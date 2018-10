Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 1 – 11 octombrie, CBS Reality isi invita telespectatorii la o raita prin lumea celebritatilor care nu sunt deloc pricepute la a-si investi, proteja si creste averile, in noua emisiune „Faimosi si faliti”. Urmariti un nou episod de luni pana vineri, de la ora 22:00. Pana pe 21 octombrie inclusiv,…

- Ani la randul, sa iei despagubirea de pe urma unui accident rutier in care nu ai fost viovat a fost o adevarata corvoada. Totusi, dupa falimentul a doua dintre societatile de asigurare care intarziau mult platile a urmat o perioada de calm in care asiguratorii au parut ca intra in normal. De anul…

- Adina Butar este romanca ce i-a pus inima pe jar DJ-ului și compozitorul de muzica trance Markus Schulz! De cand s-au cunoscut, cei doi artiști au o viața ca in povești. Traiesc la Miami, iși fac casa și in Romania, iar vara viitoare urmeaza sa faca nunta la Ibiza, intr-o locație de vis! Despre cum…

- Prezentatorul TV Denis Norden s-a stins din viața la varsta de 96 de ani. Anunțul a fost facut de familia sa. Barbatul a murit miercuri dimineața, dupa multe saptamani petrecute in spitalul Royal...

- Marcel Toader are o noua iubita, dupa ce a trecut prin momente delicate in viața sentimentala și nu numai. Omul de afaceri s-a decis sa mearga inainte și sa se bucure, din nou, de fiecare zi.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns, marți seara, la Guvern pentru a discuta cu premierul Viorica Dancila despre rectificarea bugetara, in contextul in care președintele Klaus Iohannis a suspendat ședința CSAT, motiv pentru care Consiliu nu a emis aviz pentru rectificarea bugetara.La…

- Doliu in lumea sportului din Romania. Un cunoscut antrenor s-a stins din viața.Prof. Doctor Aurelian Segarceanu, antrenor emerit de tenis, tatal fostului jucator Florin Segarceanu, actualul capitan-nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, a murit la varsta de 84 de ani, informeaza FR Tenis.…

- Lumea sportului este in doliu, dupa ce comentatorul sportiv Marius Ancuța s-a stins la varsta de 50 de ani. Marius Ancuța era antrenor de snooker sși comentator Eurosport. Anunțul trist a fost facut chiar pe...