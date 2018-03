Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Arnold Schwarzenegger a fost operat de urgenta, pe cord deschis. In varsta de 70 de ani, actorul era internat la spital pentru inlocuirea unei valve, dar au aparut complicatii, iar medicii au fost nevoiti sa intervina de urgenta.

- Stelian Ogica susține de mulți ani ca un bilet la Loto in valoare de 1 milion de euro i-a fost furat. Cazul a facut valva la vremea lui, insa Stelian Ogica pare ca vrea sa il redeschida. Celebrul jucator la Loto spune acum ca a trecut un test poligraf legat de scandalul respectiv. „Eu nu […] The post…

- Dr. Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne, a declarat marti ca Romania a progresat mult in ceea ce priveste transportul copiilor nascuti prematur si a anuntat ca vor fi achizitionate noi ambulante speciale, care vor inlocui masinile de acest tip ce sunt deja invechite."Am…

- O eleva de 16 ani a plecat spre scoala, dar nu a mai ajuns la ore si nici acasa. Parintii, plecati la munca in strainatate, spun ca fetei nu-i lipsea nimic si nu avea niciun motiv sa plece de acasa, scrie vremeanoua.ro. Adolescenta din Vaslui este disparuta de acasa de cinci zile. Se numeste Emine […]…

- Karym s-a facut remarcat si aplaudat, dupa ce a lansat anul trecut piesele „Anonim”, alaturi de Mellina, și „La doua capete”, in colaborare cu Celia. Recent, artistul a dezvaluit ca si maine ar face un featuring cu Delia. „Ar fi cea mai mare provocare pentru mine. Pentru ca e WOW! E cel mai tare artist…

- Celebrul avocat Daniel Ionascu a suferit, in aceasta dimineata un grav accident de circulatie. El a fost transportat de urgenta la Spitalul Floreasca unde a fost imediat operat de urgenta, potrivit Antena Stars.

- Simona Gherghe s-a operat de urgența, in acest weekend. Prezentatoarea emisiunii „Acces Direct” a fost supusa unei intervenții chirurgicale, la Spitalul Colentina din București. Vedeta a anunțat ca a mers la medic pentru a scapa de un papilom. Acum, Simona se simte foarte bine și susține ca nu iși va…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca va fi adoptata o noua Ordonanța de Urgența in urmatoarea ședința de Guvern, care sa corecteze „defectiunile” din legea salarizarii legate de indemnizatiile pentru mame si concediile medicale, informeaza a1.ro. „Eu consider ca cele patru elemente care au stat la…

- Clipe de groaza la bordul unei aeronave. O femeia care lucra ca insotitoare de bord si-a pus capat zilelor, chiar in fata pasagerilor. Aceasta era originara din Bulgaria si efectua curse la bordul unui Boeing 777, care apartine companiei Emirates! Ea a deschis iesirea de urgenta si s-a aruncat din avion,…

- Specialiștii au emis de curand o avertizarea meteo ce intra in vigoare de miercuri, de la ora 6.20, pana la ora 12.00. O masura urgenta a fost luata in cursul zilei de azi pentru a preveni o adevarata tragedie!

- Liviu Arteni a oferit primele declarații cu privire la moartea Israelei Vodovoz. El nu crede ca cea care i-a fost soție timp de 10 ani este intr-adevar moarta. In stare de șoc, barbatul a vorbit plangand despre dispariția Israelei. Liviu Areni și Israela Vodovoz s-au casatorit in 2008. In pofida diferenței…

- A fost președintele Romaniei pentru o noapte, dar, intre timp, s-a retras din prim-planul politicii. Mircea Geoana s-a dedicat, in schimb, total, familiei. In afara de soție, celebra “Mihaela, dragostea mea!“, și de copii, mai are o dragoste: un caine de vanatoare, din rasa Cocker Spaniel. (VEZI ȘI:…

- Grave probleme de sanatate are Omar Hayssam, primul terorist al Romaniei, condamnat la 23 de ani de inchisoare! Cel care a pus la cale rapirea jurnaliștilor in Irak sufera, printre alte maladii extrem de serioase, și de Parkinson! Și, conform medicului Dan Raican, președintele Asociației AntiParkinson,…

- Israela s-a stins din viața in urma cu cateva zile, iar pana astazi nu s-a auzit nimic de fostul ei soț, Liviu Arteni, daca a aflat de moartea Israelei. Ei bine, sora barbatului a rupt tacerea și a marturisit ca Liviu este in stare de șoc. Femeia a mai declarat ca fratele ei nu va […] The post A aparut…

- Stare de alerta la nivelul intregului județ din cauza vremii nefavorabile. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a fost activat, iar pompierii au testat și pregatit motopompele de mare capacitate, dar și celelalte echipamente folosite la intervenția la inundații. Totul dupa ce Timișul a intrat…

- Arnold Schwarzenegger a anuntat ca a initiat discutii cu diverse firme de avocatura pentru intentarea unei actiuni judiciare contra companiilor petroliere."Cazul nu difera de cel al fumatului. Industria tutunului a stiut ani intregi, decenii, ca fumatul va omori oameni, ca va afecta oamenii…

- Laura Mușuroaea, unul dintre cei mai apreciați vloggeri de beauty din Romania, cu peste 100.000 de subscriberi pe canalul sau de YouTube, a anunțat astazi ca este insarcinata in 4 luni. Aceasta spune ca i-ar placea sa aiba o fetița pe care sa o invețe sa fie puternica, foarte independenta și cat mai…

- Simona Halep, singura jucatoare din Romania ramasa in competiție la turneului WTA de la Indian Wells, dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, s-a calificat in optimile de finala ale turneului din California dupa victoria muncita obținuta in 16-imile de finala ale turneului in fața jucatoarei Caroline…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa de americanca Venus Williams, cap de serie opt, cu 6-3, 6-4, in runda a doua a turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari. In varsta de 37 de ani Venus Williams s-a impus fara probleme, dupa o ora…

- O vanzatoare a fost injunghiata și a ajuns la spital. Un magazin din Arad a fost jefuit de un om al strazii, iar vanzatoarea care se afla pe tura este in stare critica. Autorul teribilei crime din Arad este un om al strazii, barbat care a lasat-o intr-o balta de sange pe vanzatoare. Conform presei […]…

- Mesajul Andrei de 8 Martie, dedicat mamei ei, a emoționat pe toata lumea. Vedeta a povestit cat de minunata este cea care i-a dat viața și a povestit intamplari din copilaria ei. Nu i-a lipsit nimic, prin eforturile, firește, ale mamei. Nu I s-a parut niciodata ca a fost bolnava, chiar daca parintele…

- Rapperul american Rick Ross s-ar afla in coma si ar fi conectat la aparatele de mentinere artificiala a functiilor cardio-respiratorii dupa ce a fost spitalizat de urgenta joi dimineata, relateaza TMZ si Billboard. Muzicianul a fost gasit in casa sa din Florida in ''stare de inconstienta''…

- La cinci zile dupa cutremurul cu magnitudinea de 7,5 din Papua Noua Guinee, multe zone sunt in continuare izolate. Ajutoarele abia au inceput sa ajunga in zonele afectate, in timp ce Guvernul a...

- Medicul estetician Renert Gad, poreclit Winnetou, va ajunge, pana la urma, la tribunal! Dupa aproape opt ani de cand o pacienta s-a stins in urma unei operații pe care a facut-o la clinica unde Gad profeseaza, dosarul a fost finalizat de procurori, iar procesul este gata sa inceapa. CANCAN.RO, site-ul…

- Catalin Țira a intrat in panica, dupa ce iubita lui, Alexandra Mirea, a acuzat serioase probleme de sanatate. ”Prințesa telefoanelor” a ajuns de urgența la spital, iar fotbalistul i-a fost tot timpul alaturi. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imaginile. Dupa ce si-a…

- Scoli inchise februarie 2018. Cursurile elevilor au fost suspendate, dupa seria de alerte meteo emise de meteorologii de la ANM. Autoritatile din Braila au decis, astazi, 27 februarie, sa inchida școlile din judet, in zilele de marti si miercuri. Hotararea a fost luata in Comitetul Judetean pentru Situatii…

- La cateva zile dupa ce Victor Slav a fost supus unei interventii chirurgicale la piciorul stang, Bianca Dragușanu a facut primele declarații despre strarea lui de sanatate. De asemenea, blondina a dezvaluit cum funcționeaza cuplul lor in astfel de situații critice. Și, la scurt timp dupa aceste marturisiri,…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), urmand ca la sedinta sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- Victor Slav acuza probleme de sanatate dupa ce s-a dat cu placa la munte și s-a accidentat. Deși a venit la emisiune in carje, spera ca problema la picior se va vindeca, insa se pare ca lucrurile nu stau deloc bine și este nevoie de intervenția medicilor. Prezentatorul a anunțat joi seara in emisiunea…

- O veste trisa a cazut ca un fulger printre sportivii clubului de kickboxing condus de cunoscutul luptator K1 Daniel Mocanu. Un fost membru al clubului a murit, marti, in condiții suspecte. Acesta avea 23 de ani și nimeni nu știa ca ar suferi de vreo afectiune. Marți (20 februarie) luptatorul de K1…

- Traficul feroviar este intrerupt , dupa ce o pasarela metalica s-a prabusit peste mai multe fire in apropierea garii Ploiesti Vest. Pasarela susținea niște conducte termice. Din primele informații, nu sunt victime. Pasarela are o lungime de 15 metri, lațime de 3 metri și o greutate de peste 4 tone.…

- Politistii din Valcea au deschis un dosar penal dupa ce o copila de 12 ani, insarcinata, a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean Ramnicu Valcea. Fetita a fost supusa unei operatii de cezariana de urgenta, fatul fiind deja mort.

- Caz halucinant! In timp ce alte copila de varsta ei se joaca cu papușile, o fetița de doar 12 ani a ajuns, in dimineața zilei de duminica (18 februarie), in stare grava la Maternitatea din Valcea. Din primele informații, micuța a fost bagata de urgența in operații. La aceasta ora, doctorii incearca…

- Cheloo era ridicat in 2016 de catre procurorii DIICOT pentru trafic de droguri de risc (cannabis). Celebrul rapper a recunoscut acuzațiile procurorilor și, in urma unui acord cu aceștia, a fost condamnat, in 2017, de instanța, la doi ani de inchisoare cu suspendare și la efectuarea a 100 de zile de…

- A fost panica in Mexic, vineri (16 februarie), dupa un cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade pe strada Righter, produs la ora locala 17:39. Seismul a durat 1 minut și a fost urmat de 225 de replici. Epicentrul a fost pe coasta oceanului Pacific. Presedintele statului a declarat stare de urgenta. Acesta…

- Stare de catastrofa naturala in Cape Town din cauza secetei. Autoritațile sud-africane au decretat stare de catastrofa naturala in intreaga țara din cauza secetei istrice care afecteaza de mai multe luni Cape Town, un oraș care ar putea ramane in curand fara aprovizionare cu apa potabila. Decizia,…

- Liderul sindical care a suferit un stop cardio-respirator in timpul unei intalniri a sindicatelor cu ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, este internat la Sectia de Terapie Intensiva, fiind in stare grava, potrivit reprezentantilor Spitalului Universitar de Urgenta.Conform reprezentantilor…

- Unul dintre cei mai apreciați artiști romani, Florin Chilian, a aflat joi ca diagnosticul dupa care s-a ghidat in ultimii ani era complet greșit. Mai mult, a fost nevoie de o intervenție chirurghicala rapida pentru a evita pericole și mai mari.

- Actorul de la Hollywood și fostul guvernator al orașului California, Arnold Schwarzenegger, și-a vandut mașina Bugatti Veyron cu un preț de 2,5 milioane de dolari, kilometrajul automobilului aratabd ca au fost parcurși doar 1,600 de kilometri, transmite Rador.ro.

- Autoritatile din capitala paraguayana Asuncion au decretat, miercuri, stare de urgenta timp de o luna dupa ce raul Paraguay a iesit din matca, pe fondul ploilor abundente din ultimele saptamani, relateaza site-ul televiziunii France 24, potrivit rtv.net.

- Stare de urgenta in capitala Paraguayului din cauza inundatiilor. In unele zone, apa are cativa metri adancime. Mai multe case din apropierea malurilor raului au fost distruse complet. Cel putin 20.000 de persoane au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele. Primaria a anuntat ca va oferi…

- Incendiu puternic intr-un bloc de locuințe din Botoșani, marți seara. Doua persoane au fost transportate de urgența la spital. De asemenea, cinci persoane au fost intoxicate cu fum, iar peste 30 de oameni, printre care si patru copii, au fost evacuati de urgența. Incendiul a izbucnit intr-unul dintre…

- Adriana Bahmuteanu a mers de urgenta la spital cu cei doi baieti si s-a panicat foarte tare. "Baietii sunt raciti. Rau de tot. Am mers la spital, de urgenta, eram foarte ingrijorata. Medicii mi-au spus ca vor fi ok copiii, dar ne-au dat tratament. Inclusiv medicatie cu antibiotice. Asa au…