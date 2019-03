Stiri pe aceeasi tema

- Lino Golden este omul surprizelor, dar cu toate acestea, mare le-a fost mirarea fanilor sai, atunci cand au vazut ca artistul are de gand sa organizeze un giveaway de toata frumusețea, pe pagina lui de Instagram.

- ANM anunța șanse crescute de precipitații in mai multe zone ale țarii pentru ziua de luni, 11 martie 2019. Maxima va atinge cel mult 19 grade la inceputul saptamanii viitoare. Temperaturile vor inregistra o ușoara scadere fața de zilele precedente, ...

- O atenționare de Cod roșu și Cod portocaliu de vant a fost emisa, vineri, de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), pentru cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc pe teritoriul Republicii Croatia.

- Victor Dancila, fiul premierului Viorica Dancila, a fost angajat chiar in ziua in care mama sa depunea juramantul pentru investirea in functia de Premier al Romaniei, pe 29 ianuarie 2018. Curtea de Conturi a Romaniei a confirmat ca fiul premierului este angajatul Autoritatii de Audit.

- Superman este si el om. Tiberiu Useriu, romanul care a castigat trei ani la rand ultramaratonul de la Cercul Polar, numara zilele si asteapta verdictul medicilor: ii vor fi sau nu amputate degetele degerate. Alergatorul de cursa lunga se gandeste cum va alerga fara el si zambeste amar. Sunt momente…

- Magistrații sunt in alerta, dupa ce un angajat al Administrației Penitenciarelor a dezvaluit ca celebrul Crocodilu, un lider interlop inchis pentru acte de violența, ar putea locui, impreuna cu ei, in blocul Ministerului de Justiție din București.

- Un procuror de la DNA a cerut, vineri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, condamnarea fostului primar al municipiului Constanta Radu Mazare la o pedeapsa maxima de 12 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita, abuz in serviciu si conflict de interese in dosarul "Polaris".…

- Vica Blochina are grija sa fie in forma fizica maxima inca de la inceput de an. Blonda a mers la o cura de detoxifiere la un centrul de specialitate din Brașov. Vica Blochina este foarte atenta la felul cum arata și cum se simte, motiv pentru care acorda o mare importanta ingrijirii. Abia ce a inceput…