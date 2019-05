Stiri pe aceeasi tema

- Piesa face parte de pe albumul “Despre demoni si iertare”, iar “Imi cer iertare” aduce cu ea un cumul de sentimente intense si o sinceritate debordanta. Noul album dezvaluie si logo-ul Lorei – o imagine ravasitoare inspirata de un simbol pe care Lora il desena inca de mica. Aripile reprezinta imaginatia,…

- BOKA este un artist original, care se remarca tot mai mult pe scena muzicii deep house prin aranjamente muzicale revoluționare și o producție de sunet aparte. Artistul a ales sa-și traiasca cea mai mare parte a vieții ca nomad, calatorind alaturi de diverse grupuri de beduini. Migrația, atat la propriu,…

- Dupa ce a lansat alaturi de Connect-R piese precum „Ma bate inima” și „Vrajitori”, Elianne revine cu cel de-al doilea single din cariera solo – „Umbra ta”, o piesa despre urmele pe care dragostea o lasa in sufletele oamenilor atunci cand persoana iubita decide sa plece. Versurile piesei sunt puse in…

- DJ Sava și Ioana Ignat sunt la prima colaborare iar rezultatul muncii lor este piesa ”N-am nevoie”. „Ma bucur foarte mult ca s-a intamplat ca de ziua mea sa lansez «N-am nevoie» – pentru ca astazi nu am nevoie de nimic, doar de prieteni și oameni dragi. Ioana este un artist foarte talentat, iar vocea...…

- Duo-ul Gorgon City se afla in plin turneu insa chiar și așa a gasit timp pentru a mai lansa inca un single de excepție, “Delicious”. Piesa va fi lansata și pe platforma lor, REALM, care este dedicata pieselor semnate Gorgon City, insa cu un sound underground. Pana in prezent, REALM a primit susținerea…

- Dupa ce i-a spus „Adio” lui „Ghita” la inceput de an, Cleopatra Stratan lanseaza single-ul „Pupa-ma” cu un videoclip fun, de vara, filmat pe plajele din Grao si Benicassim. „Aceasta piesa mi-a placut de la prima auditie si am inceput sa lucram la ea. Mesajul este foarte clar si scurt: Pupa-ma! Este…

- Cel mai recent single al Darei, „La costum”, vorbește despre faptul ca in dragoste nu exista limite sau reguli, iar filmarile pentru clip au fost unele foarte solicitante pentru artista. „Filmarile pentru “La Costum” au fost o experiența diferita de tot ceea ce am trait anterior pentru ca am simțit…

- Sting si Shaggy au lansat un nou material video pentru single-ul „Just One Lifetime”, regizat de catre renumitul regizor Joseph Khan, ce a colaborat in trecut cu artisti precum U2, Taylor Swift, Eminem si Katy Perry. Cei doi au lansat acum ceva timp un videoclip animat, in spiritul vibratiei pozitive…