Unirii nr. 163, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Nicu I. Constantinescu (sala…

- DISPOZITIE Nr. 1215 din 11.12.2017 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii in sedinta extraordinara Primarul Municipiului Campia Turzii; In conformitate cu prevederile art.39 alin.(2), alin.(3),

- Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanta, in conformitate cu prevederile Legii nr.215 2001, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare in data de 15 decembrie 2017 vineri ora 12,00 , ce va avea…

- Guvernul va aloca in ședința de Guvern de miercuri 5 milioane de lei pentru CET Arad. Cel puțin acestea sunt promisiunile facute de vicepremier catre primarul Gheorghe Falca. In consecința, consilierii au decis sa reduca din alocarea de la bugetul local, pe care o intenționau sa o faca. Practic,…

- Ședința ordinara a Consiliului Local (CL) Huși din 28 noiembrie a fost una pe cat de lunga, pe atat de grea. Timp de doua ore, aleșii au analizat și votat 22 de proiecte de hotarare care mai de care mai importante. “Am pastrat acolo unde s-a putut pastra! Ce am modificat am modificat conform unei ordonanțe…

- Te acuz de diversiune și de minciuna, in dauna cetațenilor Hunedoarei și a Partidului Național Liberal, Dan Bobouțanu! Iata faptele: In 16 noiembrie 2017, Bobouțanu a convocat sedinta „de indata” a Consiliului Local cu urmatoarele proiecte de hotarare pe ordinea de zi: Proiect de…

- Anul 2018 vine pentru constanteni cu taxe si impozite majorate. Astfel, vor creste taxa de habitat si impozitul pe locuinte si terenuri. Cea mai mare crestere se va inregistra anul viitor pentru spatiile comerciale care apartin persoanelor fizice. Acestea ar putea plati pana la cinci ori valoarea care…

- Consilierii locali s-au reunit astazi intr-o noua sedinta ordinara. Pe ordinea de zi au fost incluse peste 60 de proiecte de hotarare, iar jumatate dintre acestea fac referire la aprobarea de planuri urbanistice zonale pentru diferite investitii. Avem de-a face cu cel mai mare numar de PUZ-uri dezbatute…

- Totodata, consilierii vor aproba calendarul de evenimente pentru luna decembrie, vor propune administratori provizorii la Ecopiata SA si vor decide asupra vanzarii unor bunuri imobile publice. Nu in ultimul rand, in plen vor mai fi dezbatute bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei de Transport…

- Primarul comunei Cumpana, judetul Constanta, Mariana Gaju, convoaca Consiliul local Cumpana in sedinta ordinara din data de 29.11.2017 care va avea loc in sala de sedinte a Consiliului Local la ora 17.00 cu urmatoarea ordine de zi :1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri…

- In conformitate cu prevederile art. 39, alin. 1 din Legea nr. 215 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza Dispozitiei nr. 265 22.11.2017, sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Mircea Voda va avea loc in data de 29.11.2017, ora…

- Unul dintre cele mai importante proiecte de hotarare care va intra in dezbaterea Consiliului Local se refera la stabilirea taxelor și impozitelor pentru anul viitor. Primarul municipiului Huși, Ioan Ciupilan, i-a convocat pe aleșii locali in ședința ordinara pe aceasta luna. Ordinea de zi a intalnirii…

- Judecatoria Targu-Jiu a validat mandatul primarului ales al comunei Telești, Ion Mischie. Potrivit Corinei Belteu, purtatorul de cuvant al Prefecturii Gorj, dupa validarea mandatului va fi convocat Consiliul Local intr-o sedinta extraordinara, iar noul primar va depune juramantul si isi va intra in…

- Astazi a avut loc ședința Consiliului Local, ocazie cu care au fost adoptate mai multe proiecte importante. Este vorba despre rectificarea bugetara, o serie de investiții noi in sistemul de termoficare, documente privind strategia de dezvoltare a municipiului și Planul de Mobilitate Urbana, dar și proiecte…

- Joi, 23 noiembrie, incepand cu ora 14.00, in sala Ion I.C. Bratianu a Primariei Aiud va avea loc ședința ordinara a Consiliului Local al municipiului. Sunt 19 proiecte pe ordinea de zi, printre care rectificare de buget, aprobarea regulamentului Targului de Craciun, a Planului de actiuni sau de lucrari…

- Joi, 23 noiembrie 2017, incepand cu ora 14.00, in sala Ion I.C. Bratianu a primariei, va avea loc ședința ordinara a Consiliului Local al municipiului Aiud. Ședința va avea urmatorul proiect al ordinii de zi: 1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului…

- Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanta, in conformitate cu prevederile Legii nr.215 2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare in data de 24 noiembrie 2017, ora 12.00, ce va avea loc…