- Actorul Arnold Schwarzenegger a declarat intr-un interviu ca s-a purtat urat cu femeile de mai multe ori, ca regreta acest lucru si ca, dupa ce a devenit guvernator de California, s-a asigurat ca nimeni din jurul sau sa nu mai faca o astfel de greseala, potrivit people.com.

- Jurnal bihorean: Cum vedeti tragedia din 25 august, in care a ars Palatul Episcopal si cum vedeti reconstructia lui? Cristian Puscas: In mod evident, este o tragedie ce s-a intamplat acolo, din toate punctele de vedere. Dar este un lucru din care, in mod obligatoriu, trebuie sa invatam.…

- Direcția Naționala Anticorupție a transmis, la solicitarea MEDIAFAX, ca are in lucru un dosar in care este vizata Adina Florea, propusa de ministrul Justiției pentru funcția de procuror-șef DNA, in cauza fiind inceputa urmarirea penala doar cu privire la fapte, scrie Mediafax."Dosarul la care…

- Surse citate de TMZ au declarat ca Demi Lovato a primit un tratament de urgenta care se da de obicei in cazul supradozelor cu heroina. Duminica, Demi Lovato a avut un concert in California alaturi de Iggy Azalea. Luni noaptea a fost la o petrecere, la ziua unei prietene, si a postat fotografii pe Instagram…