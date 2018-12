Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Donald Trump si omologul sau chinez Xi Jinping au convenit sa sisteze aplicarea noilor tarife comerciale pentru o perioada 90 de zile, timp in care sa se poata purta discutii pe aceasta tema, informeaza BBC.

- Donald Trump si Xi Jinping au declarat sambata armistitiu in conflictul lor comercial, suspendand aplicarea unor noi taxe vamale asupra importurilor din China, la finalul unei intalniri de la Buenos Aires, relateaza AFP preluat de agerpres. Cei doi presedinti "au ajuns la un acord pentru a…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avut o intrevedere de aproximativ doua ore cu omologul sau din China, Xi Jinping, cu ocazia summitului G20, desfasurat in Argentina, informeaza site-ul agentiei Bloomberg.

- Statele Unite si China au, saptamana urmatoare, ceea ce ar fi o ultima sansa pentru incetarea focului intr-un razboi comercial din ce in ce mai periculos, dupa ce presedintii celor doua state se vor intalni la Buenos Aires, informeaza Reuters.

- FMI estimeaza o incetinire a cresterii in 2019 la 2,5% pentru Statele Unite si +6,2% pentru China. Si mai mult, de vreme ce noile previziuni nu includ celelalte amenintari ale lui Donald Trump, printre care noi taxe pe alte marfuri chinezesti in valoare de 267 de miliarde de dolari. Asta ar echivala…

- Presedintele american, Donald Trump, s-ar putea intalni cu presedintele chinez, Xi Jinping, la summit-ul G20 din Buenos Aires de pe 30 noiembrie, a afirmat consilierul economic de la Casa Alba, Larry Kudlow, intr-un interviu pentru Fox Business, scrie Reuters.Intrebat despre un potential acord…

- "Razboiul comercial condus de China impotriva Statelor Unite dureaza de ani de zile", a declarat secretarul de stat in timpul unui interviu acordat duminica televiziunii Fox News, atribuind Beijingului responsabilitatea pentru conflictul taxelor vamale intre cele doua mari puteri, relateaza AFP. Administratia…

- China nu se va mulțumi sa stea in defensiva in razboiul comercial cu Statele Unite, a avertizat un important tabloid chinez, in condițiile in care este de așteptat ca Donald Trump sa anunțe luni noi taxe vamale asupra unor importuri chinezești de 200 de miliarde de dolari, transmite Reuters.