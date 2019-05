Arnold Schwarzenegger, in varsta de 71 de ani, discuta cu fanii in timpul unui concurs la evenimentul Arnold Classic Africa, la Johannesburg, in momentul in care un barbat venit l-a lovit in spate din saritura, cu ambele picioare.

And if you have to share the video (I get it), pick a blurry one without whatever he was yelling so he doesn’t get the spotlight.



By the way... block or charge? pic.twitter.com/TEmFRCZPEA

— Arnold (@Schwarzenegger) May 18, 2019

Fostul guvernator le-a multumit fanilor pe Twitter pentru ca s-au aratat ingrijorati dupa incident. El a…