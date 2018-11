Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii timișeni din Faget au fost cei care au desfașurat perchezițiile intr-un dosar penal pentru infracțiuni la regimul armelor și braconaj. Oamenii legii au descins, luni dimineața, in 13 locații din Timiș și Hunedoara. Faptele, spun polițiștii, ar fi fost comise de persoanele vizate…

- Luni, 5 noiembrie, polițiștii Biroului de Combatere a Infracțiunilor contra Persoanei de la Poliția Oradea l-au cercetat pe oradeanul de 25 de ani, pentru complicitate la furt intre membrii de familie și talharie calificata. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii oradeni il banuiesc…

- Oamenii legii au descins in trei locații la locuințele a trei indivizi cu varste cuprinse intre 37 și 41 de ani. Aceștia sunt suspectați ca ar fi vandut diferite bunuri provenite in urma spargerilor de locuințe sau case in construcție și sunt cercetați pentru infracțiunea de tainuire. Oamenii…

- Tanarul de 21 de ani era angajat pe un șantier aflat la doi pași de sediul IPJ Timiș. A furat, marți, o autoutilitara plina cu scule și a plecat de la serviciu. A ajuns pana la Orțișoara, acolo unde a fost implicat intr-o tamponare și a fugit de la fața locului. Așa a intrat in vizorul poliției,…

- Un barbat de 25 de ani a fost arestat de polițiști dupa ce a furat bijuterii in valoare de 100.000 de lei dintr-un magazin din Timișoara. El a dat doua jafuri intr-un magazin de bijuterii dintr-un mall din Timișoara, scrie tion.ro. Tanarul a fost retinut pentru 24 de ore de catre politistii timiseni,…

- Individul, in varsta de 48 de ani, a cerut inițial 200.000 de euro pentru a interveni pe langa un procuror DIICOT din Timișoara asupra caruia a lasat sa se ințeleaga ca ar avea influența. Dupa negocieri insa a mai lasat la preț pana la suma de 50.000 de euro, iar joi primea una dintre rate…

- Miercuri, 28 august, polițiștii Biroului de Combatere a Infracțiunilor contra Patrimoniului de la Politia Oradea l-au cercetat pe oradean pentru furt calificat in forma continuata. Politistii spun ca de la 1 august si pana saptamana trecuta, in 23 august, ar fi intrat prin escaladare și efracție…

- Polițiștii timișoreni transmit ca individul a furat peste 100 de metri patrați de gresie din depozitul unei societați comerciale. A comis furtul in perioada 4-11 august, iar joi a fost identificat. „In fapt, perioada 04- 11 august a.c., polițiștii au constatat ca cel in cauza, impreuna cu…