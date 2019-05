Stiri pe aceeasi tema

- Arnold Schwarzenegger va interpreta rolul principal intr-un serial animat, "Stan Lee's Superhero Kindergarten", ce va fi produs de Genius Brands International, informeaza site-ul revistei americane Variety, potrivit agerpres.ro."Este o onoare si un privilegiu sa colaborez cu Genius Brands…

- Arnold Schwarzenegger va interpreta rolul principal intr-un serial animat, 'Stan Lee's Superhero Kindergarten', ce va fi produs de Genius Brands International, informeaza site-ul revistei americane Variety.

- Swank, in varsta de 44 de ani, va interpreta rolul astronautului Emma Green, care trebuie sa isi lase in urma sotul si fiica adolescenta pentru a conduce o echipa internationala spre planeta Marte. Serialul este inspirat dintr-un articol scris de Chris Jones pentru Esquire si realizatorii lui spun…

- Actrita Hilary Swank, de doua ori premiata cu Oscar, va juca rolul principal in serialul-drama „Away” al retelei Netflix, produs de Jason Katims si Matt Reeves, potrivit news.ro.Swank, in varsta de 44 de ani, va interpreta rolul astronautului Emma Green, care trebuie sa isi lase in urma sotul…

- Actorul Leonardo DiCaprio se afla in negocieri pentru a juca in ''Nightmare Alley'' produs de Fox Searchlight Pictures, urmatorul film al regizorului Guillermo del Toro dupa ''The Shape of Water'', relateaza Variety. Del Toro va regiza acest film si va fi coautor al scenariului,…

- Serialele "Days of our Lives", "General Hospitals" si "The Young and the Restless" conduc plutonul productiilor de televiziune care au primit miercuri cele mai multe nominalizari la premiile Daytime Emmy din 2019, informeaza site-ul revistei Variety. "Days of our Lives" a primit in total…

- Regizoarea Ava DuVernay va realiza un serial-antologie, intitulat „Cherish the Day”, pentru Oprah Winfrey Network (OWN), potrivit Variety, scrie news.ro.In fiecare sezon, serialul va face cronica povestii de dragoste dintre doi oameni, iar fiecare episod va reprezenta o zi din viata lor.…