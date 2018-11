Stiri pe aceeasi tema

- Un kit de verificare a curațeniei și dezinfecției, pe baza de martori incolori, este folosit de trei luni la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia pentru responsabilizarea personalului care se ocupa de aceasta activitate și deopotriva pentru limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale. Kitul…

- Colegiul Național Horea, Cloșca și Crișan din Alba Iulia a fost iluminat in roz, luni seara, cu ocazia Zilei mondiale de lupta impotriva cancerului la san. Evenimentul a avut loc in cadrul campanie de informare derulata de Organizația Femeilor Liberale Alba. Campania a debutat la ora 17.00 pe B-dul…

- Pentru al 12-lea an consecutiv, Asociatia A.S. 2001 Alba Iulia organizeaza luni, 1 octombrie 2018, ora 16,00 la SALA BALLROOM din ALBAMALL, un eveniment dedicat marcarii Zilei Mondiale de lupta impotriva cancerului de san. Scopul acestui eveniment este de a informa, educa si conștientiza populatia…

- Un șofer care facea manevre șocante în plin trafic a fost reperat și urmarit de alți conducatori auto, care l-au oprit în cele din urma. Scene șocante au fost suprinse miercuri în centrul municipiului Alba Iulia de catre un șofer aflat în trafic.…

- Scene inspirate parca din filmele de acțiune s-au desfașurat pe strazile din Alba Iulia, unde un șofer a condus haotic in centrul orașului. Barbatul a schimbat benzile de circulație, fara sa semnalizeze și a trecut pe culoarea roșie a semaforului, fiind la un pas de a lovi un grup de pietoni in fața…

- Luni, 10 septembrie in jur de 20 de persoane, activiști ai mișcarii #Rezist Alba au protestat in fața Prefecturii Județului Alba, impotriva abuzurilor jandarmeriei din data de 10 august și a actualei guvernari a PSD-ului. Membrii mișcarii #Rezist Alba au protestat luni 10 septembrie incepand cu ora…

- Parinți și elevi de la Școala Gimnaziala Micești protesteaza vineri dimineața, in fața Inspectoratului Școlar Județean Alba, impotriva deciziei de mutare a claselor V-VIII la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia. In luna iulie, comitetul de parinți al Școlii Gimnaziale Micești a caștigat in prima…