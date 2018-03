Stiri pe aceeasi tema

- Un bazin olimpic de inot si polo, construit prin Compania Nationala de Investitii, a fost inaugurat joi, in municipiul Focsani, in prezenta liderului PSD si presedinte al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, care a declarat ca Guvernul va sprijini construirea cat mai multor bazine de inot si stadioane…

- Prima enciclopedie digitala cu istoria si oamenii de valoare ai Romaniei va fi lansata la inceputul lunii aprilie, si va contine imagini de colectie, unele dintre acestea fiind pentru prima data publicate. O parte dintre fotografii au fost chiar animate, pentru a da viata acelui moment, printre acestea…

- Programul de celebrare a Centenarului Marii Uniri continua la Institutul Cultural Roman din Londra cu expozitia „Razboiul la feminin: romancele in Marele Razboi”, o evocare a exceptionalei contributii a femeilor romane la victoria din Primul Razboi Mondial, organizata de Institutul Cultural din Londra.

- Expozitia "Razboiul la feminin: romancele in Marele Razboi", o evocare a contributiei femeilor romane la victoria din Primul Razboi Mondial, se va deschide miercuri la sediul Institutul Cultural Roman din Londra. Potrivit unui comunicat al ICR Londra transmis marti AGERPRES, inscris in…

- Evenimente culturale dedicate Centenarului Unirii Basarabiei cu Romania În multe judete din tara sunt programate astazi evenimente culturale dedicate Centenarului Unirii Basarabiei cu România. La Botosani, de exemplu, sunt prezentate numere speciale ale revistei "Hyperion" dedicate…

- Primaria Municipiului Onești și Consiliul Local deschid, luni, 26 martie, seria de manifestari dedicate Centenarului Unirii Basarabiei cu Romania. Proiectul poarta titlul „Romani au fost. Romani sunt inca!”, va debuta la Colegiul „Dimitrie Cantemir”, de la ora 10,00, sub coordonarea profesoarei Emilia…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, va participa marti la sedinta solemna a Parlamentului, dedicata aniversarii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, in cadrul careia va sustine un discurs, informeaza news.ro.„Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane va…

- Trei copii mici care s-au imbolnavit de rujeola au murit in ultima saptamana, acestia fiind din judetele Iasi, Bacau si Neamt. De asemenea, medicii au primit confirmarea diagnosticului de rujeola pentru un al patrulea deces care era in investigare, fiind vorba despre un copil de cinci luni din Bacau,…

- Teatrul pentru Copii si Tineret "Gong" Sibiu prezinta marti, de la ora 18.00, premiera spectacolului "Visand Glasuri" dupa un concept de Nicoleta Lefter, primuul spectacol montat in Romania care aduce in prim plan limbajul semnelor.

- In legatura cu evenimentul ce se va desfașura duminica la Chișinau dedicata Centenarului Unirii Basarabiei cu Romania, mai multi politicieni de pe cele doua maluri ale Prutului și-au anunțat deja prezența la eveniment, printre ei fiind și deputatul și președinte executiv PMP, Eugen Tomac.

- Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau organizeaza luni, 26 martie, si marti 27 martie 2018 activitati culturale dedicate celebrarii Unirii Basarabiei cu Romania, manifestari desfasurate sub sigla Anului Centenarului. Actul Unirii Basarabiei, consfintit in sedinta Sfatului Tarii din 27 martie 1918,…

- Douazeci de ani i-au trebuit unui craiovean pentru a-și transforma locuința intr-un veritabil muzeu dedicat carierei militare pe care au imbrațișat-o bunicul, tatal sau, dar și el insuși. Pasiunea lui Leontin Ciuca este una foarte costisitoare, insa in timp a reușit sa adune in colecția sa sute de uniforme…

- In cadrul planului de activitati dedicate Anului Centenar, Muzeul Judetean Satu Mare, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean, continua seria lectiilor deschise cu elevii din invatamantul liceal satmarean dedicate evenimentelor din anul 1918 si semnificatiei acestora. Prezentarile vor fi insotite…

- Organizația Femeilor Social Democrate (OFSD) Dej organizeaza o conferința cu titlul “Femeile, Marele Razboi și Unirea Transilvaniei cu Romania”. Evenimentul va avea loc vineri, 23 martie, cu incepere de la ora 16:30, in Sala Mare a Primariei Municipiului Dej. Conferința va fi susținuta de catre: prof.…

- O noua situatie incordata a aparut intre primarul municipiului, Constantin Toma, si conducerea judeteana a Partidului Miscarea Populara, dupa ce primul nu a acceptat conditia pusa de liderul national al PMP, fostul presedinte Traian Basescu, pentru a participa la mega-spectacolul de sambata, organizat…

- Primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, a atentionat, vineri, in cadrul evenimentului „Romania la Centenar”, organizat la Palatul Cotroceni, ca fondurile pentru sarbatorirea a 100 de ani de la Marea Unire sunt foarte reduse și ca festivitațile ce ar urma sa fie organizate cu aceasta ocazie sunt…

- RECUNOASTERE… Astazi, la orele 11.00 va avea loc la Muzeul Militar National “Regele Ferdinand I” – Bucuresti vernisarea expozitiei de fotografie documentara „BARLADUL – CAPITALA MILITARA (noiembrie 1916 – martie 1917)”. Aceasta reprezinta una dintre activitatile cuprinse intr-un amplu proiect initiat…

- Violența este folosita pentru a intimida, umili sau înfricoșa victima. Barbații deseori folosesc violența împotriva partenerelor lor intime, inclusiv asupra actualelor sau fostelor soții, prietene ori partenere. Violența apare atunci când o persoana obține și menține puterea…

- Copii cu copii. Este drama prin care trec anual zeci de adolescente care ajung sa aduca pe lume un copil, la o varsta la care ele insele au nevoie sa fie ingrijite. Și cel mai crunt este ca acest fenomen este in creștere de la un an la altul. Zeci de tinere din Gorj au devenit in 2017 mamici la vartse…

- Cu ocazia aniversarii Centenarului Unirii Basarabiei cu Romania, Societatea Culturala „Stefan cel Mare" - Bucovina si Biblioteca Judeteana „I.G. Sbiera" organizeaza vineri, 9 martie, de la ora 13, la sediul bibliotecii, lansarea cartii „Blocati in labirint", de ...

- Gasca Zurli poposeste la Cluj-Napoca, pe 17 martie, de la ora 19.00, la Sala Polivalenta, in turneul national al noului spectacol, „Lumea lui Multumesc”. Este cea mai noua productie marca Zurli, prin care cea mai cunoscuta trupa pentru copii din Romania isi propune sa-i invete pe copii valorile prieteniei.

- Peste 1700 de militari din tarile membre si partenere NATO participa la Spring Storm 18, care se desfasoara in Romania. Este unul dintre cele mai mari exercitii multinationale planificate din tara vecina.

- Un grav accident de circulatie a avut loc pe DJ 102 B, in comuna prahoveana Drajna. Sase persoane, intre care doi copii, au fost ranite. Din primele cercetari ale politistilor, accidentul s a produs pe fondul neadaptarii vitezei de deplasare la conditiile de drum.Doua autoturisme au intrat in coliziune,…

- In zilele de 23 - 24 februarie 2018, Romania a fost pentru prima oara gazda unei competiții de schi de nivel internațional, la care au participat peste 80 de atleți, copii și cadeți, din 10 țari cu tradiție in schiul alpin. Stațiunea montana Poiana Brașov a oferit partiile sale din masivul Postavaru,…

- Un elev, de 15 ani, de la Liceul „Emil Racovita" din Galati, Romania se afla in stare grava, la Spitalul de Copii din localitate, cu arsuri pe 25% din corp, dupa ce a facut un experiment, inspirat de pe internet.

- Implinirea Centenarului plecarii Misiunii Militare Franceze din Romania a fost marcata vineri, la Iasi, prin simpozionul "Misiunea Militara Franceza in Romania", precum si prin prezentarea expozitiei "Rolul Misiunii Militare Franceze in Marele Razboi", manifestari organizate de municipalitate si Institutul…

- Dupa noua sezoane de „Romania, te iubesc!”, Cristian Leonte in varsta de 41 de ani, nu si-a pierdut nimic din revolta care sta la baza oricarei anchete jurnalistice si din nevoia de a spune povesti care sa reflecte realitatile tarii in care traim. Inainte, Cristian Leonte a lucrat si in radio si in…

- Ai chef de o baie? Programul si tarifele Bazinului Olimpic Grigorescu Bazinul Olimpic Grigorescu funcționeaza pe toata durata anului, de luni pana vineri de la 6.00 la 22.00 și sambata– duminica de la 8.00 la 18.00. Bazinul este de dimensiuni olimpice (50 m x 25 m), adâncime de maxim 1,50…

- Agenția Bloomberg, prin vocea expertului Eugene Rumer, anunța ca "Vladimir Putin ar putea incerca sa lanseze noi actiuni politice si militare in tari din Europa de Est, dupa ce a declarat din nou victoria in Siria si in perspectiva unui nou mandat"."Va amintiti momentul in care Vladimir Putin…

- Percheziții la Școala Profesionala nr.2 din Capitala. Surse didactice ne spun ca directorul instituției, Valentina Dobânda, ar fi vizata într-un dosar penal pornit pe trafic de copii. Nu știm deocamdata cine efectueaza perchezițiile, dar conform competențelor astfel de infracțiuni sunt…

- Parlamentul a aprobat ridicarea unui monument dedicat eroilor evrei care si-au dat viata pentru Romania in Primul Razboi Mondial, cu 275 de voturi „pentru”. Votul este final, astfel ca legea merge la promulgare, la președintele Klaus Iohannis. Potrivit proiectului de lege, care a fost adoptat de deputați…

- Un contingent de militari ai armatei Republicii Moldova va participa, in perioada 11-17 februarie, la exercitiul multinational "Platinum Eagle 18.1", organizat la Centrul de Instruire Babadag din Romania, potrivit unui comunicat al Ministerului Apararii de la Chisinau.

- Consiliul Județean Vrancea a alocat 5,1 milioane de lei pentru continuarea proiectului Parcul Memoriei Naționale „Stejarii Romaniei – 100 de ani de istorie și demnitate” RO MANDRIA. In luna decembrie a anului trecut, Consiliul Județean Vrancea a aprobat in…

- Medicii legisti spun ca boala a evoluat extrem de repede, iar micutul de 4 ani nu a avut nici o sansa, informeaza Romania TV. Toate organele interne au fost afectate, iar copilul a sfarsit in urma unui stop cardio-respirator. Citeste si Ministerul Sanatatii: Un copil care a intrat in legatura…

- Romania participa cu opt ateliere tematice dedicate motivelor decorative ale iei traditionale, care se vor desfasura in perioada 5-9 februarie in cadrul celei de-a IX-a editii a Carnavalului...

- Ministerul Apararii Nationale organizeaza, miercuri, ceremonii militare si religioase dedicate sarbatoririi Zilei Unirii Principatelor Romane. La Bucuresti, va avea loc o ceremonie de depunere de coroane si jerbe de flori, de la ora 10,25, la Statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza amplasata…

- Ivanciu Corcioveiu se afla sub control judiciar, avand interdictia de a parasi Romania, si cu doar o saptamana inainte de pronuntarea verdictului definitiv in cazul sau a incercat sa scape de raspunderea penala, fugind din tara, dar a fost prins in vama Oancea.

- Expozitia "Romania in Primul Razboi Mondial", care ilustreaza pas cu pas, cu ajutorul fotografiilor, documentelor si obiectelor prezentate, istoria acestei conflagratii si unificarea natiunii romane, se va deschide joi, la Muzeul Armatei din Toledo. Potrivit unui comunicat al Institutului…

- Ai tot mai multe probleme in casnicie și nu știi cum poți divorța cat mai repede? E bine de știut ca, dintre cele trei modalitați de divorț prevazute in legislația din Romania, divorțul la Primarie este cel mai simplu. In cazul in care este vorba despre un divorț amiabil, soții, care nu au copii sub…

- "Noi ne-am angajat prin programul de guvernare ca ducem în zona aceasta aproape la 700.000 de copii programul "Masa calda". Acolo este idealul educational, daca vreti: sa vina copilul dimineata la 8 la scoala, sa stea pâna la ora 12, sa ia masa, sub o forma, sa mai stea…

- Compania italiana Iveco Defence Vehicles a anuntat, joi, ca in decembrie 2017 a semnat un contract cu Ministerul roman al Apararii pentru vanzarea a 173 de vehicule militare. Conform contractului, vehiculele militare vor fi livrate in acest an. Compania italiana Iveco nu a dezvaluit valoarea…

- Scenariul in care robotii opereaza oameni nu mai tine de domeniul viitorului. La Timisoara s-a realizat primul centru de chirurgie robotica pediatrica din Romania. Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" din Timisoara a castigat un proiect in valoare de 3 milioane dolari prin care achizitioneaza…

- Micuții din vestul țarii, și nu numai, care ajung la Spitalul de Copii “Louis Țurcanu” din Timișoara și trebuie sa fie supuși unei intervenții chirurgicale vor fi operați cu ajutorul unui robot. Asta pentru ca la Spitalul de Copii “Louis Țurcanu” din Timișoara s-a deschis primul centru de chirurgie…

- Pe cat socant, pe atat de scandalos! Eugen Stan, pedofilul din Capitala, avea un protector ”inalt” la Minister, care in 2016 i-a ”ingropat” un dosar de viol. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat detaliile ascunse din viata pedofilului care a agresat doi copii, vineri dimineata, intr-un lift,…

- Eugen Stan, barbatul care a abuzat doi copii intr-o scara de bloc din sectorul 6 al Capitalei, si-a recunoscut fapta si este audiat de autoritati. Noi informatii ies la iveala in cazul care a ingrozit parintii din tara.

- Elena Basescu va avea parte de un Revelion de neuitat, pe care il va petrece alaturi de cele mai importante persoane din viața ei: cei doi copii, Sofia Anais și Traian Junior. Fiica cea mica a lui Traian Basescu a ales sa iși petreaca noaptea dintre ani la munte, in Romania. „Sunt cu cei mici la școal…