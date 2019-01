Stiri pe aceeasi tema

- Juan Guaido, presedintele Parlamentului venezuelean, controlat de opozitie, s-a autoproclamat miercuri "presedintele in exercitiu" al tarii in fata a mii de sustinatori reuniti la Caracas, iar imediat...

- Sute de mii de venezueleni au iesit pe strazi miercuri pentru a cere demisia guvernului presedintelui Nicolas Maduro, scrie Reuters, relateaza News.ro.Marsul de la Caracas a venit dupa mai multe proteste violente din cursul noptii care au dus la moartea a patru persoane, conform unui oficial.…

- Juan Guaido, liderul opozitiei si al Adunarii Nationale din Venezuela, s-a autoproclamat miercuri dupa-amiaza presedinte interimar al tarii, contestandu-l oficial pe presedintele Nicolas Maduro in contextul crizei politice grave. Nicolas Maduro tocmai a inceput al doilea mandat de presedinte al Venezuelei,…

- Vicepresedintele american Mike Pence a transmis marti un mesaj video de sprijin pentru venezueleni, pentru a-i incuraja pe cei care protesteaza impotriva presedintelui Nicolas Maduro si pentru a evidentia sustinerea americana pentru liderul de opozitie Juan Guaido, potrivit Reuters, relateaza Agerpres.Intr-un…

- Autoritațile din Venezuela transmit ca 12 oficiali ai agenției naționale de securitate vor fi judecați pentru scurta detenție a liderului opoziției, a carui arestare a stârnit indignarea comunitații internaționale. Juan Guaido face tot mai multe eforturi pentru a denunța legitimitatea mandatului…

- Juan Guaido, presedintele Parlamentului venezuelean, singura institutie aflata sub controlul opozitiei, a fost arestat duminica de Serviciul de Informatii al Venezuelei, in momentul in care se deplasa spre o reuniune publica organizata in afara capitalei, au anuntat sotia sa si parlamentari, informeaza…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat duminica parlamentul de la Caracas, controlat de opozitie, ca uzurpeaza 'suveranitatea populara', la o zi dupa ce acesta a declarat 'ilegitim' noul sau mandat prezidential, informeaza luni AFP. 'Este o Adunare Nationala total inutila (...), care incearca…

- De teama unei intervenții militare americane, in urma careia ar putea fi inlaturat de la putere, liderul de la Caracas, Nicolas Maduro, a invitat armata rusa pe teritoriul Venezuelei. Considerat un dictator care a...