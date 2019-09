Stiri pe aceeasi tema

- ''Cred ca este pur si simplu indragostit de mine. Acesta este adevarul cu Trump, vrea sa fie ca mine'', a raspuns actorul, atunci cand a fost intrebat despre relatia sa cu Trump, care a devenit tensionata dupa ce Schwarzenegger l-a sustinut pe John Kasich la alegerile primare din Partidul Republican.…

- Kremlinul a catalogat drept "literatura de ficțiune ieftina" relatarile presei privind prezența unui agent al serviciilor secrete americane in interiorul Administrației Prezidențiale de la Moscova, ce ar fi fost retras dupa dezvaluirea de informații clasificate de catre liderul SUA, Donald Trump."Toate…

- Anthony Scaramucci, fost director de comunicare al Casei Albe si membru al Partidului Republican, a declarat luni ca formatiunea politica ar putea fi nevoita sa il inlocuiasca pe presedintele Donald Trump in scrutinul prezidential din anul 2020, informeaza Mediafax.

- Un membru republican al Camerei Reprezentantilor din SUA, Justin Amash, cunoscut ca unul din criticii frecventi ai presedintelui republican Donald Trump, si-a anuntat joi - chiar de Ziua Nationala a SUA - plecarea din Partidul Republican, reprosandu-le politicienilor ca au devenit mai loiali partidelor…

- Presedintele american Donald Trump a patruns duminica in Coreea de Nord unde a facut cativa pasi alaturi de liderul țarii, Kim Jong Un. „Un pas mic pentru om, un salt gigantic pentru omenire” a ingaimat astronautul Neil Armstrong in momentul cand a facut primul pas pe Luna, in 21 iulie 1969, incununand…

- Oficialii palestinieni au respins sambata propunerile lui Kushner, ginerele presedintelui american Donald Trump, in ceea ce priveste proiecte majore de investitii, parte a planului economic de pace american pentru Orientul Mijlociu, relateaza Reuters.

- Statul american New York a aprobat miercuri una dintre cele mai ambitioase legi de pe planeta in privinta reducerii gazelor cu efect de sera, in contrast cu politica de negare a modificarilor climatice promovata de Donald Trump, care a anulat definitiv, in aceeasi zi, programul anti-carbune demarat…

- Adrian Zuckerman, omul de afaceri nominalizat de președintele Donald Trump pentru postul de ambasador al SUA in Romania, va fi audiat joi, 20 iunie, in comisia de specialitate a Senatului american, potrivit site-ului oficial al instituției. Senatul este controlat de Partidul Republican. In…