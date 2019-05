Stiri pe aceeasi tema

- Arnold Schwarzenegger va interpreta rolul principal intr-un serial animat, 'Stan Lee's Superhero Kindergarten', ce va fi produs de Genius Brands International, informeaza site-ul revistei americane Variety.

- Oana Zavoranu revine in telenovele. Iata in ce serial! La 15 ani distanta de ultimul sau rol, Oana Zavoranu pregateste o revenire spectaculoasa in lumea telenovelelor romanesti. Vedeta face parte din distributia noului serial al Ruxandrei Ion. Productia se numeste Sacrificiul si va fi difuzata pe Antena…

- Cand o vad pe strada, oamenii vin la ea si o cunosc pentru ceea ce face, pentru actele artistice, nu doar pentru relatia pe care o are cu Salman Khan. Iulia Vantur se bucura de o cariera de succes atat in Romania, dar si in India, acolo unde, in curand, va juca rolul principal intr-un film.

- Actrita americana Hilary Swank, castigatoare a doua premii Oscar, va interpreta rolul unei astronaute in "Away", un serial cu tematica spatiala, ce va avea 10 episoade, au anuntat miercuri reprezentantii platformei de streaming Netflix, citati de site-ul thewrap.com. Vedeta americana,…

- Actrita Hilary Swank, de doua ori premiata cu Oscar, va juca rolul principal in serialul-drama „Away” al retelei Netflix, produs de Jason Katims si Matt Reeves, potrivit news.ro.Swank, in varsta de 44 de ani, va interpreta rolul astronautului Emma Green, care trebuie sa isi lase in urma sotul…

- Tom Hanks se afla in negocieri pentru a juca rolul managerului lui Elvis Presley, emblematicul Colonel Tom Parker, in filmul care va fi regizat de Buz Luhrmann, produs de Warner Bros. despre legendarul muzician, scrie Variety, potrivit news.ro.Citește și: Lovitura pentru Tudor Chirila! Cum…

- Tatal surorilor Williams, Serena si Venus, va fi protagonistul unui film biografic, "King Richard", insa alegerea actorului care va interpreta rolul principal a starnit controverse in randul fanilor, potrivit Mediafax.Vestea ca Will Smith va juca rolul lui Richard Williams nu a fost primita…

- Platforma de streaming Netflix a achizitionat drepturile de ecranizare asociate romanului "Un veac de singuratate", de Gabriel Garcia Marquez, ce va fi adaptat sub forma unui serial TV. Proiectul va reprezenta prima adaptare pentru televiziune a acestei capodopere a literaturii universale, a anuntat…