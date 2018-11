Stiri pe aceeasi tema

- O armata a Uniunii Europene va fi probabil formata candva, a declarat marti Comisia Europeana, dupa ce presedintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat intr-un interviu ca Europa nu va putea sa se apere fara ''o armata europeana adevarata'', informeaza Reuters.Presedintele Comisiei Europene,…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy propune un "nou tratat" pentru "a schimba profund regulile jocului" Uniunii Europene si a impiedica "divortul" Regatului Unit de UE, apreciind ca acesta poate fi evitat, potrivit unui interviu publicat in saptamanalul Le Point, relateaza AFP. Inainte de alegerile…

- Turneul de adio al superstarului britanic Elton John, inceput in luna septembrie in Statele Unite, va ajunge si in Europa, unde patru concerte sunt programate in Franta anul viitor, a anuntat marti promotorul concertului, citat de AFP. Artistul va canta pe stadionul Pierre Mauroy din Lille pe 18 iunie,…

- Potrivit datelor oferite de Centrul Aerospatial German și citate de Euractiv , in intervalul 2011-2015, Uniunea Europeana a contribuit cu 10-11% din totalul emisiilor cu efect de sera de la nivel global. Astfel ca masinile de pasageri, asa cum le cunoastem in momentul de fata, vor trebuie eliminate…

- ARCHOS, jucator european major în domeniul produselor electronice de larg consum, anunța disponibilitatea primelor sale dispozitive cu tehnologie AI în toata Europa, la finalul lunii septembrie 2018, de la 129 euro. Proiectate de echipa ARCHOS din Paris, Franța, dispozitivele ARCHOS…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a propus joi, la Helsinki, implementarea unei ”solidaritati cvasiautomate” intre state europene, in domeniul Apararii, care sa antreneze interventia lor in cazul in care unul dintre ele este atacat, relateaza AFP. ”Vointa noastra este clara, ca Europa sa-si asume…

- Franta 'nu este pregatita sa plateasca' pentru state europene care nu respecta 'principiile fundamentale' ale Uniunii Europene, a declarat ministrul de externe Jean-Yves Le Drian, in fata ambasadorilor francezi reuniti miercuri la Paris, cu noua luni inaintea alegerilor pentru Parlamentul European,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca pastrarea unitatii Uniunii Europene este mai importanta decat stabilirea unei relatii stranse cu Marea Britanie post-Brexit si a criticat ceea ce el a numit izolationismul 'agresiv' al presedintelui american Donald Trump, relateaza Reuters.…