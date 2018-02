Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Angela Merkel, vor discuta cu presedintele rus, Vladimir Putin, duminica, despre punerea in aplicare a armistitiului in Siria, a anuntat Palatul Elysee, intr-un comunicat citat de AFP. "Consiliul de Securitate tocmai a adoptat…

- "Ceea ce au facut recent Rusia, Iranul si Siria este o rusine pentru omenire", a declarat Donald Trump in cursul unei conferinte de presa la Casa Alba. "Ceea ce au facut acest trei tari acelor oameni (...) este o rusine", a adaugat el. Cu incepere de duminica, 468 de civili, dintre care…

- Consiliul de Securitate incearca sa obțina un acord de incetare a focului in Siria, dupa șase zile de bombardamente intense. Situația a devenit dramatica. Potrivit ONU, civilii traiesc intr-un adevarat infern. Imagini cu puternic impact emoțional.

- Liderii Franței și Germaniei i-au scris președintelui rus Vladimir Putin cerandu-i sprijin pentru adoptarea in Consiliul de Securitate al ONU a rezolutiei privind incetarea imediata a focului in Siria, scrie Reuters, citand o sursa de la Palatul Elysee. Angela Merkel și Emmanuel Macron se afla in dialog…

- Emisarul special al Natiunilor Unite pentru Siria, Staffan de Mistura, si-a reinnoit vineri apelul pentru o incetare urgenta a bombardamentelor "groaznice" asupra Ghoutei de Est asediate si atacurilor nediscriminatorii cu mortiera asupra Damascului, informeaza Reuters. Incetarea focului trebuie…

- Cei 15 membri ai Consiliului de Securitate al ONU nu au reusit sa ajunga joi la un acord privind impunerea unui armistitiu de 30 de zile in Siria, informeaza AFP. Reuniunea Consiliului a fost convocata de Rusia, dupa mai mult de doua saptamani de negocieri pentru incetarea focului. Anuntul despre impas…

- Rusia va lua in considerare un armistitiu de 30 de zile in Siria numai daca nu va fi valabil si pentru ISIS, Frontul Nusra si alte grupari care bombardeaza zonele rezidentiale din Damasc, afirma ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, citat de Reuters. Comentariile au fost facute de Lavrov in cadrul…

- Consiliul de Securitate al ONU ar urma sa se pronunte prin vot, probabil joi, asupra unui proiect de rezolutie care cere o incetare a focului timp de 30 de zile in Siria, pentru a permite livrarea ajutorului umanitar si evacuarile medicale, au informat miercuri diplomati citati de AFP. Suedia si Kuweitul,…

- (Adauga detalii) Administratia Donald Trump a semnalat marti seara intentia reluarii contactelor cu palestinienii despre procesul de pace cu Israelul, dar presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a parut sa respinga ideea, cerand constituirea unui cadru multilateral de negocieri,…

- Loviturile aeriene lansate de Siria si Rusia in zone controlate de rebeli s-au soldat cu moartea a 230 de civili in ultima saptamana, fiind cele mai grave violente din acest conflict si care ar putea constitui crime de razboi, a declarat sambata Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid…

- Consiliul de Securitate s-a reunit joi fara sa ajunga la vreun rezultat concret in privinta unui armistitiu umanitar in Siria unde situatia in zone ca Ghouta Orientala, in apropiere de Damasc, este critica, au afirmat mai multi diplomati, scrie AFP. Fete inchise, sumbre... Mai multi ambasadori din cele…

- Reprezentantii Natiunilor Unite in Siria au cerut marti incetarea imediata a ostilitatilor din Siria pentru cel putin o luna pentru a permite accesul ajutoarelor si evacuarea celor bolnavi si raniti, transmit Reuters si AFP. O declaratie a coordonatorului ONU pentru operatiuni umanitare…

- SUA au acuzat luni Rusia ca face sa intarzie adoptarea unei declaratii de condamnare de catre Consiliul de Securitate al ONU a presupuselor atacuri chimice recente in Siria, soldate cu zeci de raniti, printre care copii, relateaza AFP, scrie agerpres.ro.

- Regimul de la Phenian continua sa eludeze sanctiunile internationale si a realizat anul trecut venituri de aproape 200 de milioane de dolari din exportul ilegal al unor produse catre tari precum China, Malaysia, Coreea de Sud, Rusia, Siria, Myanmar ori Vietnam, se arata intr-un raport ONU.…

- Antonio Guterres intentioneaza sa viziteze saptamana viitoare Coreea de Sud pentru intrevederi cu liderii sud-coreeni si a asista la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang. Potrivit unor surse diplomatice, secretarul general al ONU ar putea profita de ocazie…

- Peste 270.000 de sirieni au fost nevoiti sa fuga din fata luptelor care se duc in provinciile Idlib si Hama, in nord-vestul tarii, intre rebeli si fortele guvernamentale de la sfarsitul lunii decembrie, a informat un inalt responsabil al ONU, scrie AFP. Taberele care trebuie sa primeasca…

- Ministrul de externe palestinian Riad Malki a anuntat luni ca institutia pe care o coordoneaza ii va solicita in februarie Consiliului de Securitate al ONU acordarea statutului de membru deplin al Natiunilor Unite pentru Palestina si ca va cere protectie internationala pentru poporul palestinian…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite urmeaza sa examineze astazi situatia umanitara din regiunea siriana Afrin condusa de kurzi, in urma unei operatiuni impotriva acestora a trupelor si aviatiei turce.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a indemnat joi Consiliul de Securitate sa relanseze eforturile pentru a-i pedepsi pe cei vinovati de atacurile chimice din Siria dupa opozitia Rusiei, in noiembrie, in privinta continuarii anchetelor internationale, relateaza AFP. Folosirea…

- Toate business-urile care opereaza la nivel global au avut un termen limita pentru dispozitiile emise de Natiunile Unite, prin care orice asociere de business care opereaza in Coreea de Nord, trebuie sa iasa de pe piata respectiva, potrivit Wall Street Journal. Cu toate acestea, zeci de…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite a discutat, marti, despre situatia umanitara din orasului sirian Raqqa, in urma eliberarii acestuia de sub controlul teroristilor, a declarat ambasadorul Rusiei la ONU, Vassili Nebenzia, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- La New York a inceput vineri o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU consacrata situatiei din Iran, iar primele luari de pozitie dezvaluite de agentiile internationale de presa arata divergente intre statele membre permanente ale Consiliului. Intrunirea are loc dupa consultari cu usile inchise,…

- Liderul din Coreea de Nord a amenințat Statele Unite ca armele de care dispune pot lovi oricand teritoriul american. Mai mult decat atat, el spune ca butonul pentru lansarea armelor nucelare se afla in biroul lui. "Statele Unite nu vor putea niciodata sa porneasca un razboi impotriva mea…

- Coreea de Nord a atacat din nou decizia ONU de a impune noi sanctiuni impotriva sa, precizand ca acestea reprezinta “un act de razboi”. Ministerul de Externe de la Phenian apreciza intr-o declaratie, ca masurile decise de Natiunile Unite echivaleaza cu o blocada edonomica totala, a anuntat agentia oficiala…

- Presedintele american Donald Trump lauda Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite pentru impunerea de noi sanctiuni dure Coreei de Nord, ca raspuns la testele balistice. „Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite tocmai a votat 15-0 în favoarea impunerii unor sanctiuni…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite a adoptat vineri in unanimitate, in urma sprijinului Chinei, o rezolutie care impune noi sanctiuni Coreii de Nord, in special restrictii la importurile de petrol, esentiale pentru programele de rachete si cel nuclear, scrie AFP.

- SUA au prezentat joi un proiect de rezolutie care vizeaza intarirea sanctiunilor ONU impotriva Coreii de Nord. Proiectul ar urma sa fie supus la vot vineri in Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, au indicat diplomati citati de AFP si Reuters.Documentul cere interzicerea exportului…

- Cavusoglu a calificat comentariile lui Trump pe marginea votului drept incercari de intimidare si a subliniat ca SUA se inseala daca cred "ca demnitatea si cuvantul statelor membre sunt de vanzare"."Poti fi puternic, dar asta nu inseamna ca ai dreptate", a adaugat Cavusoglu.Adunarea…

- Amenintari fara precedent lansate in spatiul public de catre Donald Trump. Presedintele american a amenintat ca taie ajutorul financiar statelor care vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a Natiunilor Unite prin care se cere Statelor Unite sa renunte la decizia de recunoastere a Ierusalimului…

- Consiliul de Securitate al ONU a prelungit marti cu un an prevederile unei rezolutii ce autorizeaza livrarea de ajutoare umanitare catre populatiile aflate in zonele controlate de rebeli din Siria, in pofida rezervelor exprimate de Rusia, China si Bolivia, relateaza AFP. Rezolutia a fost adoptata…

- Statele Unite au utilizat dreptul de veto in Consiliul de Securitate ONU pentru a bloca un proiect de rezolutie privind anularea deciziei presedintelui Donald Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un este hotarât sa faca din țara sa "puterea nucleara cea mai tare" din lume, a anunțat miercuri agenția de presa a Coreei de Nord, KCNA, preluata de AFP. Într-un discurs în fața angajaților programului balistic…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite ar urma sa se reunesca de urgenta maine, la cererea a 8 state, dupa anuntul presedintelui american, Donald Trump privind orasul Ierusalim. Ieri, liderul de la Casa Alba, a afirmat ca Statele Unite recunosc Ierusalim-ul drept capitala a statului Israel si a…

- Pentru prima data de la infiintarea Curtii Internationale de Justitie, in 1946, Regatul Unit nu va avea un judecator britanic in componenta tribunalului. Christopher Greenwood, care era judecator la Curte inca din 2009, nu a obtinut majoritatea voturilor din partea membrilor Adunarii Generale, desi…

- Pentru anul viitor, deputații au aprobat fonduri mai mari pentru tinerii șomeri, precum și finanțare suplimentara pentru IMM-uri, programe de cercetare și Erasmus. Cifrele agreate in discuțiile de conciliere pentru bugetul UE pe 2018 sunt 160,1 miliarde de euro pentru angajamente și 144,7…

- Avioane cu numere de înmatriculare moldovenești au fost fotografiate în Libia în timp ce transportau militari, bani și echipament pentru Armata Naționala din estul Libiei (ANL). Conducatorul ANL, Khalifa Haftar, a facut parte din echipa lui Muammar Gaddafi, iar ulterior a militat…