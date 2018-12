Incendiile fac ravagii in nordul Australiei. Un barbat si-a pierdut viata

Un barbat in varsta de 21 de ani si-a pierdut viata in timp ce defrisa o zona amenintata de propagarea flacarilor, iar mai multi copii au fost evacuati cu elicopterul din calea unuia dintre cele 120 de incendii de vegetatie active in nordul Australiei, relateaza… [citeste mai departe]