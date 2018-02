Stiri pe aceeasi tema

- In chip surprinzator, dupa ce mulți se intrebau daca nu cumva și-a dat demisia prin fax direct din Tenerife, joi, 15 februarie 2018, la ora 20.15, Klaus Iohannis a ținut o conferința de presa. Conferința a fost catalogata de marea majoritatea a comentatorilor drept dezamagitoare, cind n-a fost blagoslovita…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega atrage atenția pe pagina sa de socializare ca ”Romania NU are voie sa piarda „batalia” cu Ucraina!”, menționand ca a reacționat ”cu fiecare ocazie, condamnand incalcarea drepturilor minoritaților practicata de autoritațile de la Kiev. M-am adresat personal forurilor…

- Un investigator de fraude este o profesie foarte putin cunoscuta in Romania, desi la nivel global departamentele de “financial forensic” sunt o necesitate. Daca ar fi sa traducem destul de plastic termenii, un “forensic” este ca un medic legist pentru companii, care incearca,…

- Despagubirile totale pe care Chevron trebuie sa le plateasca Romaniei se ridica la 97,2 milioane de dolari, potrivit casei de avocatura Zamfirescu Racoti & Partners, care a reprezentat Agenția Naționala pentru Resurse Minerale (ANRM) in procesul cu gigantul american de la Camera Internaționala de Comerț…

- Afla, cronologic, evenimentele acestei zile. * In urma cu 623 de ani (1395) aparea prima mentiune documentara a celebrei Cetati a Neamtului. Primul eveniment deosebit de care se leaga Cetatea Neamt...

- Piesa, o versiune în limba rusa a melodiei "La cârciuma de la drum", promoveaza un mesaj de prietenie. Reprezentanții celor trei țari care au participat la crearea videoclipului se prind în final într-un dans plin de foc și pasiune. Filmarile au fost realizate la București…

- Dupa luni de negocieri și confruntarea cu interese naționale divergente, reprezentanții Comitetul pentru Afaceri Constituționale voteaza marți un proiect care vizeaza reducerea cu 46 a numarului de locuri din Parlamentul European, de la 751 la 705, potrivit unei copii a amendamentului de compromis incheiat…

- Batalia pentru functia de presedinte al Federatiei Romane de Handbal devine din ce in ce mai interesanta. Alaturi de Alexandru Dedu, presedintele in exercitiu, si Narcisa Lecusanu, care si-a anuntat intentiile de a candida pentru functia numarul 1 in handbalul romanesc, a aparut un al treilea candidat:…

- Antrenorul Simonei Halep, Darren Cahill, a vorbit despre partida romancei cu Angelique Kerber, dar și ce urmeaza, cu Wozniacki, in finala de la Australian Open 2018. Tehnicianul e mandru de evoluția Simonei Halep de pana acum și știe ce o așteapta pe aceasta in finala de maine, care incepe la ora 10:30,…

- De zeci de ani, consumatorii din Romania se intreaba cat de sanatoase sunt fructele pe care le cumpara de la piata sau din marketuri. De cele mai multe ori, fructele sunt unse cu diferite substante pentru a nu se deshidrata.

- Incepand cu vara acestui an, pungile din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, vor fi interzise in Romania. Asta dupa ce Comisia Europeana a adoptat prima strategie la nivel european privind materialele plastice. Potrivit documentului, toate ambalajele de pe teritoriul european vor deveni reciclabile…

- Un ceremonial grandios care va marca reinaugurarea Cimitirului Eroilor, urmata de o parada militara cu cea mai noua tehnica de lupta a Armatei Romane, dar și o serie de manifestri inedite pregatite de Muzeul Județean de Istorie sunt doar cateva dintre numeroasele evenimente la care buzoienii sunt invitați…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) considera ca 2018 va fi anul exceselor functionarilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) asupra contribuabililor pentru obtinerea premiilor prevazute de Ordonanta de Urgenta nr. 116 publicata in Monitorul…

- Europarlamentarul Norica Nicolai vine cu o reactie transanta cu privire la scandalul care a pus stapanire pe scena politica in aceste zile. Liderul ALDE a sustinut intr-o interventie telefonica la Romania TV ca partidul va continua colaborarea cu social democratii si ca spera ca noua propunere de…

- Cu un salariu minim brut de 413 euro (1.900 de lei) pe luna, adica 252 de euro net, Romania se afla in continuare pe penultimul loc in Uniunea Europeana la acest capitol. Bulgaria este pe ultimul loc cu un salariu minim net de 226 de euro pe luna. Daca un angajat roman castiga net 252 de euro, ca…

- Conditii extreme de viața pentru Faimoși, dupa prima zi de Exatlon . Giani Kirița și Vladimir Draghia au „vanat” nuci de cocos, dupa ce au dormit noaptea intr-o cabana cu trei pereți. Conform regulilor concursului, cele doua echipe iși pot pierde privilegiul de a dormi intr-o locuinta decenta, daca…

- Simona Halep, favorita la Australian Open: ”Dispune de toate armele necesare”. Simona Halep (26 de ani) se afla in fața primului mare examen al anului, participarea la Australian Open (15-28 ianuarie). O competiție unde este favorita certa, in opinia lui Mihai Rusu. Fostul tenismen stabilit in Germania…

- O femeie care a impartit acelasi salon cu Monalisa, o artista din Pitești, care a murit la numai 26 de ani din cauza unei boli necruțatoare, a facut marturisiri sfasietoare despre ultimele clipe din viata tinerei. Citeste si O noua tragedie in Romania. A murit la 26 de ani. "Sa ai drumul lin,…

- Antena 1 a organizat din nou Revelionu Starurilor. Televiziunea a ramas fidela revelioanelor cu Dan Negru, care in fiecare an a reușit sa aduca pe primul loc postul tv in preferințele romanilor. S-a mizat in continuare pe un spectacol-producție proprie. Antena 1 a mers in continuare pe același tip…

- ''Organizatia ALDE Giurgiu imparte locul intai la nivel national in cadrul partidului cu organizatia Prahova din punct de vedere al rezultatelor la alegerile locale si parlamentare. Din punctul de vedere al evolutiei politice a organizatiei de la Giurgiu eu sper ca in alegerile din anii urmatori,…

- In prezent exista cca. 250 de entitați ADR din 24 de state membre notificate catre Comisie si inregistrate in Platforma SOL., insa Polonia, Romania și Spania nu au notificat inca nicio entitate SAL . Comisia a publicat primul sau raport privind funcționarea platformei europene de soluționare a litigiilor…

- Mai sunt cateva zile pana la trecerea in noul an și comercianții de materiale pirotehnice incearca pe toate caile sa aduca cat mai multa marfa pe care o sa arunce rapid pe piața. Polițiștii giurgiuveni au interceptat un asemenea transport de cateva zeci de mii de ”bombe” aduse din Bulgaria, material…

- Alexandru Cumpanașu, șeful Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), a facut o radiografie ampla a evenimentelor politice din Romania, la sfarșit de an."PE FATA, FARA PERDEA SI FARA ATACURI LA PERSOANA SAU INJURII despre: legile justiției, statul de drept, USR (Uniunea Suntem…

- Dintre cei angajați in batalia pentru scoaterea Serviciilor Secrete din batalia politica, parte din Razboiul dus de o mica parte a societații noastre cu Statul paralel, cel care a infectat democrația autentica transformind-o intr-o democrație de tip african, colonelul Daniel Dragomir a ințeles ca doar…

- Statistic, aproximativ 5 milioane de romani sunt in pragul saraciei absolute. In același timp, 2,2 milioane de tone de produse alimentare sunt aruncate la gunoi, anual, in Romania. Am aflat despre ce este vorba, cine arunca de fapt alimentele la gunoi, de la președinte Bancii de alimente ”a saraciei”.…

- Conform datelor studiului „Cumparaturile de Sarbatori”, realizat in mediul urban din Romania de Mednet Marketing Research, bugetul total al unei persoane pentru sarbatorile de iarna din acest an este estimat la 1.717 lei. Astfel, mai mult de jumatate dintre locuitorii de la orașe vor cheltui sume cuprinse…

- Procurorii militari care instrumenteaza dosarul Revoluției susțin ca mare parte din evenimentele din 1989 au fost parte a unor ”diversiuni unice in istoria Romaniei prin complexitate și anvergura”. Ei spun ca armata se dotase cu arme care nu existasera, pana atunci, in Romania.”S-a realizat…

- Aproape o treime dintre armele folosite de catre organizatia terorista Stat Islamic au fost fabricate în Uniunea Europeana, inclusiv în România, potrivit unui raport al organizatiei Conflict Armament Research (CAR), relateaza site-ul publicatiei The Telegraph. În urma…

- Guvernul a aprobat in ședința proiectul de Hotarare privind registrul general de evidența a salariaților (REVISAL), una dintre prevederi vizand perioada pe care angajatorii o vor avea la dispoziție pentru transmiterea modificarii salariului de baza lunar brut, in contextul mutarii CAS și CASS de…

- Bell Helicopers si-ar putea muta linia de productie a elicopterelor din Texas la Brasov La acest moment, autoritatile romane poarta negocieri cu Bell Helicopters. Americanii si-ar fi exprimat deja intentia de a produce la Brasov aeronave care sa intre ulterior in dotarea Armatei Romane, potrivit…

- CASTIGATOARE BRAVO AI STIL, 17 DECEMBRIE 2017. Marea finala a celui de-al treilea sezon al emisiunii „Bravo, ai stil!” va fi difuzata duminica, 17 decembrie, de la ora 21:30, la Kanal D! Voturile telespectatorilor și desemnarea caștigatoarei „Bravo, ai stil!” vor putea fi urmarite in direct, in Gala…

- Dezbaterile in Parlament privind bugetul de stat pe 2018 se anunta a fi furtunoase, in conditiile in care opozitia intentioneaza sa taraganeze procedurile printr-un numar mare de amendamente ...

- Cotlete de berbecut cu sos de rodie cu nuci si prune, coaste de oaie cu sos de vin si bulz cu ou de prepelita posat sau miel în stil mediteranean cu cartof dulce au fost doar câteva din bunatatile pe baza de carne de oaie pregatite de bucatarii de la HoReCa School, unde ministrul Agriculturii,…

- Premierul Mihai Tudose a revenit sambata dupa-amiaza la Bucuresti, dupa vizita efectuata la Belgrad unde a participat la reuniunea cvadrilaterala Romania - Bulgaria - Serbia - Grecia, au...

- Denisa Dedu, portarul echipei naționale, a vorbit despre așteptarile pe care le are de la urmatoarele meciuri de la Campionatul Mondial din Germania. "Ne pare rau ca nu am putut sa caștigam. Cum am mai spus, noi vrem sa luam fiecare meci in parte. Imi doresc sa mai jucam inca patru meciuri, dar ne…

- Decizia presedintelui american, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, a provocat reactii diametral opuse din partea ambasadorilor israelian si palestinian in Romania. Primul crede ca anuntul lui Donald Trump este un pas pentru pacea in regiune. Celalalt spune ca e un gest care va…

- Parte dintre masinile pe care le gasiti de cumparat, pe Internet, au fost atat de rau avariate, incat nici macar nu mai meritau reparate, se arata intr-un raport dat publicitatii recent. Ca sa va abata atentia de la problemele reale ale autoturismului uzat si sa va convinga sa bagati mai adanc mana…

- Ținand cont de succesiunea la tron anunțata de Casa Regala a Romaniei ne-am aștepta ca Principesa Margareta, prima fiica a Regelui Mihai , sa preia statutul de Regina. Insa, situația, se pare, nu va sta in acest fel. Din regulile aprobate de catre Regele Mihai in 2007 se ințelege clar ca Principesa…

- Ce poti sa-i doresti Romaniei la ceas aniversar? Ce poti sa-ti doresti pentru tara ta in acea zi din an cand Romania este imbracata in haine de sarbatoare? Ce poti sa doresti copiilor tai in viitor, incercand sa-i faci sa cunoasca si sa respecte trecutul? Plecand de la credinta ( argumentata)…

- Jurnalistul Dan Tapalaga susține intr-un editorial ca viitorul Romaniei depinde de ce se intampla in ultimele zile, saptamani și luni. ”Odata cu comunicatul Departamentului de Stat si avertismentele lui Rex Tillerson pentru tarile Europei de Est transformate in false democratii, in Romania a inceput…

- Din 2012 pana in prezent, numarul deceselor cauzate de cancer a crescut cu aproximativ 3.000 de persoane pe an, in conditiile in care o treime dintre cancere pot fi prevenite. Cu toate acestea, Romania a ajuns in situatia in care jumatate dintre cancere au ajuns sa fie mortale, fiind depistate mult…

- Putini s-ar fi asteptat din partea presedintelui Klaus Iohannis sa abordeze atat de transant problema unirii Republicii Moldova cu Romania. Ca unirea este singura solutie de aderare a Moldovei la Uniunea Europeana este o judecata cat se poate de simpla. Ca o asemenea perspectiva ar crea probabil si…

- In fiecare an creste numarul copiilor din Romania ai caror parinti pleaca la munca in strainatate. Organizatia „Salvati Copiii“ spune ca e vorba de 250.000 de copii, iar multi dintre ei trec prin traume.