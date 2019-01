Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite fac fata unei crize militare si ar putea pierde un razboi impotriva Chinei sau Rusiei, avertizeaza un raport al Congresului american, transmite AFP."Superioritatea militara a Statelor Unite - coloana vertebrala a influentei sale mondiale si a securitatii nationale - s-a erodat…

- Toți cei 24 de militari ucraineni capturați in urma incidentului din stramtoarea Kerci sunt acuzați de incalcarea frontierelor Rusiei, arata avocatul unuia dintre inculpați. „Acuzațiile au fost formulate imediat dupa ce au fost reținuți. Toți au fost inculpați pentru ca au incalcat frontiera Rusiei,…

- "Superioritatea militara a Statelor Unite - coloana vertebrala a influentei sale mondiale si a securitatii nationale - s-a erodat la un nivel periculos", dezvaluie raportul comisiei parlamentare asupra strategiei apararii nationale. "Armata americana ar putea inregistra un numar inacceptabil de…

- Macron a alaturat, intr-adevar, intr-o fraza amenintarea Rusiei, Chinei si Statelor Unite, dar vorbind atunci de atacurile cibernetice. Si potrivit Palatului Elysee, daca presedintele a mentionat si Statele Unite in a doua parte a frazei, era vorba de a sublinia necesitatea pentru Europa de a se proteja…

- China a dezmintit miercuri ca ar reprezenta o amenintare pentru Europa, dupa declaratiile presedintelui francez Emmanuel Macron in legatura cu o armata europeana si necesitatea de a proteja continentul impotriva Chinei, a Rusiei si chiar a Statelor Unite, relateaza AFP. ''Noi nu…

- Intr-o declarație controversata, președintele Franței a facut referire la aparare impotriva Rusiei și Chinei, dar a inclus pe aceasta lista și Statele Unite ale Americii. CITEȘTE PE DEFENSE ROMANIA DECLARAȚIA LUI MACRON DESPRE ARMATA EUROPEANA ȘI APARAREA UE IMPOTRIVA RUSIEI, CHINEI ȘI SUA

- "In acest secol de existenta a statului national roman, pastrarea unitatii si suveranitatii tarii noastre a fost posibila si prin sacrificiul si daruirea celor care, cu onoare si mandrie, au purtat uniforma militara. Am primit o mostenire de care sa fim mandri si avem, la randul nostru, responsabilitatea…

- Adminstratia Trump le va transmite liderilor rusi ca Statele Unite intentioneaza sa se retraga din Tratatul fortelor nucleare intermediare (INF), intr-un efort de a contrabalansa dezvoltarea capabilitatilor militare ale Chinei in Pacific, au informat mai multe surse, relateaza The New York Times.