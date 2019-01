Stiri pe aceeasi tema

- Comandamentul american al fortelor strategice s-a scuzat luni pentru o gluma de "prost gust", dupa ce a postat pe Twitter ca "este gata" sa lanseze ceva "mult mai mare" decat traditionalul glob de cristal din Times Square, care marcheaza trecerea in noul an, relateaza AFP. Intr-un mesaj postat pe Twitter,…

- Comisia Europeana a protestat dur fața de atacurile unor lideri PSD la adresa reprezentantei CE la București, Angela Cristea. Comisia Europeana le cere politicienilor de la noi sa o trateze pe Angela Cristea cu același respect cu care este tratat la Bruxelles ambasadorul Romaniei. Scandalul a pornit…

- Anne Marie Cerato și Patrick Bardos s-au intalnit online și au vorbit cateva saptamani pe internet inainte sa se cunoasca. Ei s-au intalnit pentru prima oara intr-o cafenea din Toronto și lucrurile au mers neașteptat de bine. Considerand ca nu exista timp de pierdut, la a doua intalnire, Anne și-a luat…

- Cateva sute de mii de romani vor fi afectați de decizia unuia dintre cei mai importanți operatori de telecomunicații de la noi de a scoate din grila de distribuție nu mai puțin de șapte posturi TV indragite de telespectatori. Telekom Romania a anunțat ca BBC World News (SD/HD), BBC Earth (SD/HD) și…

- Un cetațean roman in varsta de 47 de ani a fost arestat și trimis in inchisoarea Velletri, de langa Roma, fiind acuzat ca a omorat un barbat de 49 de ani, tot roman. Cei doi și alte persoane locuiau la Montecompatri, in apropiere de Roma. Disputa din noaptea de 29 spre 30 decembrie a pornit din motive…

- O tragedie de proporții a avut loc aseara in localitatea Voghera, din provincia Pavia, din Italia. O fetița in varsta de numai 12 ani, originara din Romania, a murit. Fetița a cazut de la etajul doi al blocului in care locuia. Distanța de circa zece metri fața de sol i-a fost fatala, a anunțat gazetaromaneasca.com…