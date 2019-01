Stiri pe aceeasi tema

- Sisteme de rachete sol-aer S-400 au respins un atac masiv cu rachete simulat in cursul unor manevre desfasurate de Rusia joi pe coasta sa de la Marea Neagra, a anuntat serviciul de presa al Districtului militar Sud intr-un comunicat, citat de agentia de presa RIA Novosti. 'In cadrul unor aplicatii…

- Declarații Alina Mungiu-Pippidi "Serviciile secrete platesc articole in strainatate din greu cum si unii corupti din Romania au platit articole in presa straina. Presa straina e mult mai de vanzare decat am crezut noi. Am vazut titluri in ziare in care nu mi-as fi imaginat niciodata, Times…

- O racheta a fost lansata dinspre Fasia Gaza spre Israel in timpul noptii de duminica spre luni, urmata de raiduri aeriene impotriva pozitiilor Hamas, a anuntat armata israeliana, informeaza AFP. Sistemul de aparare aeriana al Israelului, Iron Dome, a interceptat aceasta racheta, adauga armata…

- Avioane militare israeliene au lansat marti rachete asupra unor tinte nespecificate din apropiere de Damasc, capitala Siriei, operatiune care a provocat ranirea a trei soldati sirieni, relateaza media de stat siriene, citand o sursa militara, potrivit Reuters, relateaza Agerpres."Apararea…

- Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a discutat joi dupa-amiaza cu presedintele SUA, Donald Trump, despre decizia de retragere a trupelor americane din Siria si despre modalitatile de contracarare a "agresiunii iraniene", relateaza news.ro.citește și: Kelemen Hunor, atac dur la adresa…

- Autoritatile medicale israeliene recomanda pasagerilor unui zbor de la Bucuresti la Tel Aviv, din data de 20 noiembrie, sa se prezinte la doctor pentru un control de rutina dupa ce un pasager cu rujeola a calatorit la bordul acestui avion, informeaza cotidianul Times of Israel.

- Daca Siria va folosi sistemul anti-racheta S-300 oferit de Rusia impotriva Israelului, Tzahal (armata Israelului) va raspunde cu un atac asupra acestor instalații, a declarat Zeev Elkin, ministrul Ierusalimului și Patrimoniului Național al Israelului, citat de Tass. „Prin furnizarea de arme de acest…

- Tarile europene care gazduiesc sisteme de rachete americane vor deveni tinte ale Rusiei in cazul unui razboi, a avertizat miercuri seara presedintele Vladimir Putin, in contextul deciziei Administratiei Donald Trump de retragere a SUA din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF).