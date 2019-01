Armata SUA își cere scuze pentru o glumă de „prost gust” de Anul Nou Intr-un mesaj postat pe Twitter, sters acum, dar preluat de media americane, Stratcom, care face parte din Pentagon, a publicat o inregistrare video in care un avion lanseaza doua bombe, insotita de un mesaj: "Traditia din #TimesSquare pentru Anul Nou de a lansa marele glob... in caz de nevoie, suntem gata sa lansam ceva mult, mult mai mare", se mentiona in postare. Comandamentul strategic american, al carui slogan este "Pacea este meseria noastra", a recurs apoi la o noua postare pentru a-si cere scuze. "Precedentul nostru tweet pentru noul an este de prost gust si nu reflecta valorile noastre.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

