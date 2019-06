Arme nucleare. SUA, mesaj pentru Kim Jong Un

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Donald Trump, aflat in vizita in Japonia, a adoptat luni un ton conciliant in fata tensiunilor in crestere cu Iranul, dand asigurari ca Washingtonul nu doreste o schimbare de regim la Teheran, si s-a declarat optimist in privinta intentiilor Coreei de Nord, apreciind "inteligenta" liderului…

- Presedintele rus a subliniat ca Moscova si Washingtonul doresc ca statul nord-coreean sa-si abandoneze programul de arme nucleare. Dar a spus ca garantiile de securitate ar trebui sa fie subscrise de mai multe tari, sugerand un aranjament de genul formatului celor celor sase natiuni la care Rusia a…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un va face o vizita oficiala în Rusia, pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin, conform informațiilor publicate de agenția de presa nord-coreeana KCNA, citeaza Mediafax.Vizita liderului nord-coreean a fost anunțata inițial de presa rusa,…

- Coreea de Nord nu il mai vrea pe secretarul de Stat american Mike Pompeo ca interlocutor si doreste sa discute de-acum inainte cu un reprezentant care sa fie „mai prudent si mai matur in felul in care comunica”, scrie joi agentia oficiala nord-coreeana de presa KCNA, relateaza Reuters. „Nimeni nu poate…

- 'Nu avem intentia de a face concesii in fata cerintelor SUA (formulate la summitul de la Hanoi) sub nicio forma si nici dorinta de a ne angaja in negocieri de acest gen', a declarat inaltul responsabil diplomatic nord-coreean intr-o conferinta de presa la Phenian, la care au fost invitati reprezentanti…

- Președintele SUA, Donald Trump, este dispus sa participe la un nou summit cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, însa ar putea sa dureze ceva timp pâna când un astfel de eveniment va avea loc, a declarat John Bolton, consilierul prezidențial american pentru Siguranța Naționala, citat…

- Informatii din cele doua surse au fost transmise miercuri de Reuters si AFP, la doua zile dupa ce directorul Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA) a afirmat ca nord-coreenii desfasoara la reactorul nuclear de la Yongbyon activitati posibil legate de imbogatirea uraniului pentru arme…

- Consilierul pentru securitate naționala al președintelui Donald Trump, John Bolton, a declarat marți ca Statele Unite vor examina impunerea de noi sancțiuni Coreei de Nord daca Phenianul nu va depune eforturi pentru renuntarea la programul sau nuclear, relateaza Reuters preluata de mediafax.…