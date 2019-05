Stiri pe aceeasi tema

- Vremea frumoasa i-a scos din case pe moldoveni. Oamenii au lasat mesele copioase pentru un gratar in aer liber alaturi de familie, rude si prieteni.Oamenii au ciocnit un ou rosu si au inchinat cate un pahar de vin. Unii au profitat de temperaturile generoase si au facut plaja.

- Ca in fiecare an, in prima zi de Pasti, bucovinenii imbraca straie cu motive nationale si merg la biserica, la slujba de vecernie - careia ii spun si "Invierea a doua". La sfarsit, ei urca in clopotnita, sa bata toaca si sa traga clopotele, in semn de bucurie pentru Invierea Domnului. Imaginile au fost…

- Nu e sarbatoare in sat, daca nu este curat! Gospodarii au trebaluit de zor in case si curti. Inarmati cu greble si maturi, unii au strans gunoiul, iar altii au vopsit gardul, poarta, si nu au uitat nici de borduri.

- Duminica Floriilor. Cu o saptamana inaintea Patimilor Sale, Iisus Hristos a intrat in Ierusalim, pe un asin, inconjurat de cei 12 Apostoli ai sai. Multimea l-a intampinat cu ramuri de curmal, recunoscandu-l ca fiind adevaratul Mantuitor. Din aceasta zi, biserica oficiaza in fiecare seara Deniile, in…

- Angajata unei unitați comerciale, a apelat speriata la numarul unic de urgența, in data de 25 martie, cand ajunsa la serviciu, a sesizat ca ușa de la intrare a fost forțata. Din incinta magazinului disparusera mai multe pachete de țigari. Oamenii legii i-au identificat pe vinovații. La data de 25 martie,…

- Totul a inceput in toamna anului care a trecut. Andreea Handolescu, Mihaela Onuțan și Sabina Moaca au pus pe picioare Centrul de zi Sfanta Maria din Sannicolau Mare. Este locul unde 18 copii din familii nevoiașe vin in fiecare zi, de luni pana vineri, atunci cand ies de la școala. Sunt primiți cu…

- Cei 12 tineri au fost reținuți pentru 24 de ore, marți, in urma audierilor. Miercuri au fost prezentați magistraților de la Tribunalul Timiș cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile, iar judecatorii au decis sa dea curs solicitarii procurorilor DIICOT. Decizia nu este insa definitiva…

- Cațiva tineri din Oradea, baieți de bani gata și teribiliști din cale afara, s-au filmat facand drifturi in zone unde mașinile n-au voie sa circule și, mai grav, tragand cu o mitraliera. Tinerii au facut drifturi cu mașinile lor Ferrari, iar apoi au mers in mai multe zone din oraș unde au tras cu mitraliera.…