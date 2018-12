Armenia: Premierul interimar Nikol Pashinyan conduce scrutinul parlamentar

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar al Armeniei, Nikol Pashinian, este pe cale de a-si consolida autoritatea, deoarece blocul sau politic a luat o optiune importanta de a castiga alegerile parlamentare, au aratat rezultatele preliminare prezentate duminuca de Comisia Electorala Centrala (CEC), relateaza Reuters.

- Armenii sunt chemati duminica la urne in cadrul unor alegeri legislative anticipate dorite de catre premierul Nikol Pashinyan (reformator), care spera sa obtina majoritatea si sa-si intareasca astfel puterea, la cateva luni dupa sosirea sa la conducerea tarii, datorita unei miscari populare, relateaza…

- El a fost numit prim-ministru in luna mai, dupa saptamani de proteste anti-coruptie, scrie news.ro. Pashinyan, jurnalist devenit politician, in varsta de 43 de ani, a dat sperante armenilor cu privire la o transformare economica, iar aceste alegeri sunt menite sa ii intareasca pozitia. El…

- Liderul Social-Democratilor suedezi, Stefan Lofven, a primit un termen suplimentar pentru a incerca sa formeze un nou guvern, a anuntat duminica seara presedintele parlamentului de la Stockholm, Andreas Norlen, transmit dpa si Reuters. Norlen urma sa il propuna in mod oficial luni pe Lofven pentru functia…

- Polonia se va retrage si ea foarte probabil din pactul ONU privind migratia, la fel ca SUA, Ungaria, Austria si posibil Cehia, intrucat acest acord poate incuraja imigratia ilegala, a anuntat vineri premierul polonez Mateusz Morawiecki, relateaza agentiile Reuters, dpa si EFE. ''Este foarte…

- Parlamentul Armeniei a fost dizolvat joi, deoarece deputatii nu au reusit sa desemneze un nou premier, deschizand astfel calea pentru alegeri legislative anticipate, ce vor avea loc in decembrie in fosta republica sovietica din Caucaz, care s-a confruntat la inceputul acestui an cu o miscare populara,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a acceptat invitatia de a vizita Italia, tara care este vazuta ca fiind predispusa sa accepte o detensionare a relatiilor cu Moscova si o ridicare a sanctiunilor UE, scrie Reuters, informeaza News.ro.Prim-ministrul italian, Giuseppe Conte, care conduce un…

- Premierul armean, Nikol Pashinyan, si-a anuntat marti demisia, cu obiectivul de a fi convocate alegeri legislative anticipate, transmit agentiile EFE si Reuters. Fost lider al opozitiei armene, Pashinyan a devenit premier in luna mai printr-un vot al parlamentului de la Erevan, dupa mai multe saptamani…