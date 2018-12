Stiri pe aceeasi tema

- Principalul risc privind securitatea in regiunea Europei de Est il reprezinta Rusia, deoarece actiunile acestui stat creeaza "o amenintare absolut reala si directa fata de tari din estul Europei si fata de tari din zona Marii Negre", a declarat, vineri, ambasadorul Ucrainei in Romania, Oleksandr Bankov.…

- "4 ani de razboi. 10 milioane de soldati si 8 milioane de civili morti. 21 de milioane de oameni raniti, desfigurati sau amputati. Cel mai mare masacru, cel mai mare exod uman pe care omenirea il cunoscuse pana atunci. Razboiul cel Mare isi luase tributul de vieti, lasand in urma o Europa devastata…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a adus un omagiu sambata fostului presedinte american George H.W. Bush, care a decedat vineri seara, salutand rolul pe care acesta l-a jucat pentru unitatea si securitatea Europei la sfarsitul Razboiului Rece. "Nu voi uita niciodata rolul pe care…

- Axa franco-germana continua sa dicteze politica externa a Uniunii Europene, iar mai nou Franta si Germania ar vrea sa reprezinte Europa in criza dintre Rusia si Ucraina privind Marea Azov. Potrivit ministrului german de externe, Heiko Maas, aflat in vizita la Madrid, Berlinul si Parisul ar putea juca…

- 11 noiembrie reprezinta o data cu semnificatii profunde si speranta unei paci definitive, spune ministrul Culturii, George Ivascu, in mesajul transmis cu ocazia Centenarului Armistitiului Primului Razboi Mondial, in care subliniaza importanta acestei zile, care a marcat sfarsitul razboiului, dar si…

- Zece tari europene, cu Franta in frunte, au lansat miercuri, la Paris, un plan comun de aparare militara. In timp ce Parisul insista ca Europa este capabila sa isi garanteze singura securitatea, Berlinul ramane prudent in legatura cu acest semnal.

- Si in fruntea Europei! Investițiile facute in ultimii zece ani in agricultura romaneasca iși arata roadele, acest sector avand o pondere tot mai mare in Produsul Intern Brut (PIB) al țarii, de la an la an. In pofida unui start mai greoi, cauzat de intemperii, recoltele de paioase și de porumb au fost…

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian a avertizat ca o ofensiva a regimului sirian asupra provinciei Idlib ar avea consecinte directe pentru securitatea Europei din cauza riscului dispersarii miilor de jihadisti concentrati in aceasta zona, relateaza AFP preluata de Agerpres. 'Exista…