Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite sustin ca statul nord-coreean ar putea lansa un atac nuclear catre teritoriul american in doar cateva luni, in timp ce Phenianul sustine ca Washington ia in considerare un atac nuclear preventiv, noteaza Reuters conform News.ro . Disputa dintre cele doua tari a avut loc la o conferinta…

- Coreea de Nord a acuzat marti SUA ca incearca sa agraveze situatia din Peninsula Coreeana prin desfasurarea in zona de "importante dispozitive nucleare" si ca pregatesc terenul pentru un posibil atac preventiv impotriva sa, relateaza Reuters. "Avand in vedere natura si anvergura intaririi…

- Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander cu potential nuclear in enclava Kaliningrad, de la Marea Baltica, a anuntat Ria Novosti, citand afirmatiile presedintele Comisiei de aparare din Duma de Stat, conform Reuters.

- Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander, cu potential nuclear, in enclava Kaliningrad, aproape toate tarile membre ale Uniunii Europene si NATO fiind in raza de actiune a acestora, informeaza agentiile de presa RIA Novosti, Interfax si Reuters, precum si cotidianul Financial Times.

- Emisarul special al SUA pentru Coreea de Nord, Joseph Yun, a declarat joi, la Tokyo, ca toate optiunile raman deschise in ce priveste solutionarea crizei nucleare nord-coreene, mentionand insa ca nu crede ca optiunea militara este aproape, transmite Reuters. Potrivit emisarului special,…

- Coreea de Nord va considera act de razboi suspendarea in totalitate a aprovizionarii cu produse petroliere, avertizeaza ambasadorul Rusiei in Phenian, Aleksandr Matzegora, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Coreea de Nord a incalcat anul trecut interdictia ONU privind exporturile, livrand carbune in Coreea de Sud si Japonia, prin intermediul Rusiei, arata trei surse din serviciile de informatii vest-europene, citate de Reuters.In 5 august 2017, Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor…

- Coreea de Nord a condamnat, sambata, ultimele sanctiuni pe care Statele Unite le-au impus, saptamana aceasta, cu scopul de a obliga regimul de la Phenian sa renunte la dezvoltarea armelor nucleare, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Coreea de Nord a incalcat anul trecut interdictia ONU privind exporturile, livrand carbune in Coreea de Sud si Japonia, prin intermediul Rusiei, arata trei surse din serviciile de informatii vest-europene, citate de Reuters. In 5 august 2017, Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor…

- Regimul de la Phenian a transportat anul trecut carbune in Rusia, de unde a fost apoi exportat in Coreea de Sud si Japonia, in pofida sanctiunilor ONU in acest sens, au declarat trei surse din cadrul serviciilor de informatii europene, pentru agentia de stiri Reuters.

- Regimul din Coreea de Nord a transmis un mesaj rar adresat "tuturor coreenilor, de acasa si din strainatate", in care face apel la un "pas inainte" pentru reunificare, fara ajutorul altor tari, potrivit presei de stat de la Phenian, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Guvernul austriac vrea sa dea in judecata Comisia Europeana pentru ca a acordat Ungariei autorizatia pentru extinderea centralei nucleare Paks, explicand ca nu considera energia nucleara drept o modalitate de contracarare a incalzirii climei, relateaza Reuters.

- Statele membre ale Uniunii Europene vor putea reduce sau chiar elimina TVA la o larga serie de produse, in virtutea unui proiect de directiva al Comisiei Europene, care are ca scop reformarea mecanismului centralizat de stabilire a taxei in UE. Comisia Europeana va prezenta joi o propunere de reglementare…

- Vladimir Putin este de parere ca liderul de la Phenian, Kim Jong-un, a ieșit câștigator în fața lui Donald Trump, în recenta criza din Peninsula Coreeana, relateaza Newsweek. „Cred ca domnul Kim Jong-un a câștigat aceasta runda” le-a spus președintele…

- In Coreea de Nord se fac pregatiri pentru un nou test nuclear, arata informatii obtinute din imaginile prin satelit, potrivit site-ului de internet 38 North, citat de Yonhap.Imagini recente din satelit arata ca la poligonul nuclear nord-coreene Punngye-ri s-au efectuat pe tot parcursul lui…

- Uniunea Europeana a salutat miercuri rezultatul recentelor convorbiri la nivel inalt intre Coreea de Sud si Coreea de Nord, intalnire calificata de Bruxelles drept un pas pozitiv catre imbunatatirea relatiilor in Peninsula Coreeana, transmite agentia de presa Yonhap. Discutiile la nivel…

- Directorul NSA (National Security Agency) este si seful Comandamentului Cibernetic al Statelor Unite (USCYBERCOM), o structura interarme din cadrul Departamentului Apararii infiintata in 2009, sub autoritatea directorului national pentru informatii.Un reporter al ziarului Washington Post…

- Potentialele discutii intre cele doua Corei reprezinta "un lucru pozitiv", a declarat presedintele Donald Trump, joi, asumandu-si responsabilitatea pentru initierea unui astfel de dialog intre Administratia de la Seul si regimul de la Phenian, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Coreea de Nord a redeschis miercuri linia telefonica de la frontiera cu Coreea de Sud, la cateva ore dupa ce Donald Trump l-a ironizat pe liderul de la Phenian, Kim Jong Un, spunand ca are un buton nuclear “mai mare si mai puternic”, transmite Reuters.

- Kim Jong-un a transmis ca SUA se afla sub raza de acțiune a armelor nucleare nord-coreene și ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, elateaza agentiile Reuters si Yonhap, citate de Mediafax . ”Intreg teritoriul Statelor Unite se afla acum sub raza…

- Ministerul de Externe de la Phenian apreciza intr-o declaratie, ca masurile decise de Natiunile Unite echivaleaza cu o blocada edonomica totala, a anuntat agentia oficiala de presa KCNA, citata de BBC. De asemenea, sanctiunile ONU sunt descrise drept "o incalcare violenta a suveranitatii republicii…

- China trebuie sa fie pregatita de izbucnirea unui razboi in Peninsula Coreeana, avertizeaza mai mulți consilierii ai puterii centrale de la Beijing. Privit ca principala pirghie de influența politica și economica asupra Coreei de Nord, Beijingul s-ar putea trezi in situația in care ar putea scapa total…

- Ambasadorul nord-coreean la ONU a ignorat cererea Washingtonului ca regimul de la Phenian sa-si suspende programele de teste balistice si nucleare pentru a permite initierea de discutii intre Coreea de Nord si SUA, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Japonia va impune sanctiune aditionale impotriva Coreei de Nord, ca urmare a repetatelor teste balistice si nucleare efectuate de regimul de la Phenian, a anuntat, vineri, Yoshihide Suga, secretarul general al Guvernului nipon, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat joi ca rezolutiile Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite privind programele nucleare si cu rachete balistice ale Coreei de Nord trebuie puse in aplicare pe deplin de catre Phenian si de celelalte tari, relateaza Reuters.

- Exercițiile militare de amploare efectuate de SUA și Coreea de Sud și amenințarile americane cu un razboi preventiv impotriva Phenianului au facut ca izbucnirea unui razboi in Peninsula Coreeana sa devina ''un fapt stabilit'', a declarat miercuri seara un purtator de cuvant al Ministerului de Externe…

- Un bombardier strategic american de tip B-1B a zburat miercuri deasupra Peninsulei Coreea, in cursul unui amplu exercitiu aerian comun la care participa unitati din SUA si Coreea de Sud, si care a fost condamnat de regimul de la Phenian, potrivit agentiei de stiri Reuters. Bombardierul…

- Luni, 4 decembrie, Coreea de Sud și SUA au dat startul celor mai ample exerciții aeriene comune de pana in prezent, manevre calificate de catre Phenian drept o "provocare totala", relateaza AFP, Reuters și dpa.

- Coreea de Sud și SUA au dat startul luni celor mai ample exerciții aeriene comune de pana in prezent, manevre calificate de catre Phenian drept o "provocare totala", acestea intervenind la cateva zile dupa efectuarea unui tir cu o racheta intercontinentala nord-coreean, relateaza AFP, Reuters…

- Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei a evaluat potențialele pericole ale activitații nucleare a Coreei de Nord pentru Rusia, in cazul in care razboiul cuvintelor dintre Phenian și Washington degenereaza intr-un conflict armat

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au dezmințit duminica informațiile potrivit carora rebelii houthi din Yemen au tras o racheta in direcția unei centrale nucleare din EAU, potrivit agenției de presa WAM, citata de Reuters. WAM a indicat, pe contul sau de Twitter, ca departamentul pentru situații…

- Rusia a respins joi sporirea sanctiunilor impotriva regimului de la Phenian, in replica la apelul adresat de SUA comunitatii internationale de a rupe relatiile cu Coreea de Nord ca urmare a testelor cu racheta pe care le realizeaza aceasta tara asiatica, informeaza EFE, AFP si Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Secretarul Consiliului Securitații Rusiei, Nikolai Patrușev, a declarat joi ca Moscova pregatește deja retragerea contingentului sau din Siria, au relatat agențiile de presa ruse, citate de Reuters, scrie Agerpres.

- Secretarul Consiliului Securitații Rusiei, Nikolai Patrușev, a declarat joi ca Moscova pregatește deja retragerea contingentului sau din Siria, au relatat agențiile de presa ruse, citate de Reuters.

- Secretarul Consiliului Securitații Rusiei, Nikolai Patrușev, a declarat joi ca Moscova pregatește deja retragerea contingentului sau din Siria, au relatat agențiile de presa ruse, citate de Reuters. "Pregatirile sunt în curs de desfașurare", a declarat Nikolai Patrușev,…

- Coreea de Nord a lansat, miercuri dimineața (ora locala), o noua racheta balistica dintr-o zona aflata la nord de Phenian, a informat agenția sud-coreeana de presa Yonhap, citand o sursa de cadrul statului-major comun al armatei, transmite Reuters, preluat de Agerpres. Autoritațile sud-coreene…

- Liderii statelor Uniunii Europene au semnat vineri, la un summit organizat la Goteborg, o ”Proclamație privind Pilonul European al Drepturilor Sociale”, un set de 20 de ”drepturi sociale” elaborat intr-o incercare de a face UE mai atractiva pentru votanți și de a contracara sentimentele eurosceptice…

- China a prezentat date conform carora nu a importat incepand din octombrie minereu de fier, plumb si carbune din Coreea de Nord, punand in aplicare astfel sanctiunile internationale menite izolarii regimului comunist de la Phenian din cauza incapatanarii sale de a-si continua programele nucleare si…

- Coreea de Sud si Japonia au salutat decizia presedintelui american Donald Trump de a include din nou Coreea de Nord pe lista statelor care sustin terorismul, afirmand ca aceasta masura va contribui la procesul de denuclearizare prin amplificarea presiunii asupra regimului de la Phenian, informeaza…

- Reprezentatul chinez Song Tao, seful departamentului de afaceri externe al Partidului Comunist de la Beijing, a discutat cu Choe Ryong Hae, un oficial de rang înalt din Coreea de Nord. Song Tao l-a informat "în detaliu" pe oficialul nord-coreean despre Congresul National…

- Imaginile din satelit obtinute in aceasta luna privind un santier naval din Coreea de Nord indica faptul ca regimul de la Phenian urmareste un „program agresiv” pentru a construi primul sau submarin cu rachete balistice, a anuntat un institut american, relateaza site-ul agentiei Reuters. Institutul…

- Imaginile din satelit obtinute in aceasta luna privind un santier naval din Coreea de Nord indica faptul ca regimul de la Phenian urmareste un "program agresiv" pentru a construi primul sau submarin cu rachete balistice, a anuntat un institut american, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de…

- Imaginile realizate din satelit în aceasta luna pe un șantier naval din Coreea de Nord arata ca Phenian-ul urmarește un ”program agresiv” pentru a construi primul sau submarin operațional de rachete balistice, scrie protv.ro Un proiect american de monitorizare a Coreei…

- "China trimite o delegatie in Coreea de Nord - o mutare importanta, ramane sa vedem ce se intampla", a transmis Trump prin intermediul contului de Twitter. Administratia de la Beijing a anuntat, miercuri, ca va trimite un reprezentant de rang inalt in Coreea de Nord, pentru a pastra comunicarea…

- Premierul britanic Theresa May se pregateste sa propuna alte pana la 20 de miliarde de lire sterline (peste 22,3 miliarde de euro) Uniunii Europene (UE), in contul ”facturii Brexitului”, dezvaluie in editia de joi tabloidul The Sun, scrie Reuters, conform news.ro.In cazul in care nu se inregistreaza…

- Armata Statelor Unite are autorizatia de a refuza ordinele presedintelui Donald Trump privind folosirea armelor nucleare, daca acestea contravin legislatiei, a declarat Robert Kehler, un ofiter veteran al Fortelor Aeriene americane, informeaza site-ul publicatiei The Independent. Generalul…

- Moon Jae-in, presedintele Coreei de Sud, a declarat, marti, ca regimul de la Phenian nu va putea sa isi distruga arsenalul nuclear intr-un termen scurt de timp, intrucat programul nuclear nord-coreean a atins o faza de dezvoltare foarte avansata, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- Regimul de la Phenian sustine ca turneul presedintelui american Donald Trump in Asia a aratat ca este un "distrugator"ю Si acesta ar fi "cersit" un razboi in Peninsula Coreea, potrivit unui comunicat al agentiei nord-coreene de presa, citat de Reuters online. "Trump a facut din nou o incercare de…